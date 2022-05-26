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«Пятница!» назвала шуткой анонс шоу «Отсидевшая в 16». На программу пожаловалась Лига безопасного интернета Статьи редакции

Елена Мизулина заподозрила, что передача «пропагандирует идеологию АУЕ*».

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Представитель телеканала Дарья Симоненко сообщила изданию «Подъём», что шоу «Отсидевшая в 16» не существует — по её словам, это был «внутрицеховой розыгрыш».

Это шутка и фейк, внутрицеховой розыгрыш, такого шоу не существует. Но мы готовим другие социальные проекты, где мы помогаем героиням

Дарья Симоненко
представитель телеканала

Симоненко также предоставила «Подъёму» комментарий гендиректора телеканала Николая Картозии: «Это весёлый фейк, внутренний троллинг нашего конкурента — телеканала „Ю“, на котором выходит программа „Беременна в 16“. Мы даже провели опрос в нашем телеграм-канале и спросили подписчиков, какие ещё шоу нужны „Пятнице“: „Поседевшая в 16“, „Отлетевшая в 16“ и другие. Затрудняемся представить, как можно проверить внутрицеховую шутку на предмет пропаганды чего-либо».

Утром 26 мая Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру проверить телеканал «Пятница!» из-за шоу «Отсидевшая в 16». «Полагаем, что ведомство должно изучить: не является ли программа способом продвижения и популяризации среди подростков идеологии АУЕ», — говорится в заявлении Елены Мизулиной.

25 мая «Пятница!» анонсировала шоу «Отсидевшая в 16» и объявила кастинг среди девушек с криминальным прошлым. Им предложили пройти анкету, в которой есть вопросы о самом жестком поступке, страхе тюрьмы, человеке, оказывающем негативное влияние на девушку.

«Тебе ещё нет двадцати, а тебе уже грозил реальный срок или есть „условка“? Твоим частым гостем стал участковый? Твоей хулиганской жизни позавидуют авторы криминальных романов, а родители хватаются за голову? Тогда этот кастинг для тебя!», — говорится в анонсе.

*АУЕ — запрещённая в России организация.

#новости #телевидение

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16 комментариев
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Еврейский кот

Как правильно выйти из хаты

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Alex S.

Сослаться на знакомство с тобой

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xqdc
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Советник машиниста

Когда будет шоу "Отвоевавший в 18"?

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Крутой единорожек88

Походу никогда

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Andrey Frolov

Что ж ты, фраер...

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Изящный турник
«Пятница!» назвала шуткой анонс «Отсидевшая в 16»

на самом деле шоу будет называться «Отстоявшая в 13»

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Немыслимый жар

Надо сделать шоу "Доносчица в 16"

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Alex S.

Даа, шутка..

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Черт из табакеркИ

Мизулиной по АУЕ виднее. Ее тема родная.

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Dmytry Kovalsky

Ну вот а я уже настроился.

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Природный Данила

Сделали мизулину лохушкой, молодцы

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Ручной файл

С каких пор "Лига безопасного интернета" занимается вопросами телевидения?))

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Voronezh Morning Herald

Обосравшиеся в 16

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Dan

запретили шутить

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Michael Konovalov

А я думал что АУЕ в России это что-то хорошее.

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