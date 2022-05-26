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Умер актёр Рэй Лиотта — звезда «Славных парней» и голос Томми Версетти из GTA Vice City Статьи редакции

Ему было 67 лет.

2711 просмотров
Фото Vincent Sandoval/Getty Images

О смерти актёра сообщил Deadline. По данным издания, Лиотта скончался в Доминиканской Республике, где проходили съёмки фильма «Опасные воды» с его участием. Он умер во сне, причина смерти неизвестна.

Рэй Лиотта родился в 1954 году в Нью-Джерси. Свою карьеру он начал в семидесятые годы, снимаясь в телесериале «Другой мир», однако настоящую славу ему принесла роль бандита Генри Хилла в криминальной драме Мартина Скорсезе «Славные парни» в 1990 году.

Актёр снялся в целом ряде кинокартин, включая «Кокаин», «Револьвер», «Козырных тузов» и «Ограбление казино», а также озвучил несколько персонажей в мультсериалах и видеоиграх — среди них был и главный герой GTA: Vice City, Томми Версетти.

Кадр из «Славных парней». Фото Warner Brothers/Getty Images
Томми Версетти

#новости #некролог

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65 комментариев
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Уральский Петя
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Тогдашний микроскоп

Детство!

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13 комментариев
Управляющий вентилятор

Пресс Ф

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1 комментарий
Указанный браслет

Там в каком-то файлике можно было вес транспорта изменить, и мотоцикл сшибал всё вокруг как танк

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5 комментариев
Рог Кирилл

Надо же, печально:( Вроде и не старый был

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Vas Tupovets

Что-то мутно. Может некачественная наркота попалась в Доминикане

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Niels Oberrheiner

Он не умер. Он отправился в больницу Вайс-сити.

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SP

Просто потратился

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Отличный Макс

ASPIRINE, бля!

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Diana

Ну, эээй((( Только вчера впервые посмотрела Good Fellas с его участием…

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Ivan Gaiko

Попробуй глянуть какой-нибудь видос с Путиным теперь.

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1 комментарий
Неправильный меч

Что ты наделала?!!

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1 комментарий
max payne

Жаль, хороший был актер.

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Павел Сергеев

Отличный актер!Старая гвардия )Мы тоже не молодеем,увы?!

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Голодный историк
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Andre Macareno

Утонул?

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Good news, everyone

Клана Сопрано?

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Виктор Якуневич

Он там не снимался. Только в прошлогоднем приквеле

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1 комментарий
Кот Cerny

сколько я себя помню, я всегда хотел быть ганстером!

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Уральский Петя

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www.kinopoisk.ru
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4 комментария
Большой дырявый

Отлично играл всяких поехавших. Люблю этого актёра.

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fariq

good night sweet prince

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SP
О смерти актёра сообщил Deadline

Какой то печальный каламбур

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Daffy Duck

Как раз вайс сити на платину прохожу, хорошо там он вписался

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Big Boss

F/ F/F/F/F/F/F/F

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Niels Oberrheiner
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Александр Авдеев

Очень жаль((

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Дешевый корабль

не было его в Сопрано, ало

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Квадратный хот-дог

Он сыграл в фильме про детство Тони

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Максим Иванов

Tommy Vercetti... Huh! Shit. Didn't think they'd ever let him out

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apple

Жалко, надеялся ещё где-нибудь его увидеть

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Конь Федерации

Опять не тот гангстер (((

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Yggdrasil

Я когда посмотрел Славных парней, гг у меня ассоциировался именно с Томми Версетти, причем об озвучке я узнал после фильма

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Alex Fielding

https://www.youtube.com/watch?v=Orq_75kFi8I

гимн моего отъезда из рф

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Тэнк

как же теперь понимать, кто главный негодяй в киношке(

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Капитальный Мика

рон перлман

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пепси

Максимальное Ф

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Управляющий вентилятор

Похуй

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Niels Oberrheiner

А как же Ф?

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