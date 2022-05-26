Семьям выживших будут помогать восемь золотистых ретриверов.

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Фото с сайта LCC K-9 Comfort Dogs

Лютеранская церковная благотворительная организация (LCC) отправила в штат Техас восемь специально обученных собак-терапевтов, которые будут оказывать поддержку пострадавшим при массовой стрельбе в начальной школе Робба города Ювалде. Об этом пишет Insider.

Согласно исследованиям, собаки способны влиять на человеческие эмоции, настроение и уровень стресса. Терапию с животными (канистерапию) проводят для помощи пострадавшим при стихийных бедствиях, медицинской и социальной реабилитации детей и пожилых людей по всему миру, включая Россию.

Восемь золотистых ретриверов разместили в общественном центре Ювалде. Там с собаками могут провести время семьи выживших при стрельбе. «Мы видели много шокированных, плачущих, расстроенных людей. Они не готовы обрабатывать информацию, слушать или отвечать на вопросы. Так что мы просто появились рядом с собаками», — отметила координатор программы K-9 Comfort Dog Ministry Бонни Фир.

Фото с сайта LCC K-9 Comfort Dogs

Фото из твиттера LCC K-9 Comfort Dogs

25 мая в США произошла cамая массовая по числу жертв стрельба в школе за 10 лет — в Техасе погибли 19 детей и двое взрослых. Двое полицейских получили ранения. Стрелком оказался местный житель Сальвадор Рамос, купивший оружие сразу после 18-летия. Перед тем, как прийти в школу, он выстрелил в бабушку (она выжила). Рамос, судя по всему, действовал в одиночку. При задержании его убили.