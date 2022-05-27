Перевозчики не смогли подтвердить, что их импортные самолёты сняты с регистрации за рубежом.

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Китай запретил самолётам Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков садиться на территории страны. Входить в воздушное пространство можно, но только для транзитных рейсов, пишут Baza, РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам источника «Интерфакса» в одной из логистических компаний, Управление гражданской авиации Китая (CAAC) уведомило о закрытии воздушного пространства страны для самолётов Boeing 757 российской грузовой авиакомпании «Авиастар-ТУ». Информацию подтвердил логистический оператор «Оптималог». По его данным, под запрет полётов также попала FlyAvia.

Один из источников РБК объяснил запрет тем, что китайские власти потребовали от российских перевозчиков подтверждений, что их импортные самолёты официально сняты с регистрации за рубежом. Предоставить такие документы авиакомпании не смогли — исключить их из регистрации могут только лизингодатели, а большинство из них поддерживают санкции. «Двойная регистрация» не соответствует требованиям Международной организации гражданской авиации, поэтому власти отказали в полётах на таких самолётах.

Как отмечает Baza, «Авиастар-ТУ» — основной партнёр маркетплейса AliExpress и «Почты России». Авиакомпания использует пять Boeing 757, которые еженедельно совершали 20-25 рейсов в Китай и обратно и перевозили около 700 тонн. В парке «Авиастар-ТУ» есть и старые «Ту-204», но доставлять необходимые объёмы они не могут.