Спустя 329 лет дело пересмотрели по инициативе восьмиклассников из из средней школы Северного Андовера. Они обнаружили, что все «салемские ведьмы» были помилованы, кроме одной. «Её история показала, насколько суеверными были люди после судов над ведьмами. Не похоже, что после того, как это закончилось, люди больше не верили в ведьм. Они всё ещё думали, что она ведьма, и ничего ей не прощали», — рассказал восьмиклассник Артём Лиханов. Школьники исследовали всё, что известно о Джонсон, и собрали необходимые для реабилитации материалы.