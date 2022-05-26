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Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер Статьи редакции

Музыканту было 60 лет.

О смерти музыканта сообщается в официальном твиттере группы.

«Мы потрясены и наполнены непреодолимой печалью в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди Флетчера», — говорится в заявлении Depeche Mode.

В конце 1970-х Флетчер вместе со школьным другом Винсом Кларком организовали музыкальную группу No Romance In Chine, в которой Флетчер играл на бас-гитаре. В 1980 Флетчер познакомился с Мартином Гором. Вместе с Кларком трио преобразовалось в новую группу Composition of Sound, после присоединения Дэвида Ганна группу переименовали в Depeche Mode.

Когда в 1981 году Кларк ушёл из группы, Флетчер перестал играть на бас-гитаре и пересел за синтезатор. Он также занимался менеджментом группы, организовывал съёмки и общался с прессой. Флетчер был единственным участником Depeche Mode, который не пел. В 2020 году его занесли в Зал славы рок-н-ролла.

#новости #некрологи

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28 комментариев
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ДЕДос Атака

пиздец рано умер, а всякое говно до 90 живет

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Избирательный браслет

И до 69.

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генерал Всратышев

Для этого просто взять и помереть - слишком лёгкий выход.

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Duzel Benz

enjoy the silence

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ranehami451

Лиотта и Флетчер. Почему не путин и лукашенко ? Почему мир так не справедлив ?

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пепси

Потом что Бог нашего мира — это Бог из манги "Берсерк"

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Изящный турник

справедливость придумали люди

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Big Boss

да бля что за день где путин

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Dan

В бункере

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Big Boss

бля

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Elena

очень жаль. ДМ моя любимая музыка уже больше 20 лет. Только вчера, слушая концерт 86го года, подумала, как бы было здорово, если бы депеши снова поехали в мировое турне...
RIP Энди

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Maxim Sokolov

Ходил на каждый концерт с 2010 в мск, и очень надеялся еще хотя бы раз услышать живьем, пусть и не в этой стране. Тем более что скорее ожидал проблемы со здоровьем у других участников после герыча/алкоголя в свое время. Сейчас понимаю что We'll see you next time уже никогда не будет правдой.

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Elena

я была в россии на сольнике дейва и раз 6 германии, иногда по нескольку раз за тур. Концерты всегда были на разрыв аорты, никакой халтуры. Всегда отличные инсталляции. Продуманный сетлист.
Кстати да, Дейв похоже после знакомства с Дженифер взялся за ум.

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Скрытый глобус

Успел увидеть ребят живьём в Питере в 2017. Рип, легенда.

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Katerina

Я тоже в Питере была на концерте ещё в 2010 в СКК.

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Hz hz

Грустно, однако, очень люблю DM

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морская улиточка

Неустаревающая музыка

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Hz hz

Воистину

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Katerina

Богородица, это все не те люди!

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Лев Ботвинник

@Depeche Mode к ответу!

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Указанный браслет

Enjoy the silence

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Sergei

Успел увидеть легенду. Был на нескольких концертах в разных странах. Самый лучший, на мой взгляд, был летом 2013-го в Киеве на Олимпийском стадионе.

И на месте Алана Вайлдера я бы отключил беззвучный режим в телефоне.

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Недоденацифицированный

Ди пи шмот!!!

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псина

ну все, пизда, врубаю прешес

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Strange Angel

Да что за день, сегодня какой-то флэшмоб по умиранию, что ли

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Ярослав Сопрук

Пиздец, рано умер

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Пропитанный картон

урожайный день

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Пропитанный картон

вы че охуели это ж сарказм)

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