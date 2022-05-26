Елена Мизулина заподозрила, что передача «пропагандирует идеологию АУЕ*».

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Представитель телеканала Дарья Симоненко сообщила изданию «Подъём», что шоу «Отсидевшая в 16» не существует — по её словам, это был «внутрицеховой розыгрыш».

Это шутка и фейк, внутрицеховой розыгрыш, такого шоу не существует. Но мы готовим другие социальные проекты, где мы помогаем героиням Дарья Симоненко представитель телеканала

Симоненко также предоставила «Подъёму» комментарий гендиректора телеканала Николая Картозии: «Это весёлый фейк, внутренний троллинг нашего конкурента — телеканала „Ю“, на котором выходит программа „Беременна в 16“. Мы даже провели опрос в нашем телеграм-канале и спросили подписчиков, какие ещё шоу нужны „Пятнице“: „Поседевшая в 16“, „Отлетевшая в 16“ и другие. Затрудняемся представить, как можно проверить внутрицеховую шутку на предмет пропаганды чего-либо».

Утром 26 мая Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру проверить телеканал «Пятница!» из-за шоу «Отсидевшая в 16». «Полагаем, что ведомство должно изучить: не является ли программа способом продвижения и популяризации среди подростков идеологии АУЕ», — говорится в заявлении Елены Мизулиной.

25 мая «Пятница!» анонсировала шоу «Отсидевшая в 16» и объявила кастинг среди девушек с криминальным прошлым. Им предложили пройти анкету, в которой есть вопросы о самом жестком поступке, страхе тюрьмы, человеке, оказывающем негативное влияние на девушку.

«Тебе ещё нет двадцати, а тебе уже грозил реальный срок или есть „условка“? Твоим частым гостем стал участковый? Твоей хулиганской жизни позавидуют авторы криминальных романов, а родители хватаются за голову? Тогда этот кастинг для тебя!», — говорится в анонсе.