За один день закон приняли Госдума и Совет Федерации.

Владимир Путин подписал закон, отменяющий верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно старому законодательству, первый контракт россияне вправе заключить в возрасте от 18 до 40 лет. Иностранные граждане — с 18 до 30 лет. Теперь верхнего возрастного предела нет.

Законопроект 20 мая внесли депутаты «Единой России» Андрей Картаполов и Андрей Красов. Они объяснили необходимость изменений тем, что «для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты», а таковыми они, как правило, становятся к 40-45 годам.

25 мая Госдума сразу в трёх чтения, а через 10 минут и Совет Федерации приняли законопроект.