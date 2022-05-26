Ему было 67 лет.

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Фото Vincent Sandoval/Getty Images

О смерти актёра сообщил Deadline. По данным издания, Лиотта скончался в Доминиканской Республике, где проходили съёмки фильма «Опасные воды» с его участием. Он умер во сне, причина смерти неизвестна.

Рэй Лиотта родился в 1954 году в Нью-Джерси. Свою карьеру он начал в семидесятые годы, снимаясь в телесериале «Другой мир», однако настоящую славу ему принесла роль бандита Генри Хилла в криминальной драме Мартина Скорсезе «Славные парни» в 1990 году.

Актёр снялся в целом ряде кинокартин, включая «Кокаин», «Револьвер», «Козырных тузов» и «Ограбление казино», а также озвучил несколько персонажей в мультсериалах и видеоиграх — среди них был и главный герой GTA: Vice City, Томми Версетти.

Кадр из «Славных парней». Фото Warner Brothers/Getty Images