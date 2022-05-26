Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер Статьи редакции
Музыканту было 60 лет.
О смерти музыканта сообщается в официальном твиттере группы.
«Мы потрясены и наполнены непреодолимой печалью в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди Флетчера», — говорится в заявлении Depeche Mode.
В конце 1970-х Флетчер вместе со школьным другом Винсом Кларком организовали музыкальную группу No Romance In Chine, в которой Флетчер играл на бас-гитаре. В 1980 Флетчер познакомился с Мартином Гором. Вместе с Кларком трио преобразовалось в новую группу Composition of Sound, после присоединения Дэвида Ганна группу переименовали в Depeche Mode.
Когда в 1981 году Кларк ушёл из группы, Флетчер перестал играть на бас-гитаре и пересел за синтезатор. Он также занимался менеджментом группы, организовывал съёмки и общался с прессой. Флетчер был единственным участником Depeche Mode, который не пел. В 2020 году его занесли в Зал славы рок-н-ролла.
пиздец рано умер, а всякое говно до 90 живет
И до 69.
Для этого просто взять и помереть - слишком лёгкий выход.
enjoy the silence
Лиотта и Флетчер. Почему не путин и лукашенко ? Почему мир так не справедлив ?
Потом что Бог нашего мира — это Бог из манги "Берсерк"
справедливость придумали люди
да бля что за день где путин
В бункере
бля
очень жаль. ДМ моя любимая музыка уже больше 20 лет. Только вчера, слушая концерт 86го года, подумала, как бы было здорово, если бы депеши снова поехали в мировое турне...
RIP Энди
Ходил на каждый концерт с 2010 в мск, и очень надеялся еще хотя бы раз услышать живьем, пусть и не в этой стране. Тем более что скорее ожидал проблемы со здоровьем у других участников после герыча/алкоголя в свое время. Сейчас понимаю что We'll see you next time уже никогда не будет правдой.
я была в россии на сольнике дейва и раз 6 германии, иногда по нескольку раз за тур. Концерты всегда были на разрыв аорты, никакой халтуры. Всегда отличные инсталляции. Продуманный сетлист.
Кстати да, Дейв похоже после знакомства с Дженифер взялся за ум.
Успел увидеть ребят живьём в Питере в 2017. Рип, легенда.
Я тоже в Питере была на концерте ещё в 2010 в СКК.
Грустно, однако, очень люблю DM
Неустаревающая музыка
Воистину
Богородица, это все не те люди!
@Depeche Mode к ответу!
Enjoy the silence
Успел увидеть легенду. Был на нескольких концертах в разных странах. Самый лучший, на мой взгляд, был летом 2013-го в Киеве на Олимпийском стадионе.
И на месте Алана Вайлдера я бы отключил беззвучный режим в телефоне.
Ди пи шмот!!!
ну все, пизда, врубаю прешес
Да что за день, сегодня какой-то флэшмоб по умиранию, что ли
Пиздец, рано умер
урожайный день
вы че охуели это ж сарказм)