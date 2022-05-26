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Forbes и ТАСС: первый «Макдоналдс» под новым брендом откроется в Москве на «Пушкинской» 12 июня Статьи редакции

Новый владелец планирует открывать рестораны постепенно, в июне — 50 из 850.

  • Первый ресторан «Макдоналдс» под новым брендом откроется в центре Москвы в районе станции метро «Пушкинская», об этом рассказал Forbes осведомленный источник и подтвердил ещё один в правительстве Москвы. Ранее об открытии в эту дату говорилисточник ТАСС.
  • Собеседники изданий не уточнили, каким будет новое название бренда.
  • Новый владелец планирует открыть 50 точек в июне, рассказал источник Forbes на ресторанном рынке. Поставщик продуктов «Макдоналдс» подтвердил, что есть заказ на поставку товара в рестораны на июнь. По его информации, заказ есть и на июль для 30-50 точек.
  • «Макдоналдс» закрыл все 850 ресторанов в России 8 марта. 16 мая компания объявила, что продаст их, но новый владелец не сможет использовать американский бренд.
  • Сеть купил Александр Говор — франчайзи ресторанов «Макдоналдс» в Сибири. Стороны не раскрыли сумму сделки.
  • 26 мая Сергей Собянин заявил, что правительство Москвы поддержит нового владельца ресторанов «Макдоналдс» в России, а сеть сохранит привычное меню и обслуживание.

#новости #макдоналдс

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25 комментариев
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Daffy Duck

Как раз мак домой взял сегодня поесть, вкусна

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Голубой ключ

Уткам вредно такое!

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Daffy Duck

Хочется иногда))
Да я уже заебался «в последний раз» есть там, каждый раз прохожу мимо и думаю: а вдруг закроется, потом не поем никогда, обидно чуток
А он бля не закрывается и на закрывается

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Голубой ключ

Заходи почаще! И ко мне на работу прилети, плез

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Daffy Duck

О с работой все наладилось?

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Голубой ключ

Не, на паузе пока, но раз ты приносишь удачу, то твоя суперспособность пригодилась бы)

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Daffy Duck

Посылаю лучи удачи!🍀

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Голубой ключ

Чё-т лось вспомнился

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Поверхностный Илья

Что за биг мак такой? Там же светлая булочка должна быть.

Дай откусить

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Поверхностный Илья

Бля, я тупой. Это же разные коробки

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Daffy Duck

Эт не вкусно чёт, думал попробую курочку там, но именно это не зашла, хотя стрипсы маковские мне хорошо заходят

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Немыслимый жар

станешь жирным и девочки будут сосать с отвращением

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Yadra Balmo

с негодованием

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Petr Microgal

что внутри вместо мяса?

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Daffy Duck

Да это чикен, я на последок все меню попробую уже, может че вкусное пропустил, пока не оч, курочка все таки не профиль мака

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Petr Microgal

аа я думал странный бигмак)

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Многий танк88

Можем повторить.

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Серж БОШ

И в чем смысл закрытия был?

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Глупый блик

В том что это больше не Макдональдс

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Артем Сизко

забудь за качество и тех контроль, это раша

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Кляр Клецков

Виндональдс

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Trident Force

Так это не Макдональдс. А хуйня какая-то.

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пепси

То есть, будет СкрепДональдс. И де-факто россияне ничего не потеряли: все те же блюда, просто под другим названием.

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Yadra Balmo

скатится в говно через полгода, к гадалке не ходи.

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Qqshka

Думаю раньше, пару месяцев, а может сразу

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