Я убирал много обломков всю неделю, и, честно говоря, этот камень мешал мне, я был рад, когда мне сказали, что я могу вытащить его из траншеи. Он выглядел сзади, как и все остальные, обычный камень, но когда я перевернул его, я был поражён, увидев несколько чётких букв. Только после того, как мы удалили грязь, я понял, что обнаружил и был в полном восторге.