Руководство «Яндекса» опровергло планы переезда из России Статьи редакции
Однако компания будет открывать новые офисы в странах, где хорошо будет идти бизнес.
- Руководство «Яндекса» обратилось к сотрудникам после публикациях о переносе штаб-квартиры компании в Израиль. Пост опубликовали в закрытом Telegram-канале для сотрудников. С текстом ознакомился Forbes, существование записи подтвердили в пресс-службе компании и подчеркнули, что переезд не планируется.
- Согласно публикации, основной бизнес «Яндекса» — в России и СНГ, и у компании много планов о том, как развиваться в этих странах. «Мы коллектив из 18 000 сотрудников, большинство из нас живет и работает в России. Это наш дом, наш домашний рынок, наша штаб-квартира», — говорится в тексте. Никаких радикальных изменений не планируется.
- При этом, «Яндекс» не исключает, что у компании будут появляться новые офисы в других странах: если в них хорошо развивается бизнес, либо в этих странах есть «ценные специалисты». «Естественным образом центры талантов «Яндекса» будут появляться там, где будут развиваться сами бизнесы «Яндекса», — говорится в записи.
- 16 мая израильская газета Calcalist сообщила, что Аркадий Волож планирует перенести штаб-квартиру «Яндекса» в Тель-Авив и обратился к властям Израиля с просьбой помочь в релокации сотрудников. В компании это опровергли и сообщили, что газета ошиблась с переводом на иврит попавшего к ней документа.
- 25 мая Calcalist сообщила, что министр финансов Израиля Авигдор Либерман призвал премьер-министра страны Нафтали Беннету помочь «Яндексу» с релокацией сотрудников. В записи для сотрудников руководство «Яндекса» заявило, что у них «уже нет сил опровергать то, что там написано».
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Ну ещё бы они не опровергли. Они все как крысы будут делать, чтобы путлер не спалил и пизды не дал.
Ну 18000 человек перевезти или уволить это тяжеловато.
На ил76 в несколько ходок
Ещё супруги, дети. Многие не захотят бросать друзей и родственников.
И закрывать — там, где плохо.
В Эритрее откроют офис 😃
Новую платформу Майор 3.0 пилить надо
И Дзен продавать не собирались...
Ну, а если единственным регионом где бизнес идёт хорошо окажется Израиль?
Там будет совсем другая компания...