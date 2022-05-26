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Армения вывела на орбиту Земли первый собственный спутник. Его запустили на ракете SpaceX Статьи редакции

Власти республики сотрудничали с испанской компанией.

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Фото Lragir

Первый собственный спутник Армении запустили в космос с мыса Канаверал в США 25 мая в 22:35 по ереванскому времени. Об этом на заседании рассказал премьер Никол Пашинян, передают Aysor и Civilnet. Видео отправки аппарата в космос опубликовано на официальной странице правительства республики (ՀՀ կառավարություն) в фейсбуке*.

Фото Satlantis

По словам Пашиняна, запуск осуществили благодаря сотрудничеству армянского госпредприятия «Геокосмос» и испанской компании Satlantis. Аппарат отправили в космос на ракете SpaceX Falcon 9. Премьер пояснил, что все решения, касающиеся спутника, принимались тайно, поэтому общественность не знала ничего заранее.

Армения входит в эру космической деятельности.

Никол Пашинян
премьер-министр Армении

Премьер заверил, что к концу 2023 года в Армении создадут Центр управления спутниками, вокруг которого сформируют коллектив специалистов. Фотографии, сделанные запущенным аппаратом, будут использовать для пограничного контроля, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды.

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#новости #космос #спутники #spacex

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19 комментариев
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H8isGR8

Это мангал?

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Вася Пупкин

Ну а чего старому мангалу пропадать, вот его в космос и запустили. Уверен, у сотрудников Геокосмоса уже новенький мангал есть взамен.

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Spid3r

Нет, это передатчик для игры в нарды онлайн.

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Anton Zakharikhin

В голос заорал

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Bussy Beard

Нет, но завернут он, судя по всему, в серебристый лаваш.

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Геологический холод

как угадать страну происхождения комментатора всего по двум словам

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Вася

Выполняют, значит, инженеры SpaceX операцию "Remove before flight", а за этими заглушками доска для нардов

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Отображаемое имя

Че ж на батуте Рогозина не отправили?

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Многий танк88

Да там уже и батутов нет, всё распилили.

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Nick Nick

уже даже санки не продают

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Древний единорожек88

Срочно запретить нарды

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Вася Пупкин

Похож на электрошашлычницу.

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Немыслимый жар

Меню не хватает

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Джин-Луиза
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Избирательный браслет

Сначала подумал, что это ударная установка Ларса Ульриха.

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Западный бокал

Там тире лишнее в заголовке

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Александр Дворовой

А вот уже и российские мигранты дали результат!

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Arugin

За любую космическую суету лайк. Молодцы.

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Драгоценный завод

А в нём армяне в нарды играют

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