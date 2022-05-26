Армения вывела на орбиту Земли первый собственный спутник. Его запустили на ракете SpaceX Статьи редакции
Власти республики сотрудничали с испанской компанией.
Первый собственный спутник Армении запустили в космос с мыса Канаверал в США 25 мая в 22:35 по ереванскому времени. Об этом на заседании рассказал премьер Никол Пашинян, передают Aysor и Civilnet. Видео отправки аппарата в космос опубликовано на официальной странице правительства республики (ՀՀ կառավարություն) в фейсбуке*.
По словам Пашиняна, запуск осуществили благодаря сотрудничеству армянского госпредприятия «Геокосмос» и испанской компании Satlantis. Аппарат отправили в космос на ракете SpaceX Falcon 9. Премьер пояснил, что все решения, касающиеся спутника, принимались тайно, поэтому общественность не знала ничего заранее.
Премьер заверил, что к концу 2023 года в Армении создадут Центр управления спутниками, вокруг которого сформируют коллектив специалистов. Фотографии, сделанные запущенным аппаратом, будут использовать для пограничного контроля, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды.
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Это мангал?
Ну а чего старому мангалу пропадать, вот его в космос и запустили. Уверен, у сотрудников Геокосмоса уже новенький мангал есть взамен.
Нет, это передатчик для игры в нарды онлайн.
В голос заорал
Нет, но завернут он, судя по всему, в серебристый лаваш.
как угадать страну происхождения комментатора всего по двум словам
Выполняют, значит, инженеры SpaceX операцию "Remove before flight", а за этими заглушками доска для нардов
Че ж на батуте Рогозина не отправили?
Да там уже и батутов нет, всё распилили.
уже даже санки не продают
Срочно запретить нарды
Похож на электрошашлычницу.
Меню не хватает
Сначала подумал, что это ударная установка Ларса Ульриха.
Там тире лишнее в заголовке
А вот уже и российские мигранты дали результат!
За любую космическую суету лайк. Молодцы.
А в нём армяне в нарды играют