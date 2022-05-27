В регионах уже начали продавать сим-карты с российскими номерами.

{"id":634516,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":634516,"gtm":null} 1245 просмотров

Херсонская и Запорожская области Украины переходят на российский телефонный код +7. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.

По его словам, в Херсон, Мелитополь и Бердянск уже «зашёл новый оператор мобильной связи». Какой именно, он не уточнил.

26 мая «Интерфакс» сообщил, что в частично занятых российскими войсками регионах Украины начали продавать сим-карты с номерами на +7. Однако какой именно оператор предоставляет услуги связи, неизвестно — у сим-карт нет опознавательных знаков. В брошюре с описанием тарифа отмечалось, что «звонки на номера остальных операторов России» стоят три рубля за минуту, на номера операторов Украины — 20 рублей.

25 мая Владимир Путин упростил для Запорожской и Херсонской областей процедуру получения российского гражданства. Ранее она действовала для ДНР* и ЛНР*.

В начале мая на российский план нумерации с кодом +7 перешли операторы ДНР и ЛНР. Теперь номера телефонов абонентов операторов «Феникс» и «Лугаком» отображаются с телефонным кодом России и трёхзначной региональной нумерацией +7(949) и +7(959) соответственно — вместо прежних +38071 и +38072.