Путин отменил верхний возрастной предел для заключения первого контракта о военной службе Статьи редакции
За один день закон приняли Госдума и Совет Федерации.
Владимир Путин подписал закон, отменяющий верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно старому законодательству, первый контракт россияне вправе заключить в возрасте от 18 до 40 лет. Иностранные граждане — с 18 до 30 лет. Теперь верхнего возрастного предела нет.
Законопроект 20 мая внесли депутаты «Единой России» Андрей Картаполов и Андрей Красов. Они объяснили необходимость изменений тем, что «для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты», а таковыми они, как правило, становятся к 40-45 годам.
25 мая Госдума сразу в трёх чтения, а через 10 минут и Совет Федерации приняли законопроект.
В бой пойдут одни старики.
в бой пойдут одни долбоебы
Война дело молодых. Так и получается, что пиздуйте все на войну.
Тем лучше, пускай путинский электорат землю русскую очистит и пойдет на удобрение украинской.
Вот это скорость! Для народа небось старались!
Илья Яшин на днях опоздал в суд на 5 минут, потому что стоял в очереди у входа, а его уже успели осудить
Все для людей
По настойчивым просьбам трудящихся и простого русского народа!
То есть человек до 40 лет ни разу не применял высокоточное оружие (кроме максимум срочной службы), а потом резко стал высокопрофессиональным специалистом?
Я читаю как «чего то желающих особо нет»
Если вы высокопрофессиональный специалист в любой отрасли и еще не покинули РФ, у путина для вас есть предложение
Да
Ты че не знал?
Просыпаешься такой в сороковой день рождения и тебе таблица перков высвечивается, там и выбираешь нужный.
Ну, поддержка этой хуйни в основном у 50+ населения. Очень видимо хочется. Для них и сделали.
Наконец смогут не только на диване воевать!
ура, откопаю деда, порадую его
на пенсиях будет экономия
Снова всех переиграл.
И выплатах. Все пропадают без вести.
Отличные сосиски/колбасы кста
по-моему это охуенная новость
утилизация совкодрочеров под благим для них предлогом
ай да путин, опять всех переиграл
Да там уже смена подросла, ещё тупее и свирепее.
Боится крыса мобилизацию объявлять, знает воевать всё равно будет только ватноголовое мясо и контрактники, остальные будут бегать от призыва или массово сдаваться в плен.
Пятидесятилетний солдат - ну такое себе. Колени хрустят, спина не разгибается. Видит нормально только в очках.
Си Цзиньпин всех перехитрил и вперёд. Пyтин здесь отстающий. Сам себя перехитрил и назад.
Я считаю следует учиться у китайский как надо.
Опытные воины хохлов размажут за пару дней.
опытные воины четвёртый месяц размазывают, да никак не размажут
На хрена вы здесь, сайт же забанен в мордоре.
Или вам за любые комменты 15 рублей?
размажут себе по лицу
с регистрацией, добро пожаловать, иди на хуй)
Ну такь Т62. Екипаж там уже 4 челолвека, автоматического заряда нет. Нужно больше смертников
Пробивается рпг7 на изи с одного выстрела. Короче, своих не бросаем! А кого бросили — те не свои!
ну проредить ряды пенсионеров, чтобы удержать пенсию на достойном (нет) уровне
win-win
Теперь ватники не смогут отмазываться мол возраст уже не тот.
Окей теперь Путин наконец-то может пойти служить по контакту
Пыня для Дыркина подарок сделал прям
А кто потом будет голосовать за Пупина?
Шёл 22 год, россияне продолжали не выкупать, что голоса просто рисуются, какие нужно.
одноногий полк
Электроника
Так скоро и нижний отменят
Нижний уже с самого начала "их там нет" - что не рядовой, так 100% родившийся при путине
Неужели в таком возрасте могут быть желающие? Обычно к 30 годам люди начинают ценить свою жизнь больше.
Пропаганда на эмоции надавит, мол, ВЫ ЧТО, НЕ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ?!!! Ну и бедность скажется.
Как говорится, дураков хватает.
нужно больше з̶и̶к̶к̶у̶р̶а̶т̶о̶в̶ русского жаренного мяса
Теперь смогут взять Коннора или Дункана Маклауда наемником
Жду когда на улице будут отлавливать как на Донбассе.)
мясо мясо мясо мясо
экие скорострелы
Но мобилизации же нет? Это всё вбросы и фейки т.н. х-слово.
Даже если и будет - она не будет называться мобилизацией, как и война в мордоре не называется войной.
Теперь понятно
Во, отлично! Фанаты помета побегут могилизироваться, а их жены уже считают похоронные выплаты.
Диды воюют
Да не за день его приняли. Недели две мурыжили.