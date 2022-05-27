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«Тинькофф банк» с 28 мая перестанет открывать вклады в валюте Статьи редакции

Уже открытые вклады можно будет пополнять.

  • С 28 мая зачислять средства в долларах, евро или фунтах стерлингов можно только на накопительный счёт или карту, сообщает «Тинькофф».
  • Изменения не коснутся валютных вкладов, открытых до этой даты. Они будут действовать до окончания их срока. Продлить вклад нельзя.
  • Как только срок вклада истечёт, деньги автоматически поступят на счёт в той валюте, в которой его открывали.
  • Решение принято для «оптимизации продуктового предложения и снижения доли валютных пассивов».

#новости #тинькофф

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12 комментариев
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Театральный пёс_анон

Скукоживается.

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ДЕДос Атака

Вот-вот скукожится в нихуя и Америка исчезнет

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Евгений Мельников

Банкам некуда вкладывать валюту. Раньше можно было любые объемы валютных пассивов разместить в ценные бумаги минфина и рос эмитентов. А сейчас все это заморожено, получается, на руках валютные пассивы, а активы только в рублях, и разворот по рублю вот-вот.

Я так думаю скоро будут отрицательные ставки и комиссии за остатки на валютых счетах, причем для физиков тоже.

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ДЕДос Атака

Уже есть
Выше написал

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Защитный кофе

А кредитовать импортеров? Если бренды сейчас уходят из России, серый импорт сейчас должен остро нуждаться в валюте?

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Декоративный дебаркадер

Ниже ставки 0.1 тупо бессмысленно

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Алексей Алексеев

Пора войска вводить для защиты русского языка

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Александр Аветисов

а что случилось?

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Arugin

Уже месяц пытаюсь узнать, а все только кекают кругом.

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Годовой супер_стар

Уже несколько месяцев ставки по валютным вкладам в Тинькове равны ставкам в накопительных счетах, поэтому смысла во вкладах уже нет.

В Спербанке 0.1% на валютных вкладах, столько же сколько в Тинькове.

В Открытии молча исчезла возможность открывать валютные вклады.

Поэтому я предполагаю, что ЦБ сделал такие условия, что банкам не выгодно открывать валютные вклады клиентам.

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ДЕДос Атака

В некоторых банках появилось отрицательные ставки чтобы деньги выводили в баксах

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Dmytry Kovalsky

Низкий вождь подвал сложно. Валюта удар. Рост

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