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AP: российские олигархи предложили Западу снять с них санкции в обмен на помощь Украине Статьи редакции

Страны G7 заинтересовались предложением.

О предложении неназванных российских олигархов пишет Associated Press со ссылкой на дипломатические источники.

Бизнесмены обратились с предложением к министру финансов Канады Христе Фриланд, которая в 1990-е работала журналисткой Financial Times в Москве и имеет связи в России. Фриланд рассказала о предложении на заседании министров финансов G7.

По мнению одного из источников AP, ситуация, при которой бы российские олигархи дистанцировались от Владимира Путина, одновременно финансируя Украину, была бы в интересах Запада. По его словам, власти Украины знают об этих обсуждениях.

Предложение может помочь устранить юридическое препятствие для властей стран, где планка для конфискации замороженных активов очень высока. Добровольно отдав часть своего состояния, олигархи избавят западные правительства от потенциальной неловкой ситуации, при которой местный суд может отказать конфисковать активы.

#новости #санкции

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50 комментариев
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Nick Nick

Лучше б помощь в устранении верхушки Рф предложили

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Owner

Благодаря этой верхушке они олигархи.

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Nick Nick

тогда пошли они нахуй.

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Owner

Если согласятся, то получится, что обложили санкциями только россиян, а те кто в том числе много лет пил кровь этих россиян - нет

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Степан Пантера

Благодаря устранению олигархами и останутся, еще и з со своими активами

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Научно-Технический кран

За такое можно сразу в рай и все бабки тут оставить, они выбирают для себя удобный вариант

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Nick Nick

так а чем они хотят "помочь" Украине?

у "запада" нет проблем с деньгами, есть проблемы с тем что Путин, Патрушев, и компания дышат.

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Dr. Acula

увы, это не решаемые проблемы

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Тимурчик

пару сотен F-35, десятки дивизионов ПВО Patriot, тысячу ракет ATACMS, если оплатят, то можно снимать санкции

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David Hawk

ущерб украине от войны больше полтриллиона долларов, а украинцы только об оружии мечтают. может нужно чуть-чуть дальше смотреть?? горизонт событий.

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Спящая сова

Быстрее отобьемся - меньше ущерьа получим

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Петров-Васечкин.

война закончилась, чтобы об оружии не мечтать?
на что там дальше смотреть если проиграть войну из-за отсутствия оружия?
горизонт событий, блять

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David Hawk

арестович сказал войну не проиграем контрнаступление через две недели. ты ему не веришь?

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darkAlert

У тут отходил на ,90 дней, че там Киев уже взяли за 3 дня? Хотел сгонять

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David Hawk

что ты высрал

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darkAlert

Зачем ты меня плюсанул, назад забери

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Тимурчик

за остальное будут платить еврокуколды, так сказать цена за любовь к Путину
и как можно дальше смотреть, пока хуйло жив, то нет смысла восстанавливать Украину

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David Hawk
и как можно дальше смотреть, пока хуйло жив, то нет смысла восстанавливать Украину

нужно основать новую Украину в Польше. Украина там где украинцы. Согласны?

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Тимурчик

не, это удел разных навальнистов, тахановских и других импотентов

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Степан Пантера

Ну тебя ето точно не ебет и ебать не должно

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David Hawk

что именно

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David Hawk

https://youtu.be/BA_mzVKAg6s

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David Hawk

Вся правда в фильме тор Рагнарёк

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Тбилисский сверчок

Подскажи, ты думаешь если Украина и запад победят, то тебя потом хохлы не сожрут? Распечатка твоих сообщений не поможет

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Ранний диод

Это не так должно работать. Надо, блядь, помогать, а оно потом уже само зачтётся.

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Igor Chvalun

Торгаш он и в Африке торгаш

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TJaba

Нож в псину или еще нет?

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кухонная плита Аристон

Жалко псину

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Медный браслет

Новость в том, что они на стадии торга.

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Всевозможный паук например

Не понимаю, как Западу может быть интересно это предложение, когда Запад уже арестовал все их активы

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David Hawk

они только арестовали активы, конфисковать их и передать их украине нельзя ЗАКОНОМ. Верховенство права

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Nick Rosenberg

Да можно)

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David Hawk

да, но зачем. лучше принять закон и сделать всё по красоте

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Nick Rosenberg

Ну так и сделают, примут акт об изъятии деняк у лиц связанных с правительством стран агрессоров, или притянут спонсорство терроризма, было бы желание

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David Hawk

согласен. я иронизирую

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David Hawk

или добровольно пусть отдают

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David Hawk

на так называемые три копейки будут неплохо жить

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Петров-Васечкин.

заморозил а не арестовал.

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Иван

Так пишут же, что в случае одобрения, схема передачи денег Украине будет легализована

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Всевозможный паук например

Больше похоже на предложение Запада олигархам, от которого невозможно отказаться

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Alex Pushkin

там дали заднюю и говорят, что не могут изъять их в пользу Украины по текущим законам.

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Гордон Фриман

Дерипаска изначально на переговорах мелькал же?
в Украине вроде сами его позвали

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David Hawk

это Абрамович...

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Гордон Фриман

точн

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Иван

Грядёт приватизация 2.0?

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Иван

Подумалось, что если такое сработает, инициаторам потом лучше не пить чай с незнакомцами

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Александр Дворовой

"Давай, договоримся"

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wolik

Эх, было б как раньше. Кто царя ухуярит, становиться новым царём... Давно б уже от хуйла избавились бы.

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Polly Mal

Если это пойдет и правда на гуманитарную помощь - то почему бы и да.
Поток гумпомощи,к сожалению, уменьшился - люди в первые недели войны дали многое, как бы в голове галочку поставили "мы помогли" (что правда), но люди в Украине и беженцы все ещё очень нуждаются в поддержке.

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Мне только спросить
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