«Мы потрясены и наполнены непреодолимой печалью в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди Флетчера», — говорится в заявлении Depeche Mode.

В конце 1970-х Флетчер вместе со школьным другом Винсом Кларком организовали музыкальную группу No Romance In Chine, в которой Флетчер играл на бас-гитаре. В 1980 Флетчер познакомился с Мартином Гором. Вместе с Кларком трио преобразовалось в новую группу Composition of Sound, после присоединения Дэвида Ганна группу переименовали в Depeche Mode.

Когда в 1981 году Кларк ушёл из группы, Флетчер перестал играть на бас-гитаре и пересел за синтезатор. Он также занимался менеджментом группы, организовывал съёмки и общался с прессой. Флетчер был единственным участником Depeche Mode, который не пел. В 2020 году его занесли в Зал славы рок-н-ролла.