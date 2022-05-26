Умер актёр Рэй Лиотта — звезда «Славных парней» и голос Томми Версетти из GTA Vice City Статьи редакции
Ему было 67 лет.
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О смерти актёра сообщил Deadline. По данным издания, Лиотта скончался в Доминиканской Республике, где проходили съёмки фильма «Опасные воды» с его участием. Он умер во сне, причина смерти неизвестна.
Рэй Лиотта родился в 1954 году в Нью-Джерси. Свою карьеру он начал в семидесятые годы, снимаясь в телесериале «Другой мир», однако настоящую славу ему принесла роль бандита Генри Хилла в криминальной драме Мартина Скорсезе «Славные парни» в 1990 году.
Актёр снялся в целом ряде кинокартин, включая «Кокаин», «Револьвер», «Козырных тузов» и «Ограбление казино», а также озвучил несколько персонажей в мультсериалах и видеоиграх — среди них был и главный герой GTA: Vice City, Томми Версетти.
Детство!
Пресс Ф
Там в каком-то файлике можно было вес транспорта изменить, и мотоцикл сшибал всё вокруг как танк
Надо же, печально:( Вроде и не старый был
Что-то мутно. Может некачественная наркота попалась в Доминикане
Он не умер. Он отправился в больницу Вайс-сити.
Просто потратился
ASPIRINE, бля!
Ну, эээй((( Только вчера впервые посмотрела Good Fellas с его участием…
Попробуй глянуть какой-нибудь видос с Путиным теперь.
Что ты наделала?!!
Жаль, хороший был актер.
Отличный актер!Старая гвардия )Мы тоже не молодеем,увы?!
Утонул?
Клана Сопрано?
Он там не снимался. Только в прошлогоднем приквеле
сколько я себя помню, я всегда хотел быть ганстером!
https://www.kinopoisk.ru/film/264700/
Отлично играл всяких поехавших. Люблю этого актёра.
good night sweet prince
Какой то печальный каламбур
Как раз вайс сити на платину прохожу, хорошо там он вписался
F/ F/F/F/F/F/F/F
Очень жаль((
не было его в Сопрано, ало
Он сыграл в фильме про детство Тони
Tommy Vercetti... Huh! Shit. Didn't think they'd ever let him out
Жалко, надеялся ещё где-нибудь его увидеть
Опять не тот гангстер (((
Я когда посмотрел Славных парней, гг у меня ассоциировался именно с Томми Версетти, причем об озвучке я узнал после фильма
https://www.youtube.com/watch?v=Orq_75kFi8I
гимн моего отъезда из рф
как же теперь понимать, кто главный негодяй в киношке(
рон перлман
Максимальное Ф
Похуй
А как же Ф?