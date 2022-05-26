В США построят самые большие в мире чаны для выращивания искусственного мяса Статьи редакции
Количества «курицы» и «говядины», производимого в год, хватит для обеспечения десятков тысяч магазинов и ресторанов.
В США объявили о строительстве крупнейших в мире биореакторов для производства искусственного мяса, сообщает The Guardian. По мнению экспертов, этот шаг может стать переломным для отрасли.
Американская компания Good Meat заявила, что в биореакторах будут выращивать более 13 тысяч тонн искусственной курицы и говядины в год. В них будут использоваться животные клетки, поэтому для производства мяса не потребуется забивать скот.
В мире насчитывается около 170 компаний, работающих над созданием искусственного мяса, но Good Meat — единственная компания, получившая разрешение регулирующих органов на продажу своего продукта. Она начала продавать курицу в Сингапуре в декабре 2020 года.
Крупный рогатый скот, куры и другие домашние животные оказывают огромное влияние на окружающую среду из-за выбросов метана, уничтожения лесов и использования воды. Потребление обычного мяса в развитых странах должно сократиться, чтобы не способствовать климатическому кризису, считают учёные. Сторонники потребления искусственного мяса утверждают, что оно такое же на вкус, как и обычное мясо.
По словам представителей компании, сейчас ведётся строительство 10 новых биореакторов Good Meat, каждый ёмкостью 250 тысяч литров. Строительство объекта в США должно быть завершено в течение трёх месяцев, их введут в эксплуатацию в конце 2024 года. К 2026 году объём производства достигнет 11 тысяч тонн в год, а к 2030 году — 13 тысяч тонн.
Биореакторы производят в рамках соглашения с ABEC, ведущим производителем оборудования для биопроцессов, который также изготавливает биореактор объемом 6 тысяч литров для сингапурского предприятия Good Meat. Его производство планируется начать в начале 2023 года. Он станет самым большим биореактором для искусственного мяса.
«Думаю, наши внуки будут спрашивать нас о том, почему мы ели мясо убитых животных даже в 2022 году. Искусственное мясо позволит нам есть мясо без всякого вреда, без вырубки лесов, без необходимости забивать животное, без необходимости использовать антибиотики, без ускорения распространения зоонозных заболеваний», — отмечает Джош Тетрик, руководитель материнской компании Good Meat, Eat Just.
Не исскуственное, а выращенное (cultivated meat ) - его культивируют, выращивают из животных клеток. А исскуственное - это соя с ароматизатором
Сегодня праздник у веган
Веганам строят чанов,
И у веган глаза блестят,
Как кот поел сметанов.
Стоят веганы,стоят в сторонке,
Худых их ветра теребят,
Потому,что на десять веганов,
штуки три жрать нормально хотят)
Если искусственное мясо ничем не будет отличаться от настоящего, то кайф же
за чей счет?
За счет ивестиций, и собственных вложений? Это же не государственная инициатива.
Курятину для наггетсов - в легкую, но вот по нормальной текстурной говядине вроде не было прорывов, так что хз
Все альтернативное мясо по вкусу близко, по текстуре дальше. «Говядина» в веганских вопперах на вкус лучше настоящей
Самый большой "чан" для выращивания мяса - по эту сторону
Интересно, это правда, или им заплатили
Коровы пускают газы. Вроде проблема в этом.
Только индусам не говори
Хорошо не буду.
Ну сами элементарно подумайте. Что эффективней в плане получение мяса - выращивание животных на мясо или собственно мяса напрямую? А повышенная эффективность производства - меньше выбросов и расходов ресурсов. Всё просто.
Я элементарно подумал, спасибо
правда, метана дохера коровы генерят
Если оно будет на вкус, консистенцию, запах и по получаемой энергии/нужных веществ, такое же, как и настоящее мясо, то ок. Как мясоед говорю
Прочел:
«В США построят самые большие в мире члены…»
А в биореакторах не заведутся грибы ?
Антибиотики им не нужны понимаш
Sarcasm\в пластике грибы не заводятся
А почему когда пиво варят, там контролируемый процесс брожения?
Кстати да, это аргумент
Но всеж мясо это не пыво) Там грибов ненада
Биореакторы, которые работают для уменьшения метана, вот это поворот!
А свинины нет или её нельзя вырастить?