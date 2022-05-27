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В Англии нашли «оскорбительный камень», на котором 1700 лет назад высекли «Секундин засранец» и нарисовали пенис Статьи редакции

Открытие сделал участвующий в археологических раскопках волонтёр.

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Камень обнаружили недалеко от английского города Хексэм во время расшифровки древнеримских надписей на оборонительной Стене Адриана. Об этом пишет «Би-би-си».

На камне в третьем веке высекли надпись «Secundinus cacator», которая переводится на английский как «Secundinus, shitter», а на русский — «Секундин засранец». Рядом был нарисовал пенис. Специалисты по латинской эпиграфике отметили, что обычно римляне использовали изображение фаллоса как символ удачи или плодородия. По их мнению, в этом случае пенис «увеличивал силу оскорбления».

Камень шириной 40 сантиметров и высотой 15 сантиметров нашёл бывший биохимик Дилан Герберт. Он сделал открытие в конце второй недели своего волонтёрства на раскопках.

Я убирал много обломков всю неделю, и, честно говоря, этот камень мешал мне, я был рад, когда мне сказали, что я могу вытащить его из траншеи. Он выглядел сзади, как и все остальные, обычный камень, но когда я перевернул его, я был поражён, увидев несколько чётких букв. Только после того, как мы удалили грязь, я понял, что обнаружил и был в полном восторге.

Дилан Герберт
волонтёр, обнаруживший камень

«У автора явно были большие проблемы с Секундином, раз он был достаточно уверен, чтобы публично заявить о своих мыслях на камне», — отметил руководитель раскопок Эндрю Бирли. «Я не сомневаюсь, что Секундин был удивлён не меньше нас, когда увидел надпись, бродив по этому месту 1700 лет назад», — добавил он. По мнению специалистов, каждая вырезанная буква и пенис, на которые потребовалось некоторое время, не оставляют сомнений в глубине чувств писца.

В общей сложности у Вала Адриана — оборонительного укрепления, которое римляне построили в 122-128 годах — нашли 13 камней с вырезанными на них фаллосами.

#новости #археология

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19 комментариев
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Ху Эмай

Когда-нибудь из под обломков ТЖ наши потомки выкопают надпись "Дыня - пидор!"

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Действительный корабль

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Согласен

З=======D

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Anti-gravity cake
и нарисовали пенис

вообще то это ракета, доказательство древней цивилизации или пришельцев

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Роман Горячкин

И этими ракетами пришельцы воевали с римлянами, перед тем закидывая такими вот листовками "время срать, хуесосы"

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УкраiнськийРобiт
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Всевозможный паук например

Суффикс -inus означает "чей", как и в русском, например, Володя - Володин. Secundus - Secundinus.

Secundus означает второй. Думаю, речь о втором президенте РФ, т. е. о Володе. Таким образом, под Секундином подразумевается Вячеслав Володин.

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FireGrim
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Добро и позитив

Каждый раз в таких случаях вспоминаю граффити из Помпеи, прям чувствуешь связь с прошлыми поколениями.
https://sites.google.com/site/ad79eruption/the-writing-on-the-wall

The Writing on the Wall - AD79eruption
Pompeii, Herculaneum, Stabiae, Oplontis and Boscoreale were lost to the world in late August AD79…
sites.google.com
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Noname nonamer

Вспоминал когда кто-то постил тут войну правок в общественном туалете

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Должностной торшер

Показали бы римлянам нынешнюю Россию, они бы охуели от обилия рисованных членов

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Дефицитный Сервелат

Третий Рим, как-никак. (Хотя на фото и не Москва.)

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Тревожная булочка

(без негатива)

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Питерский ящик

Вот это я понимаю нахуй послан. На века. На миллениумы.

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Dan Master

На камне в третьем веке высекли надпись Secundinus cacator, которая переводится на английский как «Secundinus, shitter», а на русский — «Секундин засранец». Рядом был нарисовал пенис. Специалисты по латинской эпиграфике отметили, что обычно римляне использовали изображение фаллоса как символ удачи или плодородия.

Т.е. Секундин занимался производством удобрений?

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Anti-gravity cake

да, какал как и все мы

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Должностной торшер
Т.е. Секундин занимался производством удобрений?

Удобрял наших мамок

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Дефицитный Сервелат
cacator

Какатор. В принципе и без перевода понятно.

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Отличный Даниль
Открытие сделал участвующий в археологических раскопках волонтёр.

А ну да, ну да. Нашел волонтер. Как удивительно. Какое совпадение.

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