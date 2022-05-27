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Инвесторы Twitter подали иск к Илону Маску и самой компании из-за «хаотичной» сделки по продаже соцсети Статьи редакции

Заявления и твиты предпринимателя привели к колебанию цены акций, считают они.

Акционеры Twitter подали коллективный иск из-за «хаотичного» ведения сделки по продаже соцсети Илону Маску, пишет CNBC. Истцы считают, что Маск нарушил корпоративное законодательство Калифорнии и манипулировал рынком.

В частности, по мнению инвесторов, предприниматель купил акции Twitter, зная закрытые данные от совета директоров и топ-менеджеров. Также он нарушил законы штата, «посеяв сомнения в завершении сделки», считают истцы. При этом проверка количества фейковых аккаунтов была частью его плана для получения более выгодных условий или срыва сделки.

В итоге заявления и твиты Маска привели к колебанию цены акций. Как пишет CNBC, с момента предложения Маска цена акций Twitter упала более чем на 12%, а Tesla — на 28% на фоне распродажи бумаг технологических компаний. В Twitter отказались от комментариев, Маск не ответил на запрос.

Twitter сообщила, что Маск купит компанию за $44 млрд в конце апреля 2022 года. Сделку планируют закрыть до конца года. В мае Маск заявил о приостановке сделки с Twitter, поскольку он ждёт результатов проверки количества фейковых аккаунтов. После предприниматель допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы.

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Пока одни ждут настоящей свободы слова, другие называют сделку опасной и ищут замену площадке. А остальные раздумывают, как иначе можно было бы потратить 44 миллиарда долларов.

#новости #twitter #илонмаск

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14 комментариев
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Рондо

По факту. Этого мошенника пора наказывать.

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Anti-gravity cake

так это он наделал фейковые аккаунты?

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Johan Joseph

Будем честны, он может и сделал крутой SpaceX и Starlink, но это не отменяет его манипуляций с рынком. В этом плане он напоминает блогеров которые рекламируют пирамиды

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Lofoten Forsake

Настоящие манипуляторы это те, кто работает в правительстве и знает, когда упадут акции той или иной компании, insider trading. А Маск единолично тролит всех и вся, хотя не и без жертв TrollFace

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Johan Joseph

А жертв не мало. Люди ему верят, продают дома, чтобы купить какой-нибудь шиткоин. Можно конечно считать этих людей самих виноватыми, но это не снимает с него ответственности как по мне

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Рондо

Он знал о ситуации с фейковыми аккаунтам
Все пользователи знали.

И его игра в качели — это чистой воды иошенничество, как с криптой, когда он сперва понял курс, закупался подешевле а потом способствовал подоражанию закупленной валюты. Шулер.

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Anti-gravity cake
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Nick Rosenberg

И ты знал? Почему не рассказал никому?

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Рондо

Предъявляй либо нормально, либо нахуй иди.
Мой комментарий и пост, под которым я его оставил ты видишь. Если есть что сказать или есть как опровергнуть слова мои — вперёд. Манипуляция рынком налицо, и это не первый случай. Не согласен?

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Nick Rosenberg

Зачем рвешься? Вопрос про ботов в их доле от юзеров, Твиттер только после объявления о сделке сказал что масса ботов больше чем сообщали раньше, очевидно, что чел собирающийся отвалить 40 лярдов за эту помойку решил все перепроверить и поменять условия. Кто тут ещё манипулирует то?

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Темирлан Абдрахманов

Маск красавчик. Пинать этих леваков надо. Задолбали уже со своими SWJ и BLM.

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Президентский яд

Маск ваш твиттер шатал

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Вася Пупкин

Да это чушь, а не новость. В Америке есть куча юр. фирм, которые постоянно подают иски от лица инвесторов из-за колебаний цен. Вот прям каждый день.

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Добро и позитив

Маскодрочеры это кринж

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