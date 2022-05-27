Роскомнадзор составил протоколы на Apple, Google, Twitch и Pinterest за отказ локализовать данные россиян Статьи редакции
Компаниям грозят штрафы на сумму до шести миллионов рублей.
- О том, что Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении Apple, Google, Twitch, Pinterest, UPS, Likeme и Airbnb за отказ локализовать данных россиян на территории страны, сообщили в ведомстве.
- Перечисленные компании не предоставили Роскомнадзору документы, подтверждающие, что базы данных российских пользователей расположены в РФ. Это нарушает федеральный закон № 152-ФЗ.
- В отношении Google ведомство составило протокол за повторное нарушение. Роскомнадзор уже привлекал компанию к ответственности за отказ локализовать данные россиян в 2021 году. Тогда Google выплатила штраф в размере шести миллионов рублей.
- Google грозит штраф в размере от 6 до 18 миллионов рублей, другим компания — от 1 до 6 миллионов рублей.
- Мировой суд Таганского района Москвы рассмотрит протоколы 28 мая 2022 года.
В 2016 году Роскомнадзор заблокировал в России соцсеть LinkedIn за отказ локализовать данные россиян.
919 просмотров
Продолжайте вести протоколирование.
Ебучие лицемеры
они самые
но они же утекли локально а не зарубеж! вы не понимаете просто! это другое!
Локально, только в России можно посмотреть.
А правоохранительные органы наоборот, поблагодарили
За что?
У них есть в десятки раз больше данных , а по запросу там выдадут и какую именно пиццу ты заказывал
Товарищу майору нет нужды в этом, когда там, наверняка, отдельная приложуха есть со всей инфой на человека
РКН пытается выдоить максимум бабла в бюджет с компаний, которые ещё не ушли
Думаю что эти крупные компании не желают сдавать россиян, как это делают вк и уже многие другие фашистские помойки.
Ведь если "локализовать" пользователя то гэбня увидит всё что ей надо и утром любому недовольному выпилят дверь крепкие но неумные макаки.
***
"Полицейские нагрянули к жителю Калининграда среди ночи и выпилили дверь бензопилой.
По словам мужчины, в 2 часа ночи к нему в квартиру стали стучаться люди, представившиеся полицейскими, и требовать впустить их для проведения обыска.
- После чего я сразу услышал звук бензопилы: неустановленные лица стали выпиливать мою дверь. У моей семьи началась истерика, после чего выломали дверь и на меня выбежал мужчина, на форме которого виднелись знаки отличия (нашивки) подразделения Гром - рассказал он журналистам.
Полицейские повалили мужчину на пол и забрали из квартиры компьютеры и видеокамеру.
Сотрудники МВД пришли в квартиру с обыском, поскольку сочли мужчину администратором одного из местных пабликов в социальных сетях, где недавно было опубликовано видео с оскорблением в адрес полицейского."
Странно, Apple в Китае хранит данные китайцев, а россиян в РФ не хочет?
Ну Россия — не Китай.
И близко не он.
Настолько близко, что даже не пытайся сравнивать.
Возможно, что дешевле платить штраф.
В тоже время вижу некоторый плюс в требовании регулятора, как развития сферы ДЦ, магистральных линий и некоторый рынок труда для админов.
Минусы понятно, что «товарищ майор», но так вроде и СОРМ уже лет 15 работает.
Дешевле забыть о существовании рф
Вот Эппл так не думает, и сертифицирует новый iPhone SE 3, который анонсировали после начала войны
Эпл ушел из рф
Это все нелепая политота чел.
Бизнес будет всегда эс южал на любой крови.
Что там с продукцией эпл в КНДР? Эс южал? Не стоит кидать банальности. В эпоху интернета и вездесущих сми, далеко не каждая компания может себе позволить репутационные потери, которые сейчас стоят значительно дороже выхода на рынок РФ.
У жителей КНДР нет денег на айфоны
Сейчас мб. Через год будет эс южал
Скринь
Я же и говорю. «Ушел» а за Эппл музыку деньги списывает, айфон новый сертифицирует
Возможно - хуй их теперь получит...
https://tjournal.ru/news/634784-putin-podpisal-ukaz-o-perevode-deneg-pravoobladatelyam-za-muzyku-i-filmy-na-specscheta
"Правообладатель может списать деньги со счёта или перевести их на другой в любом банке только с разрешения специальной правительственной комиссии."
В копирастии не разбираюсь, но я думаю Эппл договаривается с лейблами вне юрисдикции РФ
"Прилетайте и забирайте." ответили в компаниях.
всем штраф
штош?
штошикам антиштраф
удобно
они заранее знали что на их указания будет положен большой толстый хер - и таким образом можно заниматься "штрафованием ака заработком" на росеянах )
Очень интересно, как они определяют, кто является россиянином, а кто нет. Например, на Twitch в настройках нет выбора страны. Там даже выбора языка нет, он определяется настройками браузера. Привязка к номеру телефона не обязательна, и на данный момент большинство пользователей её не имеют. Платежная информация тоже не обязательна.
Ну, а вообще, не только в РФ пришла пизда привычному интернету
А есть ли смысл платить, на сегодня?)
лохализировать.
Гугл уже подал на банкрот, не? Как штраф будет платить?