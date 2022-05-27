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В Казахстане на сайте госуслуг приостановили выдачу иностранцам ИИН — он нужен для открытия счёта в банках Статьи редакции

С марта 2022 года ИИН получили 35 782 гражданина России, что в 16 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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На сайте электронного правительства Казахстана недоступна услуга по формированию индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранцам и лицам без гражданства, которые временно пребывают в стране.

Телеграм-канал ORDA вечером 26 мая сообщал, что при попытке получить услугу на сайте появляется уведомление: «Планируемый срок возобновления доступности услуги — 1 октября 2022».

Телеграм-канал ORDA

Сейчас же надпись гласит, что «Услуга недоступна по техническим причинам. В настоящее время проводятся совместные работы с МВД РК». Для получения услуги предлагается обратиться в филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

ИИН — это уникальный номер, который формируется для категорий физических лиц. В Казахстане ИИН может понадобится иностранцам, в частности, при открытии банковского счёта и в случае получения дохода из источников в республике.

С марта 2022 года ИИН получили в 16 раз больше россиян, чем в аналогичный период прошлого года. Среди них, например, был народный артист РСФСР Лев Лещенко: он получил ИИН в Алма-Ате, а после этого открыл карту в Kaspi Bank.

ИИН также получили 637 граждан Украины, что в три раза больше, чем в прошлом году (213 украинцев).

#новости #казахстан

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53 комментария
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ValenTiny

Россияне недавно возникшие неудобства в быту не тем способом решают.

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Yggdrasil

Каждый делает по мере своих возможностей. Нельзя осудить народ за то, что он что-то не делает. Если он ничего не делает, то это означает, что он еще не готов или нет банальной возможности.
Может ты что-то сделал полезного для прекращения этого пиздеца? Хоть что-то, кроме вбросов?

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Театральный пёс_анон
ИИН также получили 637 граждан Украины, что в три раза больше, чем в прошлом году (213 украинцев).

При чём тут россияне?

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10 комментариев
Сибирский кран

Ну мне вот нужна Виза, чтобы австралийскому разработчику через британский финансовый он-лайн сервис ежегодно оплачивать лицензию на используемое ПО.
Так как российская Виза как платёжное средство теперь не работает, у меня есть теперь Виза из Казахстана. Она - работает.

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Либерал Либералов

А ты каким решил?

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1 комментарий
Коровка спасла Россию

тем временем вата:

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Just Greg

Чем и как они собираются ёбнуть с диванов? Или уже появилось желание пиздов получить в казахских степях?
Это какая-то лотерея: получи пиздюлей от всех соседей и собери бинго санкций.

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Oh My

Но злые люди, которые хотят всех убить в НАТО, не перепутайте

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Президентский яд

Когда ты долбоеб и не понимаешь слово "денацификация"

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Adel Prokurov

удар нож спина Великий лидер Касым Жомарт Токаев друг Си Цзиньпинь

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David Hawk

ХА съели русские? Идите свой МИР дрочите)))

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Театральный пёс_анон

Так их!!!!!!!!

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Театральный пёс_анон

Чем меньше донатов ВСУ от русских – тем круче.

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4 комментария
Темный рыцарь

"Гостеприимный" Казахстан. А вы чего хотели, они не знают как оттуда выпереть славян, навязанных, как говорят местные чинуши, а вы думали они будут принимать россиян с распростёртыми объятиями? Лол, ну ну

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Темный рыцарь

Казахстан странное и лицемерное гос-во. На каждом шагу вопят - мы многонациональная страна, при этом на каждой рекламе только титульная нация. Не говоря уже про госорганы. Пытаются искоренить русский язык, но свой язык нихера не развит.

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15 комментариев
Иван Бурданов

Думаю, тут больше дело во вторичных санкциях

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Oh My

Казахстан гостеприимный, это так

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Либерал Либералов

Вот сидишь живешь в стране, виноват тем что налоги платишь, решил уехать, а хули не вернулся и не помог?

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Потусторонний Енот

Жаль, была надежда, что к августу получится переехать, уже и деньги начал откладывать.

Теперь видимо только в петлю.

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Денацификация Борна

Я не совсем понял, а в принципе иин получить можно ещё? Только через онлайн прикрыли?

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Сибирский кран

Скорее всего, очно можно. Но там чего-нибудь будет со статусом иностранца (скорее всего) чекать. Типа, обоснуй, что не турист на 2 дня за картой, а что-то более длительное (трудовой мигрант, или ещё что).

Но просто сейчас сгонять в Казахстан, чтобы лично проверить - такой себе вариант.

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1 комментарий
Sloowbruh
народный артист РСФСР Лев Лещенко: он получил ИИН в Алма-Ате

А как Лещ Лещенко в прошлое, в Алма-Ату вернулся?

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