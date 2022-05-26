«Пятница!» назвала шуткой анонс шоу «Отсидевшая в 16». На программу пожаловалась Лига безопасного интернета Статьи редакции
Елена Мизулина заподозрила, что передача «пропагандирует идеологию АУЕ*».
Представитель телеканала Дарья Симоненко сообщила изданию «Подъём», что шоу «Отсидевшая в 16» не существует — по её словам, это был «внутрицеховой розыгрыш».
Симоненко также предоставила «Подъёму» комментарий гендиректора телеканала Николая Картозии: «Это весёлый фейк, внутренний троллинг нашего конкурента — телеканала „Ю“, на котором выходит программа „Беременна в 16“. Мы даже провели опрос в нашем телеграм-канале и спросили подписчиков, какие ещё шоу нужны „Пятнице“: „Поседевшая в 16“, „Отлетевшая в 16“ и другие. Затрудняемся представить, как можно проверить внутрицеховую шутку на предмет пропаганды чего-либо».
Утром 26 мая Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру проверить телеканал «Пятница!» из-за шоу «Отсидевшая в 16». «Полагаем, что ведомство должно изучить: не является ли программа способом продвижения и популяризации среди подростков идеологии АУЕ», — говорится в заявлении Елены Мизулиной.
25 мая «Пятница!» анонсировала шоу «Отсидевшая в 16» и объявила кастинг среди девушек с криминальным прошлым. Им предложили пройти анкету, в которой есть вопросы о самом жестком поступке, страхе тюрьмы, человеке, оказывающем негативное влияние на девушку.
«Тебе ещё нет двадцати, а тебе уже грозил реальный срок или есть „условка“? Твоим частым гостем стал участковый? Твоей хулиганской жизни позавидуют авторы криминальных романов, а родители хватаются за голову? Тогда этот кастинг для тебя!», — говорится в анонсе.
*АУЕ — запрещённая в России организация.
Как правильно выйти из хаты
Сослаться на знакомство с тобой
Когда будет шоу "Отвоевавший в 18"?
Походу никогда
Что ж ты, фраер...
на самом деле шоу будет называться «Отстоявшая в 13»
Надо сделать шоу "Доносчица в 16"
Даа, шутка..
Мизулиной по АУЕ виднее. Ее тема родная.
Ну вот а я уже настроился.
Сделали мизулину лохушкой, молодцы
С каких пор "Лига безопасного интернета" занимается вопросами телевидения?))
Обосравшиеся в 16
запретили шутить
А я думал что АУЕ в России это что-то хорошее.