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Власти КНР запретили Boeing и Airbus российских авиакомпаний приземляться в Китае. Это усложнит доставку с AliExpress Статьи редакции

Перевозчики не смогли подтвердить, что их импортные самолёты сняты с регистрации за рубежом.

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Китай запретил самолётам Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков садиться на территории страны. Входить в воздушное пространство можно, но только для транзитных рейсов, пишут Baza, РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам источника «Интерфакса» в одной из логистических компаний, Управление гражданской авиации Китая (CAAC) уведомило о закрытии воздушного пространства страны для самолётов Boeing 757 российской грузовой авиакомпании «Авиастар-ТУ». Информацию подтвердил логистический оператор «Оптималог». По его данным, под запрет полётов также попала FlyAvia.

Один из источников РБК объяснил запрет тем, что китайские власти потребовали от российских перевозчиков подтверждений, что их импортные самолёты официально сняты с регистрации за рубежом. Предоставить такие документы авиакомпании не смогли — исключить их из регистрации могут только лизингодатели, а большинство из них поддерживают санкции. «Двойная регистрация» не соответствует требованиям Международной организации гражданской авиации, поэтому власти отказали в полётах на таких самолётах.

Как отмечает Baza, «Авиастар-ТУ» — основной партнёр маркетплейса AliExpress и «Почты России». Авиакомпания использует пять Boeing 757, которые еженедельно совершали 20-25 рейсов в Китай и обратно и перевозили около 700 тонн. В парке «Авиастар-ТУ» есть и старые «Ту-204», но доставлять необходимые объёмы они не могут.

В феврале Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. После этого Владимир Путин разрешил регистрировать в России иностранные самолёты, находящиеся в лизинге.

#новости #китай #санкции

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54 комментария
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Должностной торшер

нефритовый нож в спина русский

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Мензура Зоили

ниже спина

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B1ack Onyx

В псина

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1 комментарий
Иван Бурданов

друг узкий глаз нож спина богатырь

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1 комментарий
Petr Friendship

Только свой нефритовый не доставай

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1 комментарий
Dra

Только закупился всякой фигнёй на крепком рубле. Теперь 4 месяца ехать будет.

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FireGrim

Придёт когда уже и не нужно будет

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Мягкий американец

Да, помню, раньше заказывал в декабре себе в подарок что-нибудь с ебея у японских продавцов, а после в марте шёл забирать.
Путин активно возвращает 2007-й.

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3 комментария
Муги

такая же хуйня, года два алик не открывал, а тут решил заглянуть и на тебе. ни миска рис, ни кошка-жена(

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Щячло Попячтса

Тоже ждал самого выгодного курса, теперь снова вверх пошёл.

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Максим Макарчук

Смотря откуда заказал. Если полгода будет ехать, может приехать в другую страну. :)

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Актриса Ольга Собко

Помощь от братского Китая подоспела.

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BigBrotherBear

Псина понурила взгляд от удара)

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Декоративный дебаркадер

Ну чо, кто там пиздел что Китай наши братья?

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Redneck
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1 комментарий
Невысокий Кирилл
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Redneck

Великий xi нанес удар, кстати мало по малу поджимает Китай по всем направлениям

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Рондо
поджимает

Недостаточно и очень медленно.

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1 комментарий
Умственный дым

Китайцы хотят совсем за бесценок наши нефть и газ покупать, хотя казалось бы куда уж ниже...

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Michael Konovalov

Хотят газ и чтобы Путин ему ещё доплачивал.

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Тимурчик

Это всё из-за конфликта на Украине?

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David Hawk

Не рвись

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4 комментария
Случайный поезд

Как же блядь заебись, что успел купить новый ноут. Как же вовремя нахуй

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Звездный велосипед

на алике брал?

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3 комментария
Michael Konovalov

Рогозин уже ответил?

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Dmitry Morenov

Будут Илами, Яками и ишаками возить

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Andre Macareno

А по тексту выглядит так, будто в принципе залетать нельзя

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Enoxix

Ты чем читаешь?

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2 комментария
Enoxix

Каво?

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Boris Britva
Китай запретил самолётам Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков садиться на территории страны
can not fly in China air space
закрытии воздушного пространства страны

Так что запретили?

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BigBrotherBear

"самолётам Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков"
+
"can not fly in China air space".
+
"until further notice"
=
Все "российские" Boeing и Airbus в Китай летать не могут. Пока

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Согласный крюк

@Памидор

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Радостный Орзэмэс

то есть кошка-жена не заказать на Али?

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Ломтик Сахара

huehuehuehue

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johny64 XZ

Пусть сарматами доставляют, хуле

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Генномодифицированный голуб

А кто там говорил что сяоми можно через алик купить, а не в двое дороже в рф по паралельному импорту?

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bor.vn

Перекупы в ярости

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