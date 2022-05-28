Литовцы собрали три миллиона евро на покупку турецкого беспилотника Bayraktar для армии Украины Статьи редакции
Всего нужно пять миллионов евро.
Общественный деятель и журналист Андрюш Тапинас запустил в Литве сбор средств на покупку военного турецкого боевого беспилотника Bayraktar для армии Украины. Об этом cообщает Delfi.
По словам командующего Вооружёнными силами Литвы Вальдемараса Рупшиса, министр обороны «склонен реализовать этот проект вместе с Тапинасом». «Вероятно, и армия здесь примет определённое участие», — добавил он.
Всего на покупку беспилотника нужно собрать пять миллионов евро. За три дня удалось собрать три миллиона, пишет Reuters. Это подтвердил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Сумма набралась, в основном, из небольших пожертвований.
«До начала этой войны никто из нас не думал, что будем покупать оружие. Но теперь это нормально. Что-то должно быть сделано для того, чтобы мир стал лучше», — рассказала Агне Белицайт, которая отправила 100 евро в первый же день сбора средств. «Я уже давно жертвую на покупку оружия для Украины. И буду делать это до победы», — заявила она, добавив, что отчасти на благотворительность её мотивировали опасения, что Россия может напасть на Литву.
Супер, скоро будет целых два байрактара
Уже стая
Турки очень рады
Пока Наташа пиздит Олесю, Фатима делает деньги
Осксану же
Действительно. До белорусов не добрались ещё.
А ты не рад?
Пиздец сколько это всё стоит, конечно.
Жизнь человека бесценнаа, для всего остального есть мастеркарт
Пуф
*предложение доступно для тех, кого не отключили от SWIFT.
Миг35 стоит 45 лямов, а толку от байрактаров больше
Пизда тебе, байрактар турецкий
Было б четко чтоб собака один сбитый байрактар в зубах нем хозяину
О, круто! Внутри ЕС переводы без комиссии, надо будет дать ссыль на этот сбор в эмигрантские паблики.
Больше литовцев я люблю только литовцев, донатящих на байрактары
Отлично!
Недавно общался с челом из Вильнюса, который приезжал парк лет назад в Киев на концерт Billy Talent (там и познакомились). Рассказывал, как они с его друганамт донатят копеечку ежемесячно и как его прадеда сгноили в Сибири. A friend in need is a friend indeed.
Ну, да, ну, да. И таких историй множество.
https://rg.ru/2017/12/06/rodina-tank.html
То что люди в непростой период для них мобилизуют свои возможности на помощь - не удивительно
Это где то на периферии, у негров
В свободной Европе это не считается
Я даже сходил по ссылке, какая то хуета для газеты "Правда".
А то есть критическое мышление в обратную сторону не работает?
Ты реально веришь в эту статью? Я как бы не сомневаюсь, что люди старались что то делать, но данная статья полное говно. К тому же как можно сравнивать это с тем, что литовцы, которые вообще не в состоянии войны, закупают на свои деньги оружие и передают его другой стране?
Во первых, это не единственная история, взять хотя бы историю Ады Занегиной, а во-вторых это как бы одно и то же, только в другой временной промежуток, мотивация одна и та же, тут даже напрямую в статье говорится, что собираем деньги чтобы к нам это не пришло
Лучше б пропили
Лучше бы ты перестал быть ватником.
Да я уже..
Лучше бы просто перестал быть.
Главное, чтобы вы больше пили.
Чем больше - тем лучше.