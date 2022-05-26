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VPN-сервис Windscribe рассказал, что его могли заблокировать в России — пользователи жаловались на сбои в работе Статьи редакции

Роскомнадзор о блокировке не сообщал.

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О проблемах сообщают пользователи в Twitter и на официальном Discord-сервере Windscribe с утра 26 мая. Сервис недоступен как минимум у клиентов «Мегафона», «Билайна», «Ростелекома» и МТС.

Поддержка сервиса предположила, что их IP-адреса блокируют в России и сообщила, что проводит Windscribe расследование, чтобы изучить проблему.

Windscribe @windscribecom
It appears Russia implemented some VPN blocking rules last night. We're investigating.

Пользователи не могут подключиться практически ко всем серверам, но некоторые доступны — например, в Ирландии. Роскомнадзор официально о блокировке не заявлял, также сайта Windscribe нет в реестре заблокированных.

По данным Globalcheck, сайт Windscribe недоступен на сетях «Мегафона», «Билайна», «Ростелекома», МТС, Yota и Tele2.

Vlad *** ***** @vladislav_bes
Windscribe vpn перестал работать с интернетом от Билайн 🫤
🕊️ makoyana ᛉ / stupid Stu simp @MagnieMakoyana
@SofjaWay @windscribecom я просто много от кого увидела сообщения о сбоях, и при этом все пожаловавшиеся на сбои – русские.
+ у меня на трёх РАЗНЫХ устройствах виндскрайб не работает
катя  @saturneinvictus
@windscribecom yo! are your ips banned in russia? cannot connect for some reason ;(

#новости #vpn #windscribe

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36 комментариев
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FCK VPN

Мы попросили @serguun42 лайкнуть этот комментарий, чтобы поднять его в топ и рассказать вам, что пока Windscribe разбирается с проблемами, можно неделю пользоваться нашим VPN бесплатно: https://t.me/FCK_RKN_bot?start=PIZDETS!

У нас быстрые сервера по всему миру с гигабитными каналами, можно оплачивать картами банков РФ (но можно и любыми другими или криптой), мы не ведём логов использования VPN и не продаём никому данные. А еще нас проверила и рекомендует Роскомсвобода.

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Идеологический торшер

СНИМИТЕ НАРУЧНИКИ ПОЖАЛУЙСТА

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Идеологический торшер

Ой, идут…

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Православный бинокль

Закрывай попу

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Идеологический торшер

Поздно… Там уже GBU

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Anti-gravity cake
не продаём никому данные.

мамой поклянись

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FCK VPN
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SirDarkWolf

Хм. А на сколько можно вам доверять? Давай тоже прорекламлюсь. https://t.me/f_k_rkn

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FCK VPN

Мы работаем с 2018 года, и нами воспользовались уже десятки тысяч пользователей.
А также нас проверяла и рекомендует Роскомсвобода: https://vpnlove.me

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Идеологический торшер

Weird flex but ok…

Давай я тоже порекламлюсь – https://tjournal.ru/u/me

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Московский

Я тоже прорекламлюсь – gay.ru

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SirDarkWolf

Ок. Завтра посмотрю кто вы и что у вас. Если позволяете оплачивать нашими картами добавлю в свой список

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FCK VPN

Да, наш VPN можно оплачивать картами российских банков. Если будут вопросы, пишите!

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Творческий калькулятор

Пиздежь я с него сижу щас

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Творческий калькулятор
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Украинский микрофон

фига се, Дашенций 🥰

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Stan Islav

Сидел на Румынии, перестало грузить, тоже на Германию переключил и пока ок

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Максим
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Бывший паркур

С компьютера не заходит ни под одним сервером, а с телефона работают не все серверы. Один вай-фай

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Spid3r

Бля, один из топовых впнов… 😞

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В А

Спокойно, это маркетинг

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Айван Голди

Нет, скорее всего как-то блокируют vpn сервисы, а WS - самый популярный.

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Геологический холод

сегодня как-то эпизодически, то работает, то не работает.
переключился с лондона на финляндию, вроде заработало, но потом опять нет.
но щас опять да

(содержательные комментарии которые мы заслужили)

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Walking On A Dream

Один из лучших VPN как по мне

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yoshiwara

да роскомнадзору похую, страна стремительно выходит из международных организаций и соглашений, можно больше не имитировать наличие каких-то прав и законности, и просто молча блочить

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Голубой ключ

Сук, мой любимый впн

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Артём Урвачёв

У коллег утром глючило, потом откашлялся. У меня и расширение, и десктопная версия, и мобильная работают прекрасно (тьфу-тьфу-тьфу)

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TJaba

не робит расширение

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TJaba

Десктоп версия работает

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Глен Метьюс

Юзал, пока не починил свой сервер, хорошие ребята

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Пожилой клуб

У меня пашут эти конфиги

Thank you for contacting Windscribe Support.

We are aware of connection issues impacting users in Russia and are working on a resolution.

In the meantime, please try the following:
Set your connection protocol to IKEv2 or WireGuard. You can do this in the desktop/mobile app here Preferences>Connection>Connection Mode> Manual
Try connecting to any of the following locations:
Dublin - Grafton
Seoul - Han River
Riga - Saeima
Toronto - Mansbridge

А в остальных случаях не пашет(сим Yota, домашний интернет Ростелеком)

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Муги

да ну бля, я с него спотифаичь юзал

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Хлебный Мякиш

Аддон для фаерфокса перестал работать, с десктопной версией для винды всё норм

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Там Здесь

Не перестал по-правде, в данный момент благодаря ему здесь.

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Konsul Hellsing

На Теле2 не стабильно подключается. Утром перебирал серваки, через 10 мин какой то нашёл, не запомнил. Вечером минута не мог подключиться, но проперделся, вроде. Работает.

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Педагогический каякер

У меня не работает

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