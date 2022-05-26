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В США построят самые большие в мире чаны для выращивания искусственного мяса Статьи редакции

Количества «курицы» и «говядины», производимого в год, хватит для обеспечения десятков тысяч магазинов и ресторанов.

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Блюдо с искусственной курицей. Фото Good Meat

В США объявили о строительстве крупнейших в мире биореакторов для производства искусственного мяса, сообщает The Guardian. По мнению экспертов, этот шаг может стать переломным для отрасли.

Американская компания Good Meat заявила, что в биореакторах будут выращивать более 13 тысяч тонн искусственной курицы и говядины в год. В них будут использоваться животные клетки, поэтому для производства мяса не потребуется забивать скот.

В мире насчитывается около 170 компаний, работающих над созданием искусственного мяса, но Good Meat — единственная компания, получившая разрешение регулирующих органов на продажу своего продукта. Она начала продавать курицу в Сингапуре в декабре 2020 года.

Крупный рогатый скот, куры и другие домашние животные оказывают огромное влияние на окружающую среду из-за выбросов метана, уничтожения лесов и использования воды. Потребление обычного мяса в развитых странах должно сократиться, чтобы не способствовать климатическому кризису, считают учёные. Сторонники потребления искусственного мяса утверждают, что оно такое же на вкус, как и обычное мясо.

По словам представителей компании, сейчас ведётся строительство 10 новых биореакторов Good Meat, каждый ёмкостью 250 тысяч литров. Строительство объекта в США должно быть завершено в течение трёх месяцев, их введут в эксплуатацию в конце 2024 года. К 2026 году объём производства достигнет 11 тысяч тонн в год, а к 2030 году — 13 тысяч тонн.

Биореакторы производят в рамках соглашения с ABEC, ведущим производителем оборудования для биопроцессов, который также изготавливает биореактор объемом 6 тысяч литров для сингапурского предприятия Good Meat. Его производство планируется начать в начале 2023 года. Он станет самым большим биореактором для искусственного мяса.

«Думаю, наши внуки будут спрашивать нас о том, почему мы ели мясо убитых животных даже в 2022 году. Искусственное мясо позволит нам есть мясо без всякого вреда, без вырубки лесов, без необходимости забивать животное, без необходимости использовать антибиотики, без ускорения распространения зоонозных заболеваний», — отмечает Джош Тетрик, руководитель материнской компании Good Meat, Eat Just.

#новости

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24 комментария
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Михаил Октябрьский

Не исскуственное, а выращенное (cultivated meat ) - его культивируют, выращивают из животных клеток. А исскуственное - это соя с ароматизатором

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Пятая колонка

Сегодня праздник у веган

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Павел Сергеев

Веганам строят чанов,
И у веган глаза блестят,
Как кот поел сметанов.

Стоят веганы,стоят в сторонке,
Худых их ветра теребят,
Потому,что на десять веганов,
штуки три жрать нормально хотят)

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Yggdrasil

Если искусственное мясо ничем не будет отличаться от настоящего, то кайф же

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LACK

за чей счет?

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xqdc

За счет ивестиций, и собственных вложений? Это же не государственная инициатива.

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Дуб-Дерево

Курятину для наггетсов - в легкую, но вот по нормальной текстурной говядине вроде не было прорывов, так что хз

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зимнее безмолвие

Все альтернативное мясо по вкусу близко, по текстуре дальше. «Говядина» в веганских вопперах на вкус лучше настоящей

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kova7ev

Самый большой "чан" для выращивания мяса - по эту сторону

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Тогдашний микроскоп
Потребление обычного мяса в развитых странах должно сократиться, чтобы не способствовать климатическому кризису, считают учёные

Интересно, это правда, или им заплатили

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xqdc

Коровы пускают газы. Вроде проблема в этом.

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Тогдашний микроскоп

Только индусам не говори

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xqdc

Хорошо не буду.

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Lui Wong

Ну сами элементарно подумайте. Что эффективней в плане получение мяса - выращивание животных на мясо или собственно мяса напрямую? А повышенная эффективность производства - меньше выбросов и расходов ресурсов. Всё просто.

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Тогдашний микроскоп

Я элементарно подумал, спасибо

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metus

правда, метана дохера коровы генерят

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B1ack Onyx

Если оно будет на вкус, консистенцию, запах и по получаемой энергии/нужных веществ, такое же, как и настоящее мясо, то ок. Как мясоед говорю

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Избирательный браслет

Прочел:

«В США построят самые большие в мире члены…»

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musoka

А в биореакторах не заведутся грибы ?
Антибиотики им не нужны понимаш

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Интересный микрофон

Sarcasm\в пластике грибы не заводятся

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Bear gear

А почему когда пиво варят, там контролируемый процесс брожения?

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musoka

Кстати да, это аргумент
Но всеж мясо это не пыво) Там грибов ненада

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робот-бёрдвотчер

Биореакторы, которые работают для уменьшения метана, вот это поворот!

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Изящный турник

А свинины нет или её нельзя вырастить?

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