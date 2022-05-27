Страны G7 заинтересовались предложением.

О предложении неназванных российских олигархов пишет Associated Press со ссылкой на дипломатические источники.

Бизнесмены обратились с предложением к министру финансов Канады Христе Фриланд, которая в 1990-е работала журналисткой Financial Times в Москве и имеет связи в России. Фриланд рассказала о предложении на заседании министров финансов G7.

По мнению одного из источников AP, ситуация, при которой бы российские олигархи дистанцировались от Владимира Путина, одновременно финансируя Украину, была бы в интересах Запада. По его словам, власти Украины знают об этих обсуждениях.

Предложение может помочь устранить юридическое препятствие для властей стран, где планка для конфискации замороженных активов очень высока. Добровольно отдав часть своего состояния, олигархи избавят западные правительства от потенциальной неловкой ситуации, при которой местный суд может отказать конфисковать активы.