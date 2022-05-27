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Роскомнадзор составил протоколы на Apple, Google, Twitch и Pinterest за отказ локализовать данные россиян Статьи редакции

Компаниям грозят штрафы на сумму до шести миллионов рублей.

  • О том, что Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении Apple, Google, Twitch, Pinterest, UPS, Likeme и Airbnb за отказ локализовать данных россиян на территории страны, сообщили в ведомстве.
  • Перечисленные компании не предоставили Роскомнадзору документы, подтверждающие, что базы данных российских пользователей расположены в РФ. Это нарушает федеральный закон № 152-ФЗ.
  • В отношении Google ведомство составило протокол за повторное нарушение. Роскомнадзор уже привлекал компанию к ответственности за отказ локализовать данные россиян в 2021 году. Тогда Google выплатила штраф в размере шести миллионов рублей.
  • Google грозит штраф в размере от 6 до 18 миллионов рублей, другим компания — от 1 до 6 миллионов рублей.
  • Мировой суд Таганского района Москвы рассмотрит протоколы 28 мая 2022 года.

В 2016 году Роскомнадзор заблокировал в России соцсеть LinkedIn за отказ локализовать данные россиян.

#новости #роскомндазор #apple #twitch

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Декоративный дебаркадер

Продолжайте вести протоколирование.

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Скрепный кремпай

Ебучие лицемеры

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Вам какого ляха надо

они самые

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Кот Cerny

но они же утекли локально а не зарубеж! вы не понимаете просто! это другое!

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Mr Vuuu

Локально, только в России можно посмотреть.

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Alex

А правоохранительные органы наоборот, поблагодарили

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Дмитрий Царь

За что?
У них есть в десятки раз больше данных , а по запросу там выдадут и какую именно пиццу ты заказывал
Товарищу майору нет нужды в этом, когда там, наверняка, отдельная приложуха есть со всей инфой на человека

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Voronezh Morning Herald

РКН пытается выдоить максимум бабла в бюджет с компаний, которые ещё не ушли

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INNOспички

Думаю что эти крупные компании не желают сдавать россиян, как это делают вк и уже многие другие фашистские помойки.
Ведь если "локализовать" пользователя то гэбня увидит всё что ей надо и утром любому недовольному выпилят дверь крепкие но неумные макаки.
***
"Полицейские нагрянули к жителю Калининграда среди ночи и выпилили дверь бензопилой.

По словам мужчины, в 2 часа ночи к нему в квартиру стали стучаться люди, представившиеся полицейскими, и требовать впустить их для проведения обыска.

- После чего я сразу услышал звук бензопилы: неустановленные лица стали выпиливать мою дверь. У моей семьи началась истерика, после чего выломали дверь и на меня выбежал мужчина, на форме которого виднелись знаки отличия (нашивки) подразделения Гром - рассказал он журналистам.

Полицейские повалили мужчину на пол и забрали из квартиры компьютеры и видеокамеру.

Сотрудники МВД пришли в квартиру с обыском, поскольку сочли мужчину администратором одного из местных пабликов в социальных сетях, где недавно было опубликовано видео с оскорблением в адрес полицейского."

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Иван

Странно, Apple в Китае хранит данные китайцев, а россиян в РФ не хочет?

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Tannim

Ну Россия — не Китай.

И близко не он.

Настолько близко, что даже не пытайся сравнивать.

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Иван

Возможно, что дешевле платить штраф.

В тоже время вижу некоторый плюс в требовании регулятора, как развития сферы ДЦ, магистральных линий и некоторый рынок труда для админов.

Минусы понятно, что «товарищ майор», но так вроде и СОРМ уже лет 15 работает.

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лала лало

Дешевле забыть о существовании рф

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Иван

Вот Эппл так не думает, и сертифицирует новый iPhone SE 3, который анонсировали после начала войны

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лала лало

Эпл ушел из рф

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я НЕ батон

Это все нелепая политота чел.
Бизнес будет всегда эс южал на любой крови.

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Alex Di

Что там с продукцией эпл в КНДР? Эс южал? Не стоит кидать банальности. В эпоху интернета и вездесущих сми, далеко не каждая компания может себе позволить репутационные потери, которые сейчас стоят значительно дороже выхода на рынок РФ.

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Христов вентилятор

У жителей КНДР нет денег на айфоны

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я НЕ батон

Сейчас мб. Через год будет эс южал
Скринь

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Иван

Я же и говорю. «Ушел» а за Эппл музыку деньги списывает, айфон новый сертифицирует

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BigBrotherBear

Возможно - хуй их теперь получит...
https://tjournal.ru/news/634784-putin-podpisal-ukaz-o-perevode-deneg-pravoobladatelyam-za-muzyku-i-filmy-na-specscheta
"Правообладатель может списать деньги со счёта или перевести их на другой в любом банке только с разрешения специальной правительственной комиссии."

Путин подписал указ о переводе денег…
У иностранных компаний будет к ним доступ только с разрешения правительственной комиссии.
tjournal.ru
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Иван

В копирастии не разбираюсь, но я думаю Эппл договаривается с лейблами вне юрисдикции РФ

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Fedor Andreev

"Прилетайте и забирайте." ответили в компаниях.

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Дипломатический Илья

всем штраф

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Щячло Попячтса

штош?

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Дипломатический Илья

штошикам антиштраф

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Вам какого ляха надо

удобно

они заранее знали что на их указания будет положен большой толстый хер - и таким образом можно заниматься "штрафованием ака заработком" на росеянах )

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Марти Макфлай

Очень интересно, как они определяют, кто является россиянином, а кто нет. Например, на Twitch в настройках нет выбора страны. Там даже выбора языка нет, он определяется настройками браузера. Привязка к номеру телефона не обязательна, и на данный момент большинство пользователей её не имеют. Платежная информация тоже не обязательна.

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Иван

Ну, а вообще, не только в РФ пришла пизда привычному интернету

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BigBrotherBear

А есть ли смысл платить, на сегодня?)

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Юлиан Пфайзер

лохализировать.

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Dan Master

Гугл уже подал на банкрот, не? Как штраф будет платить?

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