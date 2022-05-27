В США школьники добились помилования последней неоправданной «салемской ведьмы» спустя 329 лет после приговора Статьи редакции
Восьмиклассники собрали все необходимые для реабилитации материалы.
Члены Конгресса штата Массачусетс реабилитировали Элизабет Джонсон — последнюю из женщин, осуждённых за колдовство во время судебного процесса над «салемскими ведьмами». Об этом сообщает AP.
В 1693 году 22-летнюю Джонсон признали виновной в колдовстве. Из-за ошибок судебной системы её не казнили, при этом не сняв обвинений.
Спустя 329 лет дело пересмотрели по инициативе восьмиклассников из из средней школы Северного Андовера. Они обнаружили, что все «салемские ведьмы» были помилованы, кроме одной. «Её история показала, насколько суеверными были люди после судов над ведьмами. Не похоже, что после того, как это закончилось, люди больше не верили в ведьм. Они всё ещё думали, что она ведьма, и ничего ей не прощали», — рассказал восьмиклассник Артём Лиханов. Школьники исследовали всё, что известно о Джонсон, и собрали необходимые для реабилитации материалы.
«Мы никогда не сможем изменить то, что случилось с этими жертвами, но, по крайней мере, мы можем их реабилитировать», — отметила сенатор Массачусетса Диана ДиЗольо, которая внесла оправдательный законопроект. Теперь имя последней оправданной «салемской ведьмы» включат в закон 1957 года, который содержит имена ошибочно обвинённых в колдовстве в 1692-1693 годах.
Дает надежду на то, что и нас на ТЖ лет через 300 из пидаров выпишут
Тебя нет
Тебя тоже
Да и я нахуй никому не сдался(
Начни постить свою волосатую жопу
Почему они уверены, что она не была ведьмой? Все не так однозначно.
here we go again
лучше бы конечно салемских ведьм оправдывать а не вот это вот всё блять
Интересная там история. Когда буду писать о Салеме — напишу.
У них что, порнохаба с дотой нет?
В смысле ...она не была ведьмой ? Или было но это не преступление ?
Не была ведьмой. По кодексу Колонии Массачусетс это было преступление если бы была
В рашке их бы обоссали по 30 раз
https://www.currenttime.tv/a/russia-chechnya-koldunii/31150239.html
Тоже XVII век
Школьники в Америке: исследовали всё, что известно о Джонсон, и собрали необходимые для реабилитации материалы.
Школники в России: