AP: российские олигархи предложили Западу снять с них санкции в обмен на помощь Украине Статьи редакции
Страны G7 заинтересовались предложением.
О предложении неназванных российских олигархов пишет Associated Press со ссылкой на дипломатические источники.
Бизнесмены обратились с предложением к министру финансов Канады Христе Фриланд, которая в 1990-е работала журналисткой Financial Times в Москве и имеет связи в России. Фриланд рассказала о предложении на заседании министров финансов G7.
По мнению одного из источников AP, ситуация, при которой бы российские олигархи дистанцировались от Владимира Путина, одновременно финансируя Украину, была бы в интересах Запада. По его словам, власти Украины знают об этих обсуждениях.
Предложение может помочь устранить юридическое препятствие для властей стран, где планка для конфискации замороженных активов очень высока. Добровольно отдав часть своего состояния, олигархи избавят западные правительства от потенциальной неловкой ситуации, при которой местный суд может отказать конфисковать активы.
Лучше б помощь в устранении верхушки Рф предложили
Благодаря этой верхушке они олигархи.
тогда пошли они нахуй.
Если согласятся, то получится, что обложили санкциями только россиян, а те кто в том числе много лет пил кровь этих россиян - нет
Благодаря устранению олигархами и останутся, еще и з со своими активами
За такое можно сразу в рай и все бабки тут оставить, они выбирают для себя удобный вариант
так а чем они хотят "помочь" Украине?
у "запада" нет проблем с деньгами, есть проблемы с тем что Путин, Патрушев, и компания дышат.
увы, это не решаемые проблемы
пару сотен F-35, десятки дивизионов ПВО Patriot, тысячу ракет ATACMS, если оплатят, то можно снимать санкции
ущерб украине от войны больше полтриллиона долларов, а украинцы только об оружии мечтают. может нужно чуть-чуть дальше смотреть?? горизонт событий.
Быстрее отобьемся - меньше ущерьа получим
война закончилась, чтобы об оружии не мечтать?
на что там дальше смотреть если проиграть войну из-за отсутствия оружия?
горизонт событий, блять
арестович сказал войну не проиграем контрнаступление через две недели. ты ему не веришь?
У тут отходил на ,90 дней, че там Киев уже взяли за 3 дня? Хотел сгонять
что ты высрал
Зачем ты меня плюсанул, назад забери
за остальное будут платить еврокуколды, так сказать цена за любовь к Путину
и как можно дальше смотреть, пока хуйло жив, то нет смысла восстанавливать Украину
нужно основать новую Украину в Польше. Украина там где украинцы. Согласны?
не, это удел разных навальнистов, тахановских и других импотентов
Ну тебя ето точно не ебет и ебать не должно
что именно
https://youtu.be/BA_mzVKAg6s
Вся правда в фильме тор Рагнарёк
Подскажи, ты думаешь если Украина и запад победят, то тебя потом хохлы не сожрут? Распечатка твоих сообщений не поможет
Это не так должно работать. Надо, блядь, помогать, а оно потом уже само зачтётся.
Торгаш он и в Африке торгаш
Нож в псину или еще нет?
Жалко псину
Новость в том, что они на стадии торга.
Не понимаю, как Западу может быть интересно это предложение, когда Запад уже арестовал все их активы
они только арестовали активы, конфисковать их и передать их украине нельзя ЗАКОНОМ. Верховенство права
Да можно)
да, но зачем. лучше принять закон и сделать всё по красоте
Ну так и сделают, примут акт об изъятии деняк у лиц связанных с правительством стран агрессоров, или притянут спонсорство терроризма, было бы желание
согласен. я иронизирую
или добровольно пусть отдают
на так называемые три копейки будут неплохо жить
заморозил а не арестовал.
Так пишут же, что в случае одобрения, схема передачи денег Украине будет легализована
Больше похоже на предложение Запада олигархам, от которого невозможно отказаться
там дали заднюю и говорят, что не могут изъять их в пользу Украины по текущим законам.
Дерипаска изначально на переговорах мелькал же?
в Украине вроде сами его позвали
это Абрамович...
точн
Грядёт приватизация 2.0?
Подумалось, что если такое сработает, инициаторам потом лучше не пить чай с незнакомцами
"Давай, договоримся"
Эх, было б как раньше. Кто царя ухуярит, становиться новым царём... Давно б уже от хуйла избавились бы.
Если это пойдет и правда на гуманитарную помощь - то почему бы и да.
Поток гумпомощи,к сожалению, уменьшился - люди в первые недели войны дали многое, как бы в голове галочку поставили "мы помогли" (что правда), но люди в Украине и беженцы все ещё очень нуждаются в поддержке.