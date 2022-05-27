В Приморье депутаты КПРФ потребовали от Путина прекратить военные действия. Их лишили слова Статьи редакции
Губернатор назвал коммуниста, зачитавшего обращение, «изменником».
На заседании заксобрания Приморского края депутат КПРФ Леонид Васюкевич от лица четырёх коллег потребовал от Владимира Путина остановить военные действия в Украине. Об этом сообщает местное издание Vl.ru.
Коммунисту быстро отключили микрофон, но он всё равно зачитал обращение.
После выступления Васюкевича раздались «одинокие аплодисменты» — от другого коммуниста, подписавшего обращение, Геннадия Шульги.
Губернатор края Олег Кожемяко заявил, что действия депутатов «порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом», и назвал Васюкевича «изменником». «Да выведите вообще из зала этого Шульгу. [...] И лишите его слова. И одного, и второго. О чём вы рассуждаете здесь?» — возмутился чиновник. Затем заксобрание проголосовало за то, чтобы лишить Васюкевича и Шульгу права выступления (против были лишь пятеро).
После этого два коммуниста Александр Сустов и Наталья Кочугова, которые, по словам Васюкевича, поставили под обращением свои подписи, сказали, что не делали этого. Лидер фракции КПРФ Анатолий Долгачёв назвал выступление «абсолютным демаршем» и пообещал принять к авторам заявления «самые жёсткие меры».
Депутат посмел быть депутатом, немыслимо. Тут только уголовка.
Это даже хуже ёбанного совка, вообще страна сюр какой-то. Жалкие и убогие подсосы власти.
Раньше можно было сказать, что Россия это Нигерия в снегу, а сейчас даже не знаю.
Эритрея в говне.
Долбаёбы не знают как работает многопартийная система. Привыкли считать Путина за царя.
ну типа раз зарплату из одного бюджета получаете , то и никаких разных мнений быть не должно, там такая логика
Путин из своего кармана платит.
конечно.
бывшие кгбшники и выходцы из кпсс вообще не умеют в плюрализм мнений, споры , обсуждения...это бл че такое вообще. у них не обсуждения, у них совещания. каждый отчитывается о проделанной работе. по сути, шоу поддакивающих.
хотя некоторых реально независимых депутатов как раз или не трогают, пока совсем не начинают зарываться, или дают уехать.
У нас какой-то чиновник сказал, что "Оппозиция в России возможна, но в пределах государственной идеологии". К сожалению не вспомню имени - это был отрывок речи по радио, но сама мысль гениальна
Ну... на войне так всегда. Кто против линии правительства — тот предатель. В Украине сторонники русского мира тоже в предателях ходят. Обычная военная истерия.
А напомни-ка: "русский мир" - это что-то хорошее для Украины? Или это отсутствие Украины как самостоятельного государства? И чего б его сторонники считались предателями...
Если играться в плюрализм мнений до конца, то мнение о том, что Украина не должна существовать как независимое государство и войти в состав России — это тоже мнение с которым нужно как-то считаться.
Но такое мнение невыгодно тем, кто поддерживает Украину как независимое государство.
Ты подтверждаешь мнение, что большинство россиян - не люди, а орки.
Вообще то на Украину напали эти самые сторонники "русского мира" и убивают людей. Так что сравнение явно не корректное
Так на Донбасс «напали фашисты» и «устроили геноцид», а кто-то предлагает остановить «операцию» по «спасению людей» от «фашистов».
Парламент - не место для дискуссий. © Хуесос Грызлов
Мандат закончился неделю назад
Уволен по собственному желанию приказом
Ждём поимки за охоту на лося
отобрать слово это конечно в духе подворотни, но нормальных контраргументов то мы не услышали в итоге
Надо же, коммунисты которые всё время крымнашили, почувствовали запах гари и решили переобуться.
бля а вот то что внутри партии есть дохуя разных людей которые кпрф используют как платформу вообще никого не ебет никогда
Если эти люди остаются внутри партии после оккупации, которую партия поддержала, то эти разные люди - просто разные сорта говна.
Куда им ещё? Других то партий нема. Хоть какая-то возможность что-то сказать
не умничай
русский мир политической жизни
Скорее надо посмотреть с той стороны, что даже дерьмо из КПРФ охуевает от всей хуйни, что творит бункерная залупа, но вокруг столько подсосов этой залупы, что даже сказать не дают.
еще в феврале обращение подписывали — в т. ч. депутаты МГД
https://t.me/kprfstoptwar
Это где?депутаты КПРФ
Что такое кпрф?
Приморский край, наверное Россия, классно когда дохуя земель и уже не сразу понимаешь где своя земля
Это земли Китая, хехе.
Скоро так и будет
На самом деле нет
Я тролю
Охуел что ли. Один из самых богатых регионов России
Но не по средней покупательной способности
Мне не нужна статистика) на все есть глаза, сравнить всю центральную Россию (не включая Москву) и Приморье. Во Владивостоке люди за 100 тыс работать не хотят
Не все вкурили в такой тонкий юмор))
"Война это плохо"
"НЕТ, ВОЙНА ЭТО ХОРОШО. РАССТРЭЛЯТЬ"
Парламент не место для дебатов
Моё почтение истинным героям России
Совсем нюх потеряли?!)))
Перефразировав Некрасова:"Есть люди в российских селеньях..."