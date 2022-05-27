Советник главы Крыма: Херсонская и Запорожская области Украины перейдут на телефонный код России +7 Статьи редакции
В регионах уже начали продавать сим-карты с российскими номерами.
Херсонская и Запорожская области Украины переходят на российский телефонный код +7. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.
По его словам, в Херсон, Мелитополь и Бердянск уже «зашёл новый оператор мобильной связи». Какой именно, он не уточнил.
26 мая «Интерфакс» сообщил, что в частично занятых российскими войсками регионах Украины начали продавать сим-карты с номерами на +7. Однако какой именно оператор предоставляет услуги связи, неизвестно — у сим-карт нет опознавательных знаков. В брошюре с описанием тарифа отмечалось, что «звонки на номера остальных операторов России» стоят три рубля за минуту, на номера операторов Украины — 20 рублей.
25 мая Владимир Путин упростил для Запорожской и Херсонской областей процедуру получения российского гражданства. Ранее она действовала для ДНР* и ЛНР*.
В начале мая на российский план нумерации с кодом +7 перешли операторы ДНР и ЛНР. Теперь номера телефонов абонентов операторов «Феникс» и «Лугаком» отображаются с телефонным кодом России и трёхзначной региональной нумерацией +7(949) и +7(959) соответственно — вместо прежних +38071 и +38072.
*Украина считает ДНР и ЛНР временно купированными территориями и частями Донецкой и Луганской областей
ФСБ
Тариф "Новичок"
Это чай в сети быстрого питания "отВовы".
Чай от Вовы был с полонием
Ты сегодня чай пил??
Да
Ждём.
🥺
🤗
Скорее чеченский, вроде им лугаком принадлежит
только Украина?
Украина считает, что россия отсосёт у неё до конца года. При этом россия лишь может выбрать, насколько глубоко.
Тебя сильно ебёт этот вопрос?
Добрый день Михаил.
А тебя?
*Весь цивилизованный мир?
Просто весь мир, кроме РФ
Из стран иначе (признали "независомость") считают только: РФ, Никарагуа и Сирия Асада (есть второе официальное правительство с другим мнением).
—
Так что "Украина" может значить - весь вменяемый мир)
"*Украина считает ДНР и ЛНР временно купированными территориями и частями Донецкой и Луганской областей"
Разве не весь мир?
никакой оккупации
твердо и четко
Будет ли деунитазация и дегазификация региона и массовая стройка деревянных сортиров?
О нет, российский политик опять соврал...
Только области если что, а это около десяти сёл и пгт.
Кстати измените тег на война или напишите "в Украине".
в Украине
Выгодно. Надо брать.
Хотят халявы за счет русских налогоплательщиков.
Сообщение удалено
"«звонки на номера остальных операторов России» стоят три рубля за минуту, на номера операторов Украины — 20 рублей" - чёт они охуевшие, такое на чужих вышках выдавать. Хотя чё с ебанатов взять?
Пора включать в санкционные списки операторов мобильной связи и интернета, имеющие соединения с оккупированными территориями.
Например, некий "МТС" обеспечил связь с неким "Лугаком"-ом и больше не сможет связаться с заграницей. А то насоздавали операторов-прокладок и живут припеваючи...
Ну,давно пора било.Кажется,єто називается вторичними санкциями,о окоторих европка много кричала.
а нахуя?