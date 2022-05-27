Сервис также выдает ошибку 403 в Канаде и Австралии, но доступ там не утерян полностью.

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В ночь с 26 на 27 мая пользователи Netflix из России начали сообщать о полной недоступности сервиса без VPN. Ранее сериалы и фильмы можно было смотреть из РФ, используя VPN только для регистрации и пополнения счёта аккаунта — например, турецкого.

Проверка DTF показала, что сервис действительно выдаёт ошибку — как в приложениях, так и в веб-версии. В последней на главной странице просто отображается текст «Недоступно».

Пока неясно, идёт ли речь об ошибке, однако включение VPN возвращает доступ к сервису.

Пользователи DTF сообщают, что у сервиса ошибка 403 также в Канаде и Австралии. Возможно, речь о масштабном сбое. Либо он вызван как раз попыткой полностью отключить Россию.