Путин подписал указ о переводе денег правообладателям за музыку и фильмы на спецсчета Статьи редакции
У иностранных компаний будет к ним доступ только с разрешения правительственной комиссии.
- Согласно указу, рассчитываться в рублях через специально открытые банковские счета можно с правообладателями, которые связаны с «недружественными» странами, публично поддержали санкции в отношении России, запретили использовать свои разработки и товарные знаки из-за санкций. Также на компании, которые прекратили или приостановили работу в стране, дискредитируют российскую армию, «в неприличной форме» выражают неуважение к России, её обществу, властям и официальным символам, в том числе в интернете.
- Счёт будет открыт на имя правообладателя, для этого не нужно его присутствие при открытии. Список банков, в которых их можно завести, определит правительство. После открытии счёта банк обязан сообщить об этом и передать реквизиты правообладателю — по почте, электронным письмом или по телефону.
- До согласия правообладателя должник может не переводить деньги на спецсчёт и пользоваться правами на музыку, фильмы и другое как раньше. Согласием на перевод может считаться, если правообладатель опубликовал у себя на сайте реквизиты спецсчёта.
- Правообладатель может списать деньги со счёта или перевести их на другой в любом банке только с разрешения специальной правительственной комиссии.
- Указ вступил в силу с 27 мая. Правительство должно определить банки для открытия счетов и правила работы комиссии в течение 10 дней.
- Накануне музыкальные лейблы и онлайн-кинотеатры выступили против перевода денег на спецсчета. Они считают, что указ ограничит доступ к деньгам для выплат артистам и работникам лейблов и приведет к массовому расторжению договоров на зарубежные фильмы и сериалы.
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Блин расшифруйте, я только проснулся, не соображаю
Короче из-за этого закона иностранной музыки и фильмов в России больше не будет, только пиратка на кассетах
Для большинства даже ничего не поменяется. Ведь пиратили только в путь.
По сути да, просто на Кинопоиске или ivi останутся только российские фильмы, то есть они обанкротятся, но как бы и хуй с ними, с этими помойками
Из любопытства спрашиваю: почему кинопоиск и ivi помойки?
Извини, что указал только их, в России онлайн сервисов штук 15 и они все дно, любой платный пиратский сервис на 2 головы выше и дешевле, тот же кинопаб
А какие есть варианты для тех, кто не хочет поощрять пиратство, а платить за контент?
Теперь нет
почитай дтф, они там как-то акаунты создают через третье страны, короче можно смотреть со страпонам в заднице и терпеть
А ты в магазинах тоже воруешь? Ворованное вкуснее, чем купленное за деньги? Типичный Шариков, который никогда не пользовался платными сервисами, но сравнивающий их с пиратскими. Пиратские дешевле? Не может быть. С чего вдруг?
Не обанкротятся. Присосутся к бюджету и будут жить на налоги с дорогих россиян.
Они уже
https://www.kommersant.ru/amp/4955636
На Кинопоиске уже.
Я использую турецкие аккаунты Spotify и Netflix и аргентинский Xbox Store, тягу к легальному контенту так просто не побороть
как с газом
Подводят базу под запрет идеологически некорректного мультимедиа контента. Чтобы как в СССР
Один долбаеб за меню в бургерах отвечает, другой за музыку, все вокруг государственное, все вокруг ничьё
Плати налоги
Ты еще газовиков вспомни
А помните в России были кинотеатры? Буквально в прошлом году
Этот ебантизм только уничтожает нормальные отношения с правообладателями. Но чего еще ждать от этих ебланов.
Чем? У нас и так нет рекламы, че эти правообладателям перепадать-то будет?
"Указ вступил в силу с 27 мая. Правительство должно определить банки для открытия счетов и правила работы комиссии в течение 10 дней." - старый придурок говна въебал?
1) Хуле тогда 26 мая не вступил в силу?)
2) Что, блядь, такое этот спецсчёт? А если рублёвый был в Сбере то что? Ещё один хуярить?
3) "У иностранных компаний будет к ним доступ только с разрешения правительственной комиссии" - да нахуй тогда вообще связываться?