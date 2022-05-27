Для российского «Макдоналдса» выбирают название между «Только так», «Тот самый», «Весело и вкусно» и «Свободная касса» Статьи редакции
Название хотят сделать созвучным с рекламным слоганом сети.
25 мая бывший «Макдоналдс» подал заявки на регистрацию четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», пишет Агенство новостей «Москва» со ссылкой на материалы Роспатента.
«В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на „Макдональдс“. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети», — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщает источник, несколько вариантов названия уже были отвергнуты в связи с тем, что правами на них обладают другие юрлица. Такие варианты выбрали, чтобы избежать патентных споров.
В российском «Макдоналдс» сообщили, что бывшие рестораны сети в России откроют под новым брендом 12 июня.
Ну ладно, Свободная касса - это хотя бы смешно
Желаю новому владельцу свободную от людей и денег кассу.
Нет
Говорю как филолог
полный хохотач.
где то видел фото альтернативного заведения с названием "Маковский" - вот это ахуенно.
А свободная касса отдает кбшными магазинами
"Едим и толстеем"
Господи, какая же это все хуйня.
В чем смысл...
У нас новый фаворит!
А ведь кто-то на этом пилит бабло, задумайся.
Это новая ебальность.
"Свободную кассу" точно не пропустят. "Свобода", дискредитация действий армии, сами понимаете
У них там конкурс на самое конечное название?
кроме "свободной кассы" всё полная поебень.
но вангую, что выберут "Только так", потому что максимально совково, уёбищно, и чу-чуть созвучно с маком.
@Тот самый объяснись???
Пацаны, я сам в ахуе!
Свободная касса, хули. Вам повторить? Я могу!
@Тот самый вон оно что.
Прикол. Написал ещё до того как увидел новость... Ноосфера, ёба.
Просто ты связан с кремлём
Всё своё, всё сроссийское
Кринж фест снова в действии. А ведь MC было и не так плохо/
@Тот самый наш кандидат от народа
Всё хуйня, Миша, давай по новой.
Немногие вспомнят
@Тот самый сейчас я буду тебя есть
Не ешь, падумай
ZV бургер, нечего выебываться
Zакусочное ZаVедение.
Только так надо сосать хуй
Тот самый хуй
Весело и вкусно без соли
На заметку тем, кто думает, что Россия собирается изолироваться и воевать со всем миром до скончания времён.
Пока старички у власти, не думаю что будет как то по другому
Почему нет FcDonalds?
FuckDuck c утиным мясом
потому чтоНи одно из названий не похоже на „Макдональдс“
Сука, собираются импортозаместить мак, но не могут даже название придумать так чтобы не паразитировать на его бренде и маркетинге
Они 200 лет Жигули выпускали в 1 в 1 с Фиата.
рвотная масса?...)
Весело и вкусно ахаххахахах макдональдс
Филфак назовите
@Тот самый
тот самый
)))))))))
Можем повторить
Лучше уже "Дёшево и сердито"
неожиданно и приятно
Если вкусвилл не обидится, конечно
даже лучше так
Лично мне не нравятся логотипы, формируемые первыми буквами названия.
Микрозаймы на бигмак
Да в общем и целом пофиг же какое название будет отпечатываться в чеке, всё равно его будут маком называть
"Мерзко и противно" подойдёт.
Поработают полгода, а потом макдак их выебет в суде за использование чужого рекламного слогана!
Я же предлагал "ХавайСука", что не так то?
Так я и думал - выберут худшее название из всех. Как с дизайном Примитива Мечты в Нагатинской пойме.
Почему нет варианта Победа?
Предлагаю назвать "Алёшка", по имени того ребёнка, которого пропагандоны выбрали в качестве Z-пропаганды. А букву "ш" стилизовать в виде перевёрнутого лого Макдональдса.
Свободная касса.
Занятая кабинка.
Путь самурая.
А как же Дядя Ваня ?
Вот что я ку-ка-ре-ку
Путинка там будет в меню?
МакКряк
ДонБургер
инеблагодорите