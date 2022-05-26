VPN-сервис Windscribe рассказал, что его могли заблокировать в России — пользователи жаловались на сбои в работе Статьи редакции
Роскомнадзор о блокировке не сообщал.
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О проблемах сообщают пользователи в Twitter и на официальном Discord-сервере Windscribe с утра 26 мая. Сервис недоступен как минимум у клиентов «Мегафона», «Билайна», «Ростелекома» и МТС.
Поддержка сервиса предположила, что их IP-адреса блокируют в России и сообщила, что проводит Windscribe расследование, чтобы изучить проблему.
Пользователи не могут подключиться практически ко всем серверам, но некоторые доступны — например, в Ирландии. Роскомнадзор официально о блокировке не заявлял, также сайта Windscribe нет в реестре заблокированных.
По данным Globalcheck, сайт Windscribe недоступен на сетях «Мегафона», «Билайна», «Ростелекома», МТС, Yota и Tele2.
Мы попросили @serguun42 лайкнуть этот комментарий, чтобы поднять его в топ и рассказать вам, что пока Windscribe разбирается с проблемами, можно неделю пользоваться нашим VPN бесплатно: https://t.me/FCK_RKN_bot?start=PIZDETS!
У нас быстрые сервера по всему миру с гигабитными каналами, можно оплачивать картами банков РФ (но можно и любыми другими или криптой), мы не ведём логов использования VPN и не продаём никому данные. А еще нас проверила и рекомендует Роскомсвобода.
СНИМИТЕ НАРУЧНИКИ ПОЖАЛУЙСТА
Ой, идут…
Закрывай попу
Поздно… Там уже GBU
мамой поклянись
Хм. А на сколько можно вам доверять? Давай тоже прорекламлюсь. https://t.me/f_k_rkn
Мы работаем с 2018 года, и нами воспользовались уже десятки тысяч пользователей.
А также нас проверяла и рекомендует Роскомсвобода: https://vpnlove.me
Weird flex but ok…
Давай я тоже порекламлюсь – https://tjournal.ru/u/me
Я тоже прорекламлюсь – gay.ru
Ок. Завтра посмотрю кто вы и что у вас. Если позволяете оплачивать нашими картами добавлю в свой список
Да, наш VPN можно оплачивать картами российских банков. Если будут вопросы, пишите!
Пиздежь я с него сижу щас
фига се, Дашенций 🥰
Сидел на Румынии, перестало грузить, тоже на Германию переключил и пока ок
С компьютера не заходит ни под одним сервером, а с телефона работают не все серверы. Один вай-фай
Бля, один из топовых впнов… 😞
Спокойно, это маркетинг
Нет, скорее всего как-то блокируют vpn сервисы, а WS - самый популярный.
сегодня как-то эпизодически, то работает, то не работает.
переключился с лондона на финляндию, вроде заработало, но потом опять нет.
но щас опять да
(содержательные комментарии которые мы заслужили)
Один из лучших VPN как по мне
да роскомнадзору похую, страна стремительно выходит из международных организаций и соглашений, можно больше не имитировать наличие каких-то прав и законности, и просто молча блочить
Сук, мой любимый впн
У коллег утром глючило, потом откашлялся. У меня и расширение, и десктопная версия, и мобильная работают прекрасно (тьфу-тьфу-тьфу)
не робит расширение
Десктоп версия работает
Юзал, пока не починил свой сервер, хорошие ребята
У меня пашут эти конфиги
Thank you for contacting Windscribe Support.
We are aware of connection issues impacting users in Russia and are working on a resolution.
In the meantime, please try the following:
Set your connection protocol to IKEv2 or WireGuard. You can do this in the desktop/mobile app here Preferences>Connection>Connection Mode> Manual
Try connecting to any of the following locations:
Dublin - Grafton
Seoul - Han River
Riga - Saeima
Toronto - Mansbridge
А в остальных случаях не пашет(сим Yota, домашний интернет Ростелеком)
да ну бля, я с него спотифаичь юзал
Аддон для фаерфокса перестал работать, с десктопной версией для винды всё норм
Не перестал по-правде, в данный момент благодаря ему здесь.
На Теле2 не стабильно подключается. Утром перебирал серваки, через 10 мин какой то нашёл, не запомнил. Вечером минута не мог подключиться, но проперделся, вроде. Работает.
У меня не работает