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Автора эссе «Как убить своего мужа» признали виновной в убийстве мужа Статьи редакции

Простор для экранизации.

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Суд над писательницей Нэнси Крэмптон-Брофи завершился 25 мая после расследования, которое длилось четыре года. Её признали виновной в убийстве своего мужа Дэниела Брофи ради нескольких выплат по страховке общей суммой в 1,5 миллиона долларов.

Крэмптон-Брофи известна в основном по роману «Неправильный муж» и онлайн-эссе «Как убить своего мужа», которое она опубликовала ещё в 2011 году. В нём она иронично даёт советы по тому, как избавиться от супруга, при этом не попав в список подозреваемых.

Я долгое время раздумывала об убийстве и полицейских процедурах. Если убийство должно сделать меня свободной, я точно не хочу попасть в тюрьму. К тому же, я не люблю комбинезоны, и оранжевый — не мой цвет.

отрывок из эссе «Как убить своего мужа»

Дэниел Брофи погиб в 2018 году от двух пулевых ранений в Кулинарном институте Орегона. Сначала полиция не подозревала его супругу Нэнси Крэмптон-Брофи, однако со временем начали появляться улики, указывающие на то, что за убийством стоит она.

Полиция нашла записи камер видеонаблюдения с улиц, на которых видно, что Крэмптон-Брофи ехала на своей машине к месту преступления и обратно в тот промежуток времени, когда погиб её муж. Сама она говорила, что якобы была в это время дома.

На своём компьютере Крэмптон-Брофи изучала неотслеживаемое оружие, а также узнавала, как купить пистолет на оружейной выставке и неотслеживаемые затвор и ствол на замену.

По данным с мобильного телефона, писательница посещала стрельбище, которым можно воспользоваться без регистрации и проверок. Также она просила детективов написать письмо для страховой компании с подтверждением, что она не подозреваемая

Во время суда присяжных Крэмптон-Брофи отрицала свою вину, но все улики указывали на обратное, и её признали виновной. Окончательный приговор будет вынесен 13 июня — 71-летней писательнице грозит от 25 лет до пожизненного срока.

#новости #суды #интернет

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24 комментария
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Перспективный кофе
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Michael Konovalov

Я вспомнил Chris Barnes cunt.

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Немыслимый жар
грозит от 25 лет до пожизненного срока.

как говорится, ей столько сидеть не придется

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Испанский хот-дог

Ей грозит от пожизненного срока до 25 лет

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Немыслимый жар

а вот это уже серьезно

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Главный ключ

до победы мировой революции

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Antonio De

А ведь могла просто на кровать наложить.

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Неизвестный фонарь

Метод работает

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Немыслимый жар

проверял?

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Неизвестный фонарь

Херд проверяла

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Немыслимый жар

хуево когда смотришь фильмы , а не актеров, приходится гуглить кто это

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Неизвестный фонарь

Ты меня тролишь?

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Немыслимый жар

ну тип да))

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Неизвестный фонарь

Мы там сколько коментили это говно на кровати епта

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Anti-gravity cake
на кровать наложить.

накласть

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Испанский хот-дог

Она точно следовала эссе «Как убить своего мужа», или ее ошибка в том, что не прислушалась к своим советам?

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Senya
даёт советы по тому, как избавиться от супруга, при этом не попав в список подозреваемых
Полиция нашла записи камер видеонаблюдения с улиц, на которых видно, что Крэмптон-Брофи ехала на своей машине к месту преступления и обратно в тот промежуток времени, когда погиб её муж
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Аркадий Гайдаржи

Автора книги «Как я съел собаку» осудили за жестокое обращение с животными

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Ху Эмай

Как неловко получилось

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Зеленый чел

- Камеры на улицах
- Данные местонахождения по телефону
- Поиск оружия в интернете

Кто-нибудь дополните ее книгу этими слабыми моментами в ее рекомендациях

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Жовто Блакытный Песец
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Пушистый зверек

блять. как страшно жить.

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Егор Павлюк

Ответила за базар)

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aliftin

Раз её осудили, то значит её эссе такое себе по качеству и советы не дадут вам ничего нового. По таким книга вообще ничему нельзя научиться, то методом проб и ошибок, только собственные опыт.

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