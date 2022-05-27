Netflix перестал открываться без VPN у пользователей из России Статьи редакции
Сервис также выдает ошибку 403 в Канаде и Австралии, но доступ там не утерян полностью.
В ночь с 26 на 27 мая пользователи Netflix из России начали сообщать о полной недоступности сервиса без VPN. Ранее сериалы и фильмы можно было смотреть из РФ, используя VPN только для регистрации и пополнения счёта аккаунта — например, турецкого.
Проверка DTF показала, что сервис действительно выдаёт ошибку — как в приложениях, так и в веб-версии. В последней на главной странице просто отображается текст «Недоступно».
Пока неясно, идёт ли речь об ошибке, однако включение VPN возвращает доступ к сервису.
Пользователи DTF сообщают, что у сервиса ошибка 403 также в Канаде и Австралии. Возможно, речь о масштабном сбое. Либо он вызван как раз попыткой полностью отключить Россию.
Netflix объявил о приостановке работы в России 6 марта, однако после этого продолжал добавлять контент как с дубляжом (более ранние релизы), так и с русскими субтитрами (более поздние). Вероятно, теперь сервис прибег к полной блокировке обслуживания в стране — даже для тех, кто её временно посещает.
Справедливости ради, в РФ Нетфликс всегда был жуткой ссаниной - цены конские, а львиная часть библиотеки заблочена регионально. Спотифай жалко гораздо больше.
Ну нечего войны развязывать и диктатора у власти 20 лет держать — пользовались бы всеми услугами как белые люди.
через впн работает 🤔, возможно 2ip пиздит о недоступности
Да, в заголовке так и написано
Коммент не совсем по теме, но всё же спрошу. Вдруг тут соберутся видные специалисты.))
Уже 2 месяца я не могу пользоваться сервисами гугла без vpn. Почта, ютуб, поиск - ничего не открывается без vpn. Но! Такая фигня наблюдается только на компьютере, на телефоне всё работает корректно (провайдер один и тот же, подключение по wi-fi к одному роутеру).
Почему так происходит? Проблему нужно искать где-то в настройках роутера, в компьютере или где?
Зачем блокировать контент насовсем для пользователей с российскими IP, я не понимаю. В России живут не только "эти мерзкие русские", но и пользователи сервиса из других стран - как минимум.
Ужасно надоела уже эта борьба коммерческих сервисов со своими платежеспособными пользователями. Лучше бы часть выручки на гуманитарную помощь переводили, лицемеры (