«Тинькофф банк» с 28 мая перестанет открывать вклады в валюте Статьи редакции
Уже открытые вклады можно будет пополнять.
- С 28 мая зачислять средства в долларах, евро или фунтах стерлингов можно только на накопительный счёт или карту, сообщает «Тинькофф».
- Изменения не коснутся валютных вкладов, открытых до этой даты. Они будут действовать до окончания их срока. Продлить вклад нельзя.
- Как только срок вклада истечёт, деньги автоматически поступят на счёт в той валюте, в которой его открывали.
- Решение принято для «оптимизации продуктового предложения и снижения доли валютных пассивов».
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Скукоживается.
Вот-вот скукожится в нихуя и Америка исчезнет
Банкам некуда вкладывать валюту. Раньше можно было любые объемы валютных пассивов разместить в ценные бумаги минфина и рос эмитентов. А сейчас все это заморожено, получается, на руках валютные пассивы, а активы только в рублях, и разворот по рублю вот-вот.
Я так думаю скоро будут отрицательные ставки и комиссии за остатки на валютых счетах, причем для физиков тоже.
Уже есть
Выше написал
А кредитовать импортеров? Если бренды сейчас уходят из России, серый импорт сейчас должен остро нуждаться в валюте?
Ниже ставки 0.1 тупо бессмысленно
Пора войска вводить для защиты русского языка
а что случилось?
Уже месяц пытаюсь узнать, а все только кекают кругом.
Уже несколько месяцев ставки по валютным вкладам в Тинькове равны ставкам в накопительных счетах, поэтому смысла во вкладах уже нет.
В Спербанке 0.1% на валютных вкладах, столько же сколько в Тинькове.
В Открытии молча исчезла возможность открывать валютные вклады.
Поэтому я предполагаю, что ЦБ сделал такие условия, что банкам не выгодно открывать валютные вклады клиентам.
В некоторых банках появилось отрицательные ставки чтобы деньги выводили в баксах
Низкий вождь подвал сложно. Валюта удар. Рост