В Англии нашли «оскорбительный камень», на котором 1700 лет назад высекли «Секундин засранец» и нарисовали пенис Статьи редакции
Открытие сделал участвующий в археологических раскопках волонтёр.
Камень обнаружили недалеко от английского города Хексэм во время расшифровки древнеримских надписей на оборонительной Стене Адриана. Об этом пишет «Би-би-си».
На камне в третьем веке высекли надпись «Secundinus cacator», которая переводится на английский как «Secundinus, shitter», а на русский — «Секундин засранец». Рядом был нарисовал пенис. Специалисты по латинской эпиграфике отметили, что обычно римляне использовали изображение фаллоса как символ удачи или плодородия. По их мнению, в этом случае пенис «увеличивал силу оскорбления».
Камень шириной 40 сантиметров и высотой 15 сантиметров нашёл бывший биохимик Дилан Герберт. Он сделал открытие в конце второй недели своего волонтёрства на раскопках.
«У автора явно были большие проблемы с Секундином, раз он был достаточно уверен, чтобы публично заявить о своих мыслях на камне», — отметил руководитель раскопок Эндрю Бирли. «Я не сомневаюсь, что Секундин был удивлён не меньше нас, когда увидел надпись, бродив по этому месту 1700 лет назад», — добавил он. По мнению специалистов, каждая вырезанная буква и пенис, на которые потребовалось некоторое время, не оставляют сомнений в глубине чувств писца.
В общей сложности у Вала Адриана — оборонительного укрепления, которое римляне построили в 122-128 годах — нашли 13 камней с вырезанными на них фаллосами.
Когда-нибудь из под обломков ТЖ наши потомки выкопают надпись "Дыня - пидор!"
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З=======D
вообще то это ракета, доказательство древней цивилизации или пришельцев
И этими ракетами пришельцы воевали с римлянами, перед тем закидывая такими вот листовками "время срать, хуесосы"
Суффикс -inus означает "чей", как и в русском, например, Володя - Володин. Secundus - Secundinus.
Secundus означает второй. Думаю, речь о втором президенте РФ, т. е. о Володе. Таким образом, под Секундином подразумевается Вячеслав Володин.
Каждый раз в таких случаях вспоминаю граффити из Помпеи, прям чувствуешь связь с прошлыми поколениями.
https://sites.google.com/site/ad79eruption/the-writing-on-the-wall
Вспоминал когда кто-то постил тут войну правок в общественном туалете
Показали бы римлянам нынешнюю Россию, они бы охуели от обилия рисованных членов
Третий Рим, как-никак. (Хотя на фото и не Москва.)
(без негатива)
Вот это я понимаю нахуй послан. На века. На миллениумы.
На камне в третьем веке высекли надпись Secundinus cacator, которая переводится на английский как «Secundinus, shitter», а на русский — «Секундин засранец». Рядом был нарисовал пенис. Специалисты по латинской эпиграфике отметили, что обычно римляне использовали изображение фаллоса как символ удачи или плодородия.
Т.е. Секундин занимался производством удобрений?
да, какал как и все мы
Удобрял наших мамок
Какатор. В принципе и без перевода понятно.
А ну да, ну да. Нашел волонтер. Как удивительно. Какое совпадение.