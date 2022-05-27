Заявления и твиты предпринимателя привели к колебанию цены акций, считают они.

Акционеры Twitter подали коллективный иск из-за «хаотичного» ведения сделки по продаже соцсети Илону Маску, пишет CNBC. Истцы считают, что Маск нарушил корпоративное законодательство Калифорнии и манипулировал рынком.

В частности, по мнению инвесторов, предприниматель купил акции Twitter, зная закрытые данные от совета директоров и топ-менеджеров. Также он нарушил законы штата, «посеяв сомнения в завершении сделки», считают истцы. При этом проверка количества фейковых аккаунтов была частью его плана для получения более выгодных условий или срыва сделки.

В итоге заявления и твиты Маска привели к колебанию цены акций. Как пишет CNBC, с момента предложения Маска цена акций Twitter упала более чем на 12%, а Tesla — на 28% на фоне распродажи бумаг технологических компаний. В Twitter отказались от комментариев, Маск не ответил на запрос.

Twitter сообщила, что Маск купит компанию за $44 млрд в конце апреля 2022 года. Сделку планируют закрыть до конца года. В мае Маск заявил о приостановке сделки с Twitter, поскольку он ждёт результатов проверки количества фейковых аккаунтов. После предприниматель допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы.

Интернет 26 апр твиттер Статьи редакции Резонанс: Илон Маск покупает Пока одни ждут настоящей свободы слова, другие называют сделку опасной и ищут замену площадке. А остальные раздумывают, как иначе можно было бы потратить 44 миллиарда долларов.