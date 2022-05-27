Инвесторы Twitter подали иск к Илону Маску и самой компании из-за «хаотичной» сделки по продаже соцсети Статьи редакции
Заявления и твиты предпринимателя привели к колебанию цены акций, считают они.
Акционеры Twitter подали коллективный иск из-за «хаотичного» ведения сделки по продаже соцсети Илону Маску, пишет CNBC. Истцы считают, что Маск нарушил корпоративное законодательство Калифорнии и манипулировал рынком.
В частности, по мнению инвесторов, предприниматель купил акции Twitter, зная закрытые данные от совета директоров и топ-менеджеров. Также он нарушил законы штата, «посеяв сомнения в завершении сделки», считают истцы. При этом проверка количества фейковых аккаунтов была частью его плана для получения более выгодных условий или срыва сделки.
В итоге заявления и твиты Маска привели к колебанию цены акций. Как пишет CNBC, с момента предложения Маска цена акций Twitter упала более чем на 12%, а Tesla — на 28% на фоне распродажи бумаг технологических компаний. В Twitter отказались от комментариев, Маск не ответил на запрос.
Twitter сообщила, что Маск купит компанию за $44 млрд в конце апреля 2022 года. Сделку планируют закрыть до конца года. В мае Маск заявил о приостановке сделки с Twitter, поскольку он ждёт результатов проверки количества фейковых аккаунтов. После предприниматель допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы.
По факту. Этого мошенника пора наказывать.
так это он наделал фейковые аккаунты?
Будем честны, он может и сделал крутой SpaceX и Starlink, но это не отменяет его манипуляций с рынком. В этом плане он напоминает блогеров которые рекламируют пирамиды
Настоящие манипуляторы это те, кто работает в правительстве и знает, когда упадут акции той или иной компании, insider trading. А Маск единолично тролит всех и вся, хотя не и без жертв TrollFace
А жертв не мало. Люди ему верят, продают дома, чтобы купить какой-нибудь шиткоин. Можно конечно считать этих людей самих виноватыми, но это не снимает с него ответственности как по мне
Он знал о ситуации с фейковыми аккаунтам
Все пользователи знали.
И его игра в качели — это чистой воды иошенничество, как с криптой, когда он сперва понял курс, закупался подешевле а потом способствовал подоражанию закупленной валюты. Шулер.
И ты знал? Почему не рассказал никому?
Предъявляй либо нормально, либо нахуй иди.
Мой комментарий и пост, под которым я его оставил ты видишь. Если есть что сказать или есть как опровергнуть слова мои — вперёд. Манипуляция рынком налицо, и это не первый случай. Не согласен?
Зачем рвешься? Вопрос про ботов в их доле от юзеров, Твиттер только после объявления о сделке сказал что масса ботов больше чем сообщали раньше, очевидно, что чел собирающийся отвалить 40 лярдов за эту помойку решил все перепроверить и поменять условия. Кто тут ещё манипулирует то?
Маск красавчик. Пинать этих леваков надо. Задолбали уже со своими SWJ и BLM.
Маск ваш твиттер шатал
Да это чушь, а не новость. В Америке есть куча юр. фирм, которые постоянно подают иски от лица инвесторов из-за колебаний цен. Вот прям каждый день.
Маскодрочеры это кринж