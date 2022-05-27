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Советник главы Крыма: Херсонская и Запорожская области Украины перейдут на телефонный код России +7 Статьи редакции

В регионах уже начали продавать сим-карты с российскими номерами.

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Херсонская и Запорожская области Украины переходят на российский телефонный код +7. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.

По его словам, в Херсон, Мелитополь и Бердянск уже «зашёл новый оператор мобильной связи». Какой именно, он не уточнил.

26 мая «Интерфакс» сообщил, что в частично занятых российскими войсками регионах Украины начали продавать сим-карты с номерами на +7. Однако какой именно оператор предоставляет услуги связи, неизвестно — у сим-карт нет опознавательных знаков. В брошюре с описанием тарифа отмечалось, что «звонки на номера остальных операторов России» стоят три рубля за минуту, на номера операторов Украины — 20 рублей.

25 мая Владимир Путин упростил для Запорожской и Херсонской областей процедуру получения российского гражданства. Ранее она действовала для ДНР* и ЛНР*.

В начале мая на российский план нумерации с кодом +7 перешли операторы ДНР и ЛНР. Теперь номера телефонов абонентов операторов «Феникс» и «Лугаком» отображаются с телефонным кодом России и трёхзначной региональной нумерацией +7(949) и +7(959) соответственно — вместо прежних +38071 и +38072.

*Украина считает ДНР и ЛНР временно купированными территориями и частями Донецкой и Луганской областей

#новости #связь #конфликтнаукраине #днрилнр

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33 комментария
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Ранний диод
Однако какой именно оператор предоставляет услуги связи, неизвестно

ФСБ

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Всевозможный паук например

Тариф "Новичок"

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Ранний диод

Это чай в сети быстрого питания "отВовы".

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Всевозможный паук например

Чай от Вовы был с полонием

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Ранний диод

Ты сегодня чай пил??

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Всевозможный паук например

Да

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Ранний диод

Ждём.

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Всевозможный паук например

🥺

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Ранний диод

🤗

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Белорусский шмель

Скорее чеченский, вроде им лугаком принадлежит

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olsen
*Украина считает ДНР и ЛНР временно купированными территориями и частями Донецкой и Луганской областей

только Украина?

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Максим Макарчук

Украина считает, что россия отсосёт у неё до конца года. При этом россия лишь может выбрать, насколько глубоко.

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Театральный пёс_анон

Тебя сильно ебёт этот вопрос?

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Александр Авдеев

Добрый день Михаил.

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Лысина Арика

А тебя?

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Андрей Охапкин

*Весь цивилизованный мир?

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Всевозможный паук например

Просто весь мир, кроме РФ

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BigBrotherBear

Из стран иначе (признали "независомость") считают только: РФ, Никарагуа и Сирия Асада (есть второе официальное правительство с другим мнением).

Так что "Украина" может значить - весь вменяемый мир)

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Генномодифицированный голуб

"*Украина считает ДНР и ЛНР временно купированными территориями и частями Донецкой и Луганской областей"
Разве не весь мир?

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Рекламный теркин30см

никакой оккупации

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Рекламный теркин30см

твердо и четко

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Not Me

Будет ли деунитазация и дегазификация региона и массовая стройка деревянных сортиров?

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Иван Бурданов

О нет, российский политик опять соврал...

Путин: У России нет цели оккупировать Украину…
У российской армии не было и нет цели оккупировать Украину, заявил президент России Владимир Путин.
rg.ru
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одинокая филифьонка

Только области если что, а это около десяти сёл и пгт.
Кстати измените тег на война или напишите "в Украине".

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Белорусский шмель

в Украине

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Мягкий американец
звонки на номера остальных операторов России» стоят три рубля за минуту, на номера операторов Украины — 20 рублей.

Выгодно. Надо брать.

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Dan
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Black Jack

Хотят халявы за счет русских налогоплательщиков.

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Иван Бурданов

Сообщение удалено

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BigBrotherBear

"«звонки на номера остальных операторов России» стоят три рубля за минуту, на номера операторов Украины — 20 рублей" - чёт они охуевшие, такое на чужих вышках выдавать. Хотя чё с ебанатов взять?

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Andrei Myagkov

Пора включать в санкционные списки операторов мобильной связи и интернета, имеющие соединения с оккупированными территориями.

Например, некий "МТС" обеспечил связь с неким "Лугаком"-ом и больше не сможет связаться с заграницей. А то насоздавали операторов-прокладок и живут припеваючи...

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Станислав Вершилло

Ну,давно пора било.Кажется,єто називается вторичними санкциями,о окоторих европка много кричала.

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dtisigxizzdidzi

а нахуя?

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