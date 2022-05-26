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vc.ru

Приставы полностью взыскали с Google оборотный штраф в 7,7 миллиардов рублей за неудаление информации Статьи редакции

Компания начала банкротство российского юрлица из-за ареста счетов.

Исполнительное производство о взыскании с Google 7,7 млрд рублей закрыто, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ФССП.

Суд оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей в декабре 2021 года.

В мае 2022-го приставы завели дело о принудительном взыскании денег. После назначения исполнительского сбора штраф вырос ещё на 505 миллионов рублей.

В мае 2022 года Google объявила, что российская «дочка» компании намерена объявить себя банкротом из-за ареста банковского счёта. Он «сделал невозможным функционирование российского офиса, сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков и выполнение других финансовых обязательств».

#новости #google

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11 комментариев
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Крепкий

Пиздец выгнать легко как потом пригнать обратно. Уёбки

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Sergei Timofeyev

Ему похуй. Вообще.

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Крепкий

Сами прибегут же нихуя не работает

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Dmytry Kovalsky

Пидоры блядь..умеют только пиздить и разводить.
Вся сушность этого государства и правителей.
Когда они все сдохнут я буду праздновать неделю.

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Sergei Timofeyev
Российский бизнес займет нишу ушедших из страны компаний, ничего не изменится. Иногда посмотришь на тех, кто уходит — может быть, и слава богу.

Из сегодняшнего.

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Добро и позитив

на кого он там вообще смотрит, он же ничем из этого не пользуется

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Sergei Timofeyev

И слава богу! Сдаст страну в том виде, что получил.

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Alex S.
Я буду праздновать неделю

Что так мало?

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Программный меч

На больше денег не хватит, все уже спиздили.

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Михаил Желтухин

Он уже старенький будет, здоровье больше не позволит

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Dmytry Kovalsky

Ну у нас тут мэр ставит всем. А потом еще сам дома.

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