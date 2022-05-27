С марта 2022 года ИИН получили 35 782 гражданина России, что в 16 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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На сайте электронного правительства Казахстана недоступна услуга по формированию индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранцам и лицам без гражданства, которые временно пребывают в стране.

Телеграм-канал ORDA вечером 26 мая сообщал, что при попытке получить услугу на сайте появляется уведомление: «Планируемый срок возобновления доступности услуги — 1 октября 2022».

Сейчас же надпись гласит, что «Услуга недоступна по техническим причинам. В настоящее время проводятся совместные работы с МВД РК». Для получения услуги предлагается обратиться в филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

ИИН — это уникальный номер, который формируется для категорий физических лиц. В Казахстане ИИН может понадобится иностранцам, в частности, при открытии банковского счёта и в случае получения дохода из источников в республике.

С марта 2022 года ИИН получили в 16 раз больше россиян, чем в аналогичный период прошлого года. Среди них, например, был народный артист РСФСР Лев Лещенко: он получил ИИН в Алма-Ате, а после этого открыл карту в Kaspi Bank.