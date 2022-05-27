В Казахстане на сайте госуслуг приостановили выдачу иностранцам ИИН — он нужен для открытия счёта в банках Статьи редакции
С марта 2022 года ИИН получили 35 782 гражданина России, что в 16 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года.
На сайте электронного правительства Казахстана недоступна услуга по формированию индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранцам и лицам без гражданства, которые временно пребывают в стране.
Телеграм-канал ORDA вечером 26 мая сообщал, что при попытке получить услугу на сайте появляется уведомление: «Планируемый срок возобновления доступности услуги — 1 октября 2022».
Сейчас же надпись гласит, что «Услуга недоступна по техническим причинам. В настоящее время проводятся совместные работы с МВД РК». Для получения услуги предлагается обратиться в филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
ИИН — это уникальный номер, который формируется для категорий физических лиц. В Казахстане ИИН может понадобится иностранцам, в частности, при открытии банковского счёта и в случае получения дохода из источников в республике.
С марта 2022 года ИИН получили в 16 раз больше россиян, чем в аналогичный период прошлого года. Среди них, например, был народный артист РСФСР Лев Лещенко: он получил ИИН в Алма-Ате, а после этого открыл карту в Kaspi Bank.
ИИН также получили 637 граждан Украины, что в три раза больше, чем в прошлом году (213 украинцев).
Россияне недавно возникшие неудобства в быту не тем способом решают.
Каждый делает по мере своих возможностей. Нельзя осудить народ за то, что он что-то не делает. Если он ничего не делает, то это означает, что он еще не готов или нет банальной возможности.
Может ты что-то сделал полезного для прекращения этого пиздеца? Хоть что-то, кроме вбросов?
При чём тут россияне?
Ну мне вот нужна Виза, чтобы австралийскому разработчику через британский финансовый он-лайн сервис ежегодно оплачивать лицензию на используемое ПО.
Так как российская Виза как платёжное средство теперь не работает, у меня есть теперь Виза из Казахстана. Она - работает.
А ты каким решил?
тем временем вата:
Чем и как они собираются ёбнуть с диванов? Или уже появилось желание пиздов получить в казахских степях?
Это какая-то лотерея: получи пиздюлей от всех соседей и собери бинго санкций.
Но злые люди, которые хотят всех убить в НАТО, не перепутайте
Когда ты долбоеб и не понимаешь слово "денацификация"
удар нож спина Великий лидер Касым Жомарт Токаев друг Си Цзиньпинь
ХА съели русские? Идите свой МИР дрочите)))
Так их!!!!!!!!
Чем меньше донатов ВСУ от русских – тем круче.
"Гостеприимный" Казахстан. А вы чего хотели, они не знают как оттуда выпереть славян, навязанных, как говорят местные чинуши, а вы думали они будут принимать россиян с распростёртыми объятиями? Лол, ну ну
Казахстан странное и лицемерное гос-во. На каждом шагу вопят - мы многонациональная страна, при этом на каждой рекламе только титульная нация. Не говоря уже про госорганы. Пытаются искоренить русский язык, но свой язык нихера не развит.
Думаю, тут больше дело во вторичных санкциях
Казахстан гостеприимный, это так
Вот сидишь живешь в стране, виноват тем что налоги платишь, решил уехать, а хули не вернулся и не помог?
Жаль, была надежда, что к августу получится переехать, уже и деньги начал откладывать.
Теперь видимо только в петлю.
Я не совсем понял, а в принципе иин получить можно ещё? Только через онлайн прикрыли?
Скорее всего, очно можно. Но там чего-нибудь будет со статусом иностранца (скорее всего) чекать. Типа, обоснуй, что не турист на 2 дня за картой, а что-то более длительное (трудовой мигрант, или ещё что).
Но просто сейчас сгонять в Казахстан, чтобы лично проверить - такой себе вариант.
А как Лещ Лещенко в прошлое, в Алма-Ату вернулся?