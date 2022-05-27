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Путин подписал указ о переводе денег правообладателям за музыку и фильмы на спецсчета Статьи редакции

У иностранных компаний будет к ним доступ только с разрешения правительственной комиссии.

  • Согласно указу, рассчитываться в рублях через специально открытые банковские счета можно с правообладателями, которые связаны с «недружественными» странами, публично поддержали санкции в отношении России, запретили использовать свои разработки и товарные знаки из-за санкций. Также на компании, которые прекратили или приостановили работу в стране, дискредитируют российскую армию, «в неприличной форме» выражают неуважение к России, её обществу, властям и официальным символам, в том числе в интернете.
  • Счёт будет открыт на имя правообладателя, для этого не нужно его присутствие при открытии. Список банков, в которых их можно завести, определит правительство. После открытии счёта банк обязан сообщить об этом и передать реквизиты правообладателю — по почте, электронным письмом или по телефону.
  • До согласия правообладателя должник может не переводить деньги на спецсчёт и пользоваться правами на музыку, фильмы и другое как раньше. Согласием на перевод может считаться, если правообладатель опубликовал у себя на сайте реквизиты спецсчёта.
  • Правообладатель может списать деньги со счёта или перевести их на другой в любом банке только с разрешения специальной правительственной комиссии.
  • Указ вступил в силу с 27 мая. Правительство должно определить банки для открытия счетов и правила работы комиссии в течение 10 дней.
  • Накануне музыкальные лейблы и онлайн-кинотеатры выступили против перевода денег на спецсчета. Они считают, что указ ограничит доступ к деньгам для выплат артистам и работникам лейблов и приведет к массовому расторжению договоров на зарубежные фильмы и сериалы.

#новости #право

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23 комментария
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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Блин расшифруйте, я только проснулся, не соображаю

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Рекламный теркин30см

Короче из-за этого закона иностранной музыки и фильмов в России больше не будет, только пиратка на кассетах

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Рекламный мангал

Для большинства даже ничего не поменяется. Ведь пиратили только в путь.

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Рекламный теркин30см

По сути да, просто на Кинопоиске или ivi останутся только российские фильмы, то есть они обанкротятся, но как бы и хуй с ними, с этими помойками

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Влад Гагай

Из любопытства спрашиваю: почему кинопоиск и ivi помойки?

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Рекламный теркин30см

Извини, что указал только их, в России онлайн сервисов штук 15 и они все дно, любой платный пиратский сервис на 2 головы выше и дешевле, тот же кинопаб

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Влад Гагай

А какие есть варианты для тех, кто не хочет поощрять пиратство, а платить за контент?

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Модный кот

Теперь нет

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Рекламный теркин30см

почитай дтф, они там как-то акаунты создают через третье страны, короче можно смотреть со страпонам в заднице и терпеть

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ИВАНКО ИВАНОВИЧ

А ты в магазинах тоже воруешь? Ворованное вкуснее, чем купленное за деньги? Типичный Шариков, который никогда не пользовался платными сервисами, но сравнивающий их с пиратскими. Пиратские дешевле? Не может быть. С чего вдруг?

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Клаус Шульце

Не обанкротятся. Присосутся к бюджету и будут жить на налоги с дорогих россиян.

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Слава Украинцев

Они уже
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lovemyonahole

На Кинопоиске уже.

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Слава Украинцев

Я использую турецкие аккаунты Spotify и Netflix и аргентинский Xbox Store, тягу к легальному контенту так просто не побороть

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TJaba

как с газом

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Слава Украинцев

Подводят базу под запрет идеологически некорректного мультимедиа контента. Чтобы как в СССР

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Александр Прохоренко

Один долбаеб за меню в бургерах отвечает, другой за музыку, все вокруг государственное, все вокруг ничьё

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Отдельный торшер

Плати налоги

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ЛуниТюнс

Ты еще газовиков вспомни

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Рекламный теркин30см

А помните в России были кинотеатры? Буквально в прошлом году

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Andy

Этот ебантизм только уничтожает нормальные отношения с правообладателями. Но чего еще ждать от этих ебланов.

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ЛуниТюнс

Чем? У нас и так нет рекламы, че эти правообладателям перепадать-то будет?

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BigBrotherBear

"Указ вступил в силу с 27 мая. Правительство должно определить банки для открытия счетов и правила работы комиссии в течение 10 дней." - старый придурок говна въебал?
1) Хуле тогда 26 мая не вступил в силу?)
2) Что, блядь, такое этот спецсчёт? А если рублёвый был в Сбере то что? Ещё один хуярить?
3) "У иностранных компаний будет к ним доступ только с разрешения правительственной комиссии" - да нахуй тогда вообще связываться?

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