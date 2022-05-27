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Для российского «Макдоналдса» выбирают название между «Только так», «Тот самый», «Весело и вкусно» и «Свободная касса» Статьи редакции

Название хотят сделать созвучным с рекламным слоганом сети.

25 мая бывший «Макдоналдс» подал заявки на регистрацию четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», пишет Агенство новостей «Москва» со ссылкой на материалы Роспатента.

«В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на „Макдональдс“. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети», — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщает источник, несколько вариантов названия уже были отвергнуты в связи с тем, что правами на них обладают другие юрлица. Такие варианты выбрали, чтобы избежать патентных споров.

В российском «Макдоналдс» сообщили, что бывшие рестораны сети в России откроют под новым брендом 12 июня.

#новости #макдоналдс

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111 комментариев
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Всевозможный паук например

Ну ладно, Свободная касса - это хотя бы смешно

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Руслан Лебедев

Желаю новому владельцу свободную от людей и денег кассу.

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1 комментарий
ЗАЙКА

Нет

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1 комментарий
Всевозможный паук например

Говорю как филолог

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5 комментариев
Trade Scum

полный хохотач.

где то видел фото альтернативного заведения с названием "Маковский" - вот это ахуенно.

А свободная касса отдает кбшными магазинами

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Олег Барбасов
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ЗАЙКА

"Едим и толстеем"

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Trident Force

Господи, какая же это все хуйня.

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прекрасная грусть

В чем смысл...

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Sergei Timofeyev

У нас новый фаворит!

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Ukrainian

А ведь кто-то на этом пилит бабло, задумайся.

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Артур Анварович

Это новая ебальность.

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Katebir

"Свободную кассу" точно не пропустят. "Свобода", дискредитация действий армии, сами понимаете

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denus4672

У них там конкурс на самое конечное название?

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Мне только спросить

кроме "свободной кассы" всё полная поебень.

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Мне только спросить

но вангую, что выберут "Только так", потому что максимально совково, уёбищно, и чу-чуть созвучно с маком.

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3 комментария
Bogdan K.
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Ленинский Орзэмэс

@Тот самый объяснись???

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3 комментария
Президентский яд

Пацаны, я сам в ахуе!

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Президентский яд

Свободная касса, хули. Вам повторить? Я могу!

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1 комментарий
Ранний диод

@Тот самый вон оно что.

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Театральный пёс_анон

Прикол. Написал ещё до того как увидел новость... Ноосфера, ёба.

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ЗАЙКА

Просто ты связан с кремлём

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1 комментарий
websnap-

Всё своё, всё сроссийское

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Иван Демченко
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Лысина Арика

Кринж фест снова в действии. А ведь MC было и не так плохо/

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Квадратный колос

@Тот самый наш кандидат от народа

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Мягкий американец

Всё хуйня, Миша, давай по новой.

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Вольный Женя

Немногие вспомнят

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2 комментария
Декоративный дебаркадер

@Тот самый сейчас я буду тебя есть

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Президентский яд

Не ешь, падумай

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Ученый паркур

ZV бургер, нечего выебываться

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Ukrainian

Zакусочное ZаVедение.

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Дебила Попродольный

Только так надо сосать хуй
Тот самый хуй
Весело и вкусно без соли

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Театральный пёс_анон
Такие варианты выбрали, чтобы избежать патентных споров.

На заметку тем, кто думает, что Россия собирается изолироваться и воевать со всем миром до скончания времён.

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Не говорить

Пока старички у власти, не думаю что будет как то по другому

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6 комментариев
ЗАЙКА

Почему нет FcDonalds?

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Вольдемаръ Дурбовскiй

FuckDuck c утиным мясом

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16 комментариев
Мне только спросить

потому что

Ни одно из названий не похоже на „Макдональдс“
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Nick Rosenberg

Сука, собираются импортозаместить мак, но не могут даже название придумать так чтобы не паразитировать на его бренде и маркетинге

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Ukrainian

Они 200 лет Жигули выпускали в 1 в 1 с Фиата.

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1 комментарий
Bink Orrie

рвотная масса?...)

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Ученый паркур

Весело и вкусно ахаххахахах макдональдс

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Anti-gravity cake

Филфак назовите

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Православный волк

@Тот самый

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Дежурный каякер
можем повторить
тот самый

)))))))))

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Отдельный торшер

Можем повторить

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ZXC

Лучше уже "Дёшево и сердито"

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Головной Женя
весело и вкусно

неожиданно и приятно

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Aaaaa2022

Если вкусвилл не обидится, конечно

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Aaaaa2022

даже лучше так

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2 комментария
Руслан Лебедев

Лично мне не нравятся логотипы, формируемые первыми буквами названия.

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Очко Овертона
«Свободная касса»

Микрозаймы на бигмак

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Егор Лебедев

Да в общем и целом пофиг же какое название будет отпечатываться в чеке, всё равно его будут маком называть

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Ukrainian

"Мерзко и противно" подойдёт.

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Максим Макарчук

Поработают полгода, а потом макдак их выебет в суде за использование чужого рекламного слогана!

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Декоративный дебаркадер

Я же предлагал "ХавайСука", что не так то?

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Мягкий американец
Тот самый
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Anton Zakharikhin
Бывший
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Руслан Лебедев

Так я и думал - выберут худшее название из всех. Как с дизайном Примитива Мечты в Нагатинской пойме.

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испанский смех

Почему нет варианта Победа?

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Городской сумасшедший

Предлагаю назвать "Алёшка", по имени того ребёнка, которого пропагандоны выбрали в качестве Z-пропаганды. А букву "ш" стилизовать в виде перевёрнутого лого Макдональдса.

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Похожий Паша

Свободная касса.
Занятая кабинка.
Путь самурая.

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Борис Юринов
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Дмитрий

А как же Дядя Ваня ?

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Мохнатый шмель

Вот что я ку-ка-ре-ку

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Мохнатый шмель

Путинка там будет в меню?

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Vladislav Pauls

МакКряк

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pocikxxx

ДонБургер
инеблагодорите

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