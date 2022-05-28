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Путин отменил верхний возрастной предел для заключения первого контракта о военной службе Статьи редакции

За один день закон приняли Госдума и Совет Федерации.

Владимир Путин подписал закон, отменяющий верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно старому законодательству, первый контракт россияне вправе заключить в возрасте от 18 до 40 лет. Иностранные граждане — с 18 до 30 лет. Теперь верхнего возрастного предела нет.

Законопроект 20 мая внесли депутаты «Единой России» Андрей Картаполов и Андрей Красов. Они объяснили необходимость изменений тем, что «для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты», а таковыми они, как правило, становятся к 40-45 годам.

25 мая Госдума сразу в трёх чтения, а через 10 минут и Совет Федерации приняли законопроект.

#новости #право #армия

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88 комментариев
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Характерный микроскоп

В бой пойдут одни старики.

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Dan

в бой пойдут одни долбоебы

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10 комментариев
ХАНТЕР73

Война дело молодых. Так и получается, что пиздуйте все на войну.

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1 комментарий
Victor Ganin

Тем лучше, пускай путинский электорат землю русскую очистит и пойдет на удобрение украинской.

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Близкий американец
За один день закон приняли Госдума и Совет Федерации.

Вот это скорость! Для народа небось старались!

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Светский кран

Илья Яшин на днях опоздал в суд на 5 минут, потому что стоял в очереди у входа, а его уже успели осудить

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Логический инструмент
Госдума сразу в трёх чтения, а через 10 минут и Совет Федерации приняли законопроект

Все для людей

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Самарский утюг

По настойчивым просьбам трудящихся и простого русского народа!

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Почетный Никита
«для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты», а таковыми они, как правило, становятся к 40-45 годам.

То есть человек до 40 лет ни разу не применял высокоточное оружие (кроме максимум срочной службы), а потом резко стал высокопрофессиональным специалистом?

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Noname nonamer

Я читаю как «чего то желающих особо нет»

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Светский кран

Если вы высокопрофессиональный специалист в любой отрасли и еще не покинули РФ, у путина для вас есть предложение

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Самарский утюг

Да
Ты че не знал?
Просыпаешься такой в сороковой день рождения и тебе таблица перков высвечивается, там и выбираешь нужный.

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1 комментарий
Разнообразный Артем

Ну, поддержка этой хуйни в основном у 50+ населения. Очень видимо хочется. Для них и сделали.

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Близкий американец

Наконец смогут не только на диване воевать!

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Квадратный Филипп

ура, откопаю деда, порадую его

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Alexander D
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Крепкий
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Магнитный бас

на пенсиях будет экономия

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Mykhailo

Снова всех переиграл.

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3 комментария
Гражданин постиронии

И выплатах. Все пропадают без вести.

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3 комментария
norm
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Почетный Никита

Отличные сосиски/колбасы кста

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2 комментария
Roma Dmitriev

по-моему это охуенная новость
утилизация совкодрочеров под благим для них предлогом
ай да путин, опять всех переиграл

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морская улиточка

Да там уже смена подросла, ещё тупее и свирепее.

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1 комментарий
Марта Сапожонкова

Боится крыса мобилизацию объявлять, знает воевать всё равно будет только ватноголовое мясо и контрактники, остальные будут бегать от призыва или массово сдаваться в плен.

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Заводной апельсин

Пятидесятилетний солдат - ну такое себе. Колени хрустят, спина не разгибается. Видит нормально только в очках.

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Памидор

Си Цзиньпин всех перехитрил и вперёд. Пyтин здесь отстающий. Сам себя перехитрил и назад.
Я считаю следует учиться у китайский как надо.

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Спасибо Путину за мир

Опытные воины хохлов размажут за пару дней.

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Равный спрей

опытные воины четвёртый месяц размазывают, да никак не размажут

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4 комментария
морская улиточка

На хрена вы здесь, сайт же забанен в мордоре.
Или вам за любые комменты 15 рублей?

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Svyatoslav Svyat

размажут себе по лицу

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MoreLess

с регистрацией, добро пожаловать, иди на хуй)

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Степан Пантера

Ну такь Т62. Екипаж там уже 4 челолвека, автоматического заряда нет. Нужно больше смертников

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пепси

Пробивается рпг7 на изи с одного выстрела. Короче, своих не бросаем! А кого бросили — те не свои!

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1 комментарий
Андрей Лагутин

ну проредить ряды пенсионеров, чтобы удержать пенсию на достойном (нет) уровне

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Дуб-Дерево

win-win

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Маленький цвет
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Названый звук

Теперь ватники не смогут отмазываться мол возраст уже не тот.

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Voronezh Morning Herald

Окей теперь Путин наконец-то может пойти служить по контакту

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Михаил Горлов

Пыня для Дыркина подарок сделал прям

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Арчи

А кто потом будет голосовать за Пупина?

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Mykhailo

Шёл 22 год, россияне продолжали не выкупать, что голоса просто рисуются, какие нужно.

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Roman Sergeevich

одноногий полк

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морская улиточка

Электроника

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Alexander Kuznetsov

Так скоро и нижний отменят

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Jerod alp

Нижний уже с самого начала "их там нет" - что не рядовой, так 100% родившийся при путине

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Невесело и невкусно

Неужели в таком возрасте могут быть желающие? Обычно к 30 годам люди начинают ценить свою жизнь больше.

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пепси

Пропаганда на эмоции надавит, мол, ВЫ ЧТО, НЕ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ?!!! Ну и бедность скажется.

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Vasya Ivasya

Как говорится, дураков хватает.

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Dan

нужно больше з̶и̶к̶к̶у̶р̶а̶т̶о̶в̶ русского жаренного мяса

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Светский кран

Теперь смогут взять Коннора или Дункана Маклауда наемником

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Hans Zimmermann

Жду когда на улице будут отлавливать как на Донбассе.)

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пепси

мясо мясо мясо мясо

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Дальний цвет

экие скорострелы

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одинокая филифьонка

Но мобилизации же нет? Это всё вбросы и фейки т.н. х-слово.

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морская улиточка

Даже если и будет - она не будет называться мобилизацией, как и война в мордоре не называется войной.

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1 комментарий
Демократический завод
Документ прошёл через две палаты

Теперь понятно

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Дуб-Дерево
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скоро ВСЁ

Во, отлично! Фанаты помета побегут могилизироваться, а их жены уже считают похоронные выплаты.

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Зумер в стакане

Диды воюют

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Donnie Darko

Да не за день его приняли. Недели две мурыжили.

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