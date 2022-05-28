Всего на покупку беспилотника нужно собрать пять миллионов евро. За три дня удалось собрать три миллиона, пишет Reuters. Это подтвердил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Сумма набралась, в основном, из небольших пожертвований.

«До начала этой войны никто из нас не думал, что будем покупать оружие. Но теперь это нормально. Что-то должно быть сделано для того, чтобы мир стал лучше», — рассказала Агне Белицайт, которая отправила 100 евро в первый же день сбора средств. «Я уже давно жертвую на покупку оружия для Украины. И буду делать это до победы», — заявила она, добавив, что отчасти на благотворительность её мотивировали опасения, что Россия может напасть на Литву.