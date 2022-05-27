Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет ещё больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране. Мы требуем немедленного вывода войск Российской Федерации.

Губернатор края Олег Кожемяко заявил, что действия депутатов «порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом», и назвал Васюкевича «изменником». «Да выведите вообще из зала этого Шульгу. [...] И лишите его слова. И одного, и второго. О чём вы рассуждаете здесь?» — возмутился чиновник. Затем заксобрание проголосовало за то, чтобы лишить Васюкевича и Шульгу права выступления (против были лишь пятеро).