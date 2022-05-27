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В США школьники добились помилования последней неоправданной «салемской ведьмы» спустя 329 лет после приговора Статьи редакции

Восьмиклассники собрали все необходимые для реабилитации материалы.

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Мемориал повешенным по обвинению в колдовстве в Салеме. Фото AP

Члены Конгресса штата Массачусетс реабилитировали Элизабет Джонсон — последнюю из женщин, осуждённых за колдовство во время судебного процесса над «салемскими ведьмами». Об этом сообщает AP.

В 1693 году 22-летнюю Джонсон признали виновной в колдовстве. Из-за ошибок судебной системы её не казнили, при этом не сняв обвинений.

Спустя 329 лет дело пересмотрели по инициативе восьмиклассников из из средней школы Северного Андовера. Они обнаружили, что все «салемские ведьмы» были помилованы, кроме одной. «Её история показала, насколько суеверными были люди после судов над ведьмами. Не похоже, что после того, как это закончилось, люди больше не верили в ведьм. Они всё ещё думали, что она ведьма, и ничего ей не прощали», — рассказал восьмиклассник Артём Лиханов. Школьники исследовали всё, что известно о Джонсон, и собрали необходимые для реабилитации материалы.

Почему Элизабет не была оправдана, неясно, но Генеральная Ассамблея или суды никогда не принимали в её отношении никаких решений. Возможно, потому, что она не была ни женой, ни матерью, она не считалась достойной того, чтобы очистить своё имя. И поскольку у неё никогда не было детей, у неё нет и потомков.

Диана ДиЗольо
сенатор Массачусетса

«Мы никогда не сможем изменить то, что случилось с этими жертвами, но, по крайней мере, мы можем их реабилитировать», — отметила сенатор Массачусетса Диана ДиЗольо, которая внесла оправдательный законопроект. Теперь имя последней оправданной «салемской ведьмы» включат в закон 1957 года, который содержит имена ошибочно обвинённых в колдовстве в 1692-1693 годах.

#новости #сша

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15 комментариев
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Ху Эмай

Дает надежду на то, что и нас на ТЖ лет через 300 из пидаров выпишут

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Действительный корабль

Тебя нет

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Oh My

Тебя тоже

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Oh My

Да и я нахуй никому не сдался(

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Дмитрий Царь

Начни постить свою волосатую жопу

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Джордж Оруэлл

Почему они уверены, что она не была ведьмой? Все не так однозначно.

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умный человек

here we go again

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Декоративный дебаркадер

лучше бы конечно салемских ведьм оправдывать а не вот это вот всё блять

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Noname nonamer

Интересная там история. Когда буду писать о Салеме — напишу.

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Действительный корабль
Восьмиклассники собрали все необходимые для реабилитации материалы

У них что, порнохаба с дотой нет?

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Dmytry Kovalsky

В смысле ...она не была ведьмой ? Или было но это не преступление ?

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Noname nonamer

Не была ведьмой. По кодексу Колонии Массачусетс это было преступление если бы была

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David Hawk

В рашке их бы обоссали по 30 раз

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Еврейский Орзэмэс

https://www.currenttime.tv/a/russia-chechnya-koldunii/31150239.html

Тоже XVII век

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BigDaddy

Школьники в Америке: исследовали всё, что известно о Джонсон, и собрали необходимые для реабилитации материалы.
Школники в России:

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