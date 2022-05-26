Компания начала банкротство российского юрлица из-за ареста счетов.

Исполнительное производство о взыскании с Google 7,7 млрд рублей закрыто, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ФССП.

Суд оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей в декабре 2021 года.

В мае 2022-го приставы завели дело о принудительном взыскании денег. После назначения исполнительского сбора штраф вырос ещё на 505 миллионов рублей.

В мае 2022 года Google объявила, что российская «дочка» компании намерена объявить себя банкротом из-за ареста банковского счёта. Он «сделал невозможным функционирование российского офиса, сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков и выполнение других финансовых обязательств».