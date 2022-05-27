Новости

В Приморье депутаты КПРФ потребовали от Путина прекратить военные действия. Их лишили слова Статьи редакции

Губернатор назвал коммуниста, зачитавшего обращение, «изменником».

2165 просмотров

На заседании заксобрания Приморского края депутат КПРФ Леонид Васюкевич от лица четырёх коллег потребовал от Владимира Путина остановить военные действия в Украине. Об этом сообщает местное издание Vl.ru.

Коммунисту быстро отключили микрофон, но он всё равно зачитал обращение.

Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет ещё больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране. Мы требуем немедленного вывода войск Российской Федерации.

Леонид Васюкевич

из обращения депутатов от КПРФ

После выступления Васюкевича раздались «одинокие аплодисменты» — от другого коммуниста, подписавшего обращение, Геннадия Шульги.

Губернатор края Олег Кожемяко заявил, что действия депутатов «порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом», и назвал Васюкевича «изменником». «Да выведите вообще из зала этого Шульгу. [...] И лишите его слова. И одного, и второго. О чём вы рассуждаете здесь?» — возмутился чиновник. Затем заксобрание проголосовало за то, чтобы лишить Васюкевича и Шульгу права выступления (против были лишь пятеро).

После этого два коммуниста Александр Сустов и Наталья Кочугова, которые, по словам Васюкевича, поставили под обращением свои подписи, сказали, что не делали этого. Лидер фракции КПРФ Анатолий Долгачёв назвал выступление «абсолютным демаршем» и пообещал принять к авторам заявления «самые жёсткие меры».

#новости #конфликтнаукраине #депутаты

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
43 комментария
Написать комментарий...
Theoden

Депутат посмел быть депутатом, немыслимо. Тут только уголовка.

Ответить
Развернуть ветку
Ukrainian

Это даже хуже ёбанного совка, вообще страна сюр какой-то. Жалкие и убогие подсосы власти.

Ответить
Развернуть ветку
Не говорить

Раньше можно было сказать, что Россия это Нигерия в снегу, а сейчас даже не знаю.

Ответить
Развернуть ветку
Ukrainian

Эритрея в говне.

Ответить
Развернуть ветку
Ранний диод
назвал Васюкевича «изменником»

Долбаёбы не знают как работает многопартийная система. Привыкли считать Путина за царя.

Ответить
Развернуть ветку
Декоративный дебаркадер

ну типа раз зарплату из одного бюджета получаете , то и никаких разных мнений быть не должно, там такая логика

Ответить
Развернуть ветку
Ранний диод

Путин из своего кармана платит.

Ответить
Развернуть ветку
Декоративный дебаркадер

конечно.
бывшие кгбшники и выходцы из кпсс вообще не умеют в плюрализм мнений, споры , обсуждения...это бл че такое вообще. у них не обсуждения, у них совещания. каждый отчитывается о проделанной работе. по сути, шоу поддакивающих.
хотя некоторых реально независимых депутатов как раз или не трогают, пока совсем не начинают зарываться, или дают уехать.

Ответить
Развернуть ветку
Пень интерьерный

У нас какой-то чиновник сказал, что "Оппозиция в России возможна, но в пределах государственной идеологии". К сожалению не вспомню имени - это был отрывок речи по радио, но сама мысль гениальна

Ответить
Развернуть ветку
Eugene

Ну... на войне так всегда. Кто против линии правительства — тот предатель. В Украине сторонники русского мира тоже в предателях ходят. Обычная военная истерия.

Ответить
Развернуть ветку
Skazka Grez

А напомни-ка: "русский мир" - это что-то хорошее для Украины? Или это отсутствие Украины как самостоятельного государства? И чего б его сторонники считались предателями...

Ответить
Развернуть ветку
Eugene

Если играться в плюрализм мнений до конца, то мнение о том, что Украина не должна существовать как независимое государство и войти в состав России — это тоже мнение с которым нужно как-то считаться.

Но такое мнение невыгодно тем, кто поддерживает Украину как независимое государство.

Ответить
Развернуть ветку
Skazka Grez

Ты подтверждаешь мнение, что большинство россиян - не люди, а орки.

Ответить
Развернуть ветку
Michael

Вообще то на Украину напали эти самые сторонники "русского мира" и убивают людей. Так что сравнение явно не корректное

Ответить
Развернуть ветку
Eugene

Так на Донбасс «напали фашисты» и «устроили геноцид», а кто-то предлагает остановить «операцию» по «спасению людей» от «фашистов».

Ответить
Развернуть ветку
Санитарный звук
И лишите его слова. И одного, и второго. О чём вы рассуждаете здесь?» — возмутился чиновник.

Парламент - не место для дискуссий. © Хуесос Грызлов

Ответить
Развернуть ветку
Мобильный пёс_анон

Мандат закончился неделю назад

Ответить
Развернуть ветку
Действительный корабль

Уволен по собственному желанию приказом

Ответить
Развернуть ветку
darkAlert

Ждём поимки за охоту на лося

Ответить
Развернуть ветку
Декоративный дебаркадер

отобрать слово это конечно в духе подворотни, но нормальных контраргументов то мы не услышали в итоге

Ответить
Развернуть ветку
Александр Дворовой

Надо же, коммунисты которые всё время крымнашили, почувствовали запах гари и решили переобуться.

Ответить
Развернуть ветку
David Hawk

бля а вот то что внутри партии есть дохуя разных людей которые кпрф используют как платформу вообще никого не ебет никогда

Ответить
Развернуть ветку
Александр Дворовой

Если эти люди остаются внутри партии после оккупации, которую партия поддержала, то эти разные люди - просто разные сорта говна.

Ответить
Развернуть ветку
darkAlert

Куда им ещё? Других то партий нема. Хоть какая-то возможность что-то сказать

Ответить
Развернуть ветку
David Hawk

не умничай

Ответить
Развернуть ветку
David Hawk

русский мир политической жизни

Ответить
Развернуть ветку
Ukrainian

Скорее надо посмотреть с той стороны, что даже дерьмо из КПРФ охуевает от всей хуйни, что творит бункерная залупа, но вокруг столько подсосов этой залупы, что даже сказать не дают.

Ответить
Развернуть ветку
Государственный волк

еще в феврале обращение подписывали — в т. ч. депутаты МГД
https://t.me/kprfstoptwar

Ответить
Развернуть ветку
Действительный корабль
В Приморье

Это где?

депутаты КПРФ

Что такое кпрф?

Ответить
Развернуть ветку
Рекламный теркин30см

Приморский край, наверное Россия, классно когда дохуя земель и уже не сразу понимаешь где своя земля

Ответить
Развернуть ветку
Ukrainian

Это земли Китая, хехе.

Ответить
Развернуть ветку
Действительный корабль

Скоро так и будет

Ответить
Развернуть ветку
Рекламный теркин30см

На самом деле нет

Ответить
Развернуть ветку
Действительный корабль

Я тролю

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Балконский

Охуел что ли. Один из самых богатых регионов России

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Иванков

Но не по средней покупательной способности

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Балконский

Мне не нужна статистика) на все есть глаза, сравнить всю центральную Россию (не включая Москву) и Приморье. Во Владивостоке люди за 100 тыс работать не хотят

Ответить
Развернуть ветку
ИгорьOK

Не все вкурили в такой тонкий юмор))

Ответить
Развернуть ветку
Rond

"Война это плохо"
"НЕТ, ВОЙНА ЭТО ХОРОШО. РАССТРЭЛЯТЬ"

Ответить
Развернуть ветку
Великий Спецоператор

Парламент не место для дебатов

Ответить
Развернуть ветку
darkAlert

Моё почтение истинным героям России

Ответить
Развернуть ветку
тРезвый Конь

Совсем нюх потеряли?!)))

Ответить
Развернуть ветку
Skazka Grez

Перефразировав Некрасова:"Есть люди в российских селеньях..."

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 43 комментария
null