В конце 1970-х Флетчер вместе со школьным другом Винсом Кларком организовали музыкальную группу No Romance In Chine, в которой Флетчер играл на бас-гитаре. В 1980 Флетчер познакомился с Мартином Гором. Вместе с Кларком трио преобразовалось в новую группу Composition of Sound, после присоединения Дэвида Ганна группу переименовали в Depeche Mode.