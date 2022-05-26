Forbes и ТАСС: первый «Макдоналдс» под новым брендом откроется в Москве на «Пушкинской» 12 июня Статьи редакции
Новый владелец планирует открывать рестораны постепенно, в июне — 50 из 850.
- Первый ресторан «Макдоналдс» под новым брендом откроется в центре Москвы в районе станции метро «Пушкинская», об этом рассказал Forbes осведомленный источник и подтвердил ещё один в правительстве Москвы. Ранее об открытии в эту дату говорилисточник ТАСС.
- Собеседники изданий не уточнили, каким будет новое название бренда.
- Новый владелец планирует открыть 50 точек в июне, рассказал источник Forbes на ресторанном рынке. Поставщик продуктов «Макдоналдс» подтвердил, что есть заказ на поставку товара в рестораны на июнь. По его информации, заказ есть и на июль для 30-50 точек.
- «Макдоналдс» закрыл все 850 ресторанов в России 8 марта. 16 мая компания объявила, что продаст их, но новый владелец не сможет использовать американский бренд.
- Сеть купил Александр Говор — франчайзи ресторанов «Макдоналдс» в Сибири. Стороны не раскрыли сумму сделки.
- 26 мая Сергей Собянин заявил, что правительство Москвы поддержит нового владельца ресторанов «Макдоналдс» в России, а сеть сохранит привычное меню и обслуживание.
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Как раз мак домой взял сегодня поесть, вкусна
Уткам вредно такое!
Хочется иногда))
Да я уже заебался «в последний раз» есть там, каждый раз прохожу мимо и думаю: а вдруг закроется, потом не поем никогда, обидно чуток
А он бля не закрывается и на закрывается
Заходи почаще! И ко мне на работу прилети, плез
О с работой все наладилось?
Не, на паузе пока, но раз ты приносишь удачу, то твоя суперспособность пригодилась бы)
Посылаю лучи удачи!🍀
Чё-т лось вспомнился
Что за биг мак такой? Там же светлая булочка должна быть.
Дай откусить
Бля, я тупой. Это же разные коробки
Эт не вкусно чёт, думал попробую курочку там, но именно это не зашла, хотя стрипсы маковские мне хорошо заходят
станешь жирным и девочки будут сосать с отвращением
с негодованием
что внутри вместо мяса?
Да это чикен, я на последок все меню попробую уже, может че вкусное пропустил, пока не оч, курочка все таки не профиль мака
аа я думал странный бигмак)
Можем повторить.
И в чем смысл закрытия был?
В том что это больше не Макдональдс
забудь за качество и тех контроль, это раша
Виндональдс
Так это не Макдональдс. А хуйня какая-то.
То есть, будет СкрепДональдс. И де-факто россияне ничего не потеряли: все те же блюда, просто под другим названием.
скатится в говно через полгода, к гадалке не ходи.
Думаю раньше, пару месяцев, а может сразу