Автора эссе «Как убить своего мужа» признали виновной в убийстве мужа Статьи редакции
Простор для экранизации.
Суд над писательницей Нэнси Крэмптон-Брофи завершился 25 мая после расследования, которое длилось четыре года. Её признали виновной в убийстве своего мужа Дэниела Брофи ради нескольких выплат по страховке общей суммой в 1,5 миллиона долларов.
Крэмптон-Брофи известна в основном по роману «Неправильный муж» и онлайн-эссе «Как убить своего мужа», которое она опубликовала ещё в 2011 году. В нём она иронично даёт советы по тому, как избавиться от супруга, при этом не попав в список подозреваемых.
Дэниел Брофи погиб в 2018 году от двух пулевых ранений в Кулинарном институте Орегона. Сначала полиция не подозревала его супругу Нэнси Крэмптон-Брофи, однако со временем начали появляться улики, указывающие на то, что за убийством стоит она.
Полиция нашла записи камер видеонаблюдения с улиц, на которых видно, что Крэмптон-Брофи ехала на своей машине к месту преступления и обратно в тот промежуток времени, когда погиб её муж. Сама она говорила, что якобы была в это время дома.
На своём компьютере Крэмптон-Брофи изучала неотслеживаемое оружие, а также узнавала, как купить пистолет на оружейной выставке и неотслеживаемые затвор и ствол на замену.
По данным с мобильного телефона, писательница посещала стрельбище, которым можно воспользоваться без регистрации и проверок. Также она просила детективов написать письмо для страховой компании с подтверждением, что она не подозреваемая
Во время суда присяжных Крэмптон-Брофи отрицала свою вину, но все улики указывали на обратное, и её признали виновной. Окончательный приговор будет вынесен 13 июня — 71-летней писательнице грозит от 25 лет до пожизненного срока.
Я вспомнил Chris Barnes cunt.
как говорится, ей столько сидеть не придется
Ей грозит от пожизненного срока до 25 лет
а вот это уже серьезно
до победы мировой революции
А ведь могла просто на кровать наложить.
Метод работает
проверял?
Херд проверяла
хуево когда смотришь фильмы , а не актеров, приходится гуглить кто это
Ты меня тролишь?
ну тип да))
Мы там сколько коментили это говно на кровати епта
накласть
Она точно следовала эссе «Как убить своего мужа», или ее ошибка в том, что не прислушалась к своим советам?
Полиция нашла записи камер видеонаблюдения с улиц, на которых видно, что Крэмптон-Брофи ехала на своей машине к месту преступления и обратно в тот промежуток времени, когда погиб её муж
Автора книги «Как я съел собаку» осудили за жестокое обращение с животными
Как неловко получилось
- Камеры на улицах
- Данные местонахождения по телефону
- Поиск оружия в интернете
Кто-нибудь дополните ее книгу этими слабыми моментами в ее рекомендациях
блять. как страшно жить.
Ответила за базар)
Раз её осудили, то значит её эссе такое себе по качеству и советы не дадут вам ничего нового. По таким книга вообще ничему нельзя научиться, то методом проб и ошибок, только собственные опыт.