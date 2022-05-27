Власти КНР запретили Boeing и Airbus российских авиакомпаний приземляться в Китае. Это усложнит доставку с AliExpress Статьи редакции
Перевозчики не смогли подтвердить, что их импортные самолёты сняты с регистрации за рубежом.
Китай запретил самолётам Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков садиться на территории страны. Входить в воздушное пространство можно, но только для транзитных рейсов, пишут Baza, РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
По словам источника «Интерфакса» в одной из логистических компаний, Управление гражданской авиации Китая (CAAC) уведомило о закрытии воздушного пространства страны для самолётов Boeing 757 российской грузовой авиакомпании «Авиастар-ТУ». Информацию подтвердил логистический оператор «Оптималог». По его данным, под запрет полётов также попала FlyAvia.
Один из источников РБК объяснил запрет тем, что китайские власти потребовали от российских перевозчиков подтверждений, что их импортные самолёты официально сняты с регистрации за рубежом. Предоставить такие документы авиакомпании не смогли — исключить их из регистрации могут только лизингодатели, а большинство из них поддерживают санкции. «Двойная регистрация» не соответствует требованиям Международной организации гражданской авиации, поэтому власти отказали в полётах на таких самолётах.
Как отмечает Baza, «Авиастар-ТУ» — основной партнёр маркетплейса AliExpress и «Почты России». Авиакомпания использует пять Boeing 757, которые еженедельно совершали 20-25 рейсов в Китай и обратно и перевозили около 700 тонн. В парке «Авиастар-ТУ» есть и старые «Ту-204», но доставлять необходимые объёмы они не могут.
В феврале Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. После этого Владимир Путин разрешил регистрировать в России иностранные самолёты, находящиеся в лизинге.
нефритовый нож в спина русский
ниже спина
В псина
друг узкий глаз нож спина богатырь
Только свой нефритовый не доставай
Только закупился всякой фигнёй на крепком рубле. Теперь 4 месяца ехать будет.
Придёт когда уже и не нужно будет
Да, помню, раньше заказывал в декабре себе в подарок что-нибудь с ебея у японских продавцов, а после в марте шёл забирать.
Путин активно возвращает 2007-й.
такая же хуйня, года два алик не открывал, а тут решил заглянуть и на тебе. ни миска рис, ни кошка-жена(
Тоже ждал самого выгодного курса, теперь снова вверх пошёл.
Смотря откуда заказал. Если полгода будет ехать, может приехать в другую страну. :)
Помощь от братского Китая подоспела.
Псина понурила взгляд от удара)
Ну чо, кто там пиздел что Китай наши братья?
Великий xi нанес удар, кстати мало по малу поджимает Китай по всем направлениям
Недостаточно и очень медленно.
Китайцы хотят совсем за бесценок наши нефть и газ покупать, хотя казалось бы куда уж ниже...
Хотят газ и чтобы Путин ему ещё доплачивал.
Это всё из-за конфликта на Украине?
Не рвись
Как же блядь заебись, что успел купить новый ноут. Как же вовремя нахуй
на алике брал?
Рогозин уже ответил?
Будут Илами, Яками и ишаками возить
А по тексту выглядит так, будто в принципе залетать нельзя
Ты чем читаешь?
Каво?
can not fly in China air space
закрытии воздушного пространства страны
Так что запретили?
"самолётам Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков"
+
"can not fly in China air space".
+
"until further notice"
=
Все "российские" Boeing и Airbus в Китай летать не могут. Пока
@Памидор
то есть кошка-жена не заказать на Али?
huehuehuehue
Пусть сарматами доставляют, хуле
А кто там говорил что сяоми можно через алик купить, а не в двое дороже в рф по паралельному импорту?
Перекупы в ярости