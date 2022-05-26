Количества «курицы» и «говядины», производимого в год, хватит для обеспечения десятков тысяч магазинов и ресторанов.

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Блюдо с искусственной курицей. Фото Good Meat

В США объявили о строительстве крупнейших в мире биореакторов для производства искусственного мяса, сообщает The Guardian. По мнению экспертов, этот шаг может стать переломным для отрасли.

Американская компания Good Meat заявила, что в биореакторах будут выращивать более 13 тысяч тонн искусственной курицы и говядины в год. В них будут использоваться животные клетки, поэтому для производства мяса не потребуется забивать скот.

В мире насчитывается около 170 компаний, работающих над созданием искусственного мяса, но Good Meat — единственная компания, получившая разрешение регулирующих органов на продажу своего продукта. Она начала продавать курицу в Сингапуре в декабре 2020 года.

Крупный рогатый скот, куры и другие домашние животные оказывают огромное влияние на окружающую среду из-за выбросов метана, уничтожения лесов и использования воды. Потребление обычного мяса в развитых странах должно сократиться, чтобы не способствовать климатическому кризису, считают учёные. Сторонники потребления искусственного мяса утверждают, что оно такое же на вкус, как и обычное мясо.

По словам представителей компании, сейчас ведётся строительство 10 новых биореакторов Good Meat, каждый ёмкостью 250 тысяч литров. Строительство объекта в США должно быть завершено в течение трёх месяцев, их введут в эксплуатацию в конце 2024 года. К 2026 году объём производства достигнет 11 тысяч тонн в год, а к 2030 году — 13 тысяч тонн.

Биореакторы производят в рамках соглашения с ABEC, ведущим производителем оборудования для биопроцессов, который также изготавливает биореактор объемом 6 тысяч литров для сингапурского предприятия Good Meat. Его производство планируется начать в начале 2023 года. Он станет самым большим биореактором для искусственного мяса.