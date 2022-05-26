Приставы полностью взыскали с Google оборотный штраф в 7,7 миллиардов рублей за неудаление информации Статьи редакции
Компания начала банкротство российского юрлица из-за ареста счетов.
Исполнительное производство о взыскании с Google 7,7 млрд рублей закрыто, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ФССП.
Суд оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей в декабре 2021 года.
В мае 2022-го приставы завели дело о принудительном взыскании денег. После назначения исполнительского сбора штраф вырос ещё на 505 миллионов рублей.
В мае 2022 года Google объявила, что российская «дочка» компании намерена объявить себя банкротом из-за ареста банковского счёта. Он «сделал невозможным функционирование российского офиса, сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков и выполнение других финансовых обязательств».
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Пиздец выгнать легко как потом пригнать обратно. Уёбки
Ему похуй. Вообще.
Сами прибегут же нихуя не работает
Пидоры блядь..умеют только пиздить и разводить.
Вся сушность этого государства и правителей.
Когда они все сдохнут я буду праздновать неделю.
Из сегодняшнего.
на кого он там вообще смотрит, он же ничем из этого не пользуется
И слава богу! Сдаст страну в том виде, что получил.
Что так мало?
На больше денег не хватит, все уже спиздили.
Он уже старенький будет, здоровье больше не позволит
Ну у нас тут мэр ставит всем. А потом еще сам дома.