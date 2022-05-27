Название хотят сделать созвучным с рекламным слоганом сети.

25 мая бывший «Макдоналдс» подал заявки на регистрацию четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», пишет Агенство новостей «Москва» со ссылкой на материалы Роспатента.

«В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на „Макдональдс“. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети», — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщает источник, несколько вариантов названия уже были отвергнуты в связи с тем, что правами на них обладают другие юрлица. Такие варианты выбрали, чтобы избежать патентных споров.

В российском «Макдоналдс» сообщили, что бывшие рестораны сети в России откроют под новым брендом 12 июня.