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Литовцы собрали три миллиона евро на покупку турецкого беспилотника Bayraktar для армии Украины Статьи редакции

Всего нужно пять миллионов евро.

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Общественный деятель и журналист Андрюш Тапинас запустил в Литве сбор средств на покупку военного турецкого боевого беспилотника Bayraktar для армии Украины. Об этом cообщает Delfi.

По словам командующего Вооружёнными силами Литвы Вальдемараса Рупшиса, министр обороны «склонен реализовать этот проект вместе с Тапинасом». «Вероятно, и армия здесь примет определённое участие», — добавил он.

Всего на покупку беспилотника нужно собрать пять миллионов евро. За три дня удалось собрать три миллиона, пишет Reuters. Это подтвердил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Сумма набралась, в основном, из небольших пожертвований.

Arvydas Anušauskas @a_anusauskas
🇱🇹has gathered 3,3 mill. € already! But still need 5! Help our people buy a Bayraktar for 🇺🇦!
Beneficiary: Laisves TV
Acc. No: LT167300010156927144
Bank: Swedbank
SWIFT: HABALT22
Address: Verkiu 31B-2, Vilnius, LT-09108
Purpose: For Bayraktar
PAYPAL: gabija@laisves.tv

«До начала этой войны никто из нас не думал, что будем покупать оружие. Но теперь это нормально. Что-то должно быть сделано для того, чтобы мир стал лучше», — рассказала Агне Белицайт, которая отправила 100 евро в первый же день сбора средств. «Я уже давно жертвую на покупку оружия для Украины. И буду делать это до победы», — заявила она, добавив, что отчасти на благотворительность её мотивировали опасения, что Россия может напасть на Литву.

Это первый случай в истории, когда обычные люди собирают деньги, чтобы купить что-то вроде «Байрактара». Это беспрецедентно, невероятно.

Петро Бешта
посол Украины в Литве

#новости #литва #конфликтнаукраине

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31 комментарий
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Крепкий

Супер, скоро будет целых два байрактара

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Юрий Иванков

Уже стая

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Виталий Лановой

Турки очень рады

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Уважаемый космос

Пока Наташа пиздит Олесю, Фатима делает деньги

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Alexander Quartz

Осксану же

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Уважаемый космос

Действительно. До белорусов не добрались ещё.

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пепси

А ты не рад?

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Близкий американец

Пиздец сколько это всё стоит, конечно.

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Вечерний хичхакер

Жизнь человека бесценнаа, для всего остального есть мастеркарт

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Отображаемое имя
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Вечерний хичхакер

Пуф

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drama llama
для всего остального есть мастеркарт

*предложение доступно для тех, кого не отключили от SWIFT.

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Юрий Иванков

Миг35 стоит 45 лямов, а толку от байрактаров больше

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ДЕДос Атака

Пизда тебе, байрактар турецкий

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Юрий Иванков

Было б четко чтоб собака один сбитый байрактар в зубах нем хозяину

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Правильный Никита

О, круто! Внутри ЕС переводы без комиссии, надо будет дать ссыль на этот сбор в эмигрантские паблики.

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Андрей Лагутин

Больше литовцев я люблю только литовцев, донатящих на байрактары

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Логический инструмент
Всего на покупку беспилотника нужно собрать пять миллионов евро. За три дня удалось собрать три миллиона

Отлично!

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пепси

Недавно общался с челом из Вильнюса, который приезжал парк лет назад в Киев на концерт Billy Talent (там и познакомились). Рассказывал, как они с его друганамт донатят копеечку ежемесячно и как его прадеда сгноили в Сибири. A friend in need is a friend indeed.

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Павел Каташев
Это первый случай в истории, когда обычные люди собирают деньги, чтобы купить что-то вроде "Байрактара". Это беспрецедентно, невероятно.

Ну, да, ну, да. И таких историй множество.
https://rg.ru/2017/12/06/rodina-tank.html
То что люди в непростой период для них мобилизуют свои возможности на помощь - не удивительно

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Leha Shum

Это где то на периферии, у негров
В свободной Европе это не считается

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Максим Энкель

Я даже сходил по ссылке, какая то хуета для газеты "Правда".

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Павел Каташев

А то есть критическое мышление в обратную сторону не работает?

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Максим Энкель

Ты реально веришь в эту статью? Я как бы не сомневаюсь, что люди старались что то делать, но данная статья полное говно. К тому же как можно сравнивать это с тем, что литовцы, которые вообще не в состоянии войны, закупают на свои деньги оружие и передают его другой стране?

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Павел Каташев

Во первых, это не единственная история, взять хотя бы историю Ады Занегиной, а во-вторых это как бы одно и то же, только в другой временной промежуток, мотивация одна и та же, тут даже напрямую в статье говорится, что собираем деньги чтобы к нам это не пришло

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Senya

Лучше б пропили

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Dra

Лучше бы ты перестал быть ватником.

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Senya

Да я уже..

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Dra
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морская улиточка

Лучше бы просто перестал быть.

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морская улиточка

Главное, чтобы вы больше пили.
Чем больше - тем лучше.

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