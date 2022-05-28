Россия арестовала на счетах российской «дочки» Google миллиард рублей Статьи редакции
Из‑за блокировки ютуб‑каналов «Москва-24» и «Москва Доверие».
Арбитражный суд Москвы арестовал один миллиард рублей ООО «Гугл». Об этом сообщается в картотеке дел.
Средства арестовали по заявлениям холдинга «Москва Медиа» о восстановлении ютуб-каналов телеканалов холдинга «Москва-24» и «Москва Доверие».
«В обоснование заявитель указывает, что непринятие мер по обеспечению иска может сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем. Рассмотрев заявление о принятии обеспечительных мер, арбитражный суд считает, что оно подлежит удовлетворению», — говорится в документах.
26 мая приставы взыскали с Google оборотный штраф в 7,7 миллиардов рублей за неудаление информации.
В мае 2022 года Google объявила, что российская «дочка» компании намерена объявить себя банкротом из-за ареста банковского счёта. Он «сделал невозможным функционирование российского офиса, сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков и выполнение других финансовых обязательств».
Делает всё, чтобы компании не хотели возвращаться))
Все равно не понимаю какого хуя государственная машина забирает кучу денег у частной компании которая просто не хочет что бы в её сервисе было говно.
Ну если говно не нарушает правила оно имеет там быть.
А нарушение законов страны даёт государству право отжимать бабло у частной компании
Завтра закон издадут, что нужно на бутылку ежедневно в 15.00 садиться, ты будешь его выполнять?
И ты будешь если тебе скажут под слава Украине жрать навоз.
Вышиватники правда все такие глупые как ты?
Вот этим и отличаются нормальные страны от банановых: в нормальных странах действуют нормальные законы.Вышиватники
А, ты из секты Темнова, ну сразу бы и сказал. Время на тебя тратить.
Вышиватники - распространённая тема для тж, но это скорее тот, кто перехваливает Украину и не объективно "поясняет" почему "все русские должны сдохнуть" (?), полная проекция обычной ваты на изнанку короче, а ты просто простебал дебильный закон, на чём порвашка порвалась
Да это она и есть, вата на изнаночку)
Я тебе открою секрет. Я из РФ.
Это что то должно поменять? Это аак то меняет то что ты ватник наоборот?
Ну да, так тоже можно назвать адекватных людей.
Ну так это тебе в голову про бутылку закон пришёл, у нас как для украинцев это не странно такого нет.
Точно?Чеченский активист, которого под запись на видео заставили сесть на бутылку, был похищен. «Новая» располагает всеми доказательствами
https://www.google.com/amp/s/novayagazeta.ru/amp/articles/2020/09/09/87020-zhertva-informatsionnoy-voyny-18
Ссылочку на закон можно?
Скинешь фотку как ты на бутылке сидишь?
Как только ты снимешь как говнецо ешь
Так я его не ем и на бутылку не собираюсь садиться, в отличии от тебя. Ты же выше сам сказал что готов на это если закон примут.
Из тебя даже стрелочник так себе, лол.
Ну вот как примут у тебя в стране расскажешь как ты его не соблюдаешь.
Стрелочник уровня - дно.
Нет, мы же не рабы
Размер штрафа, по-моему, как-то непропорционален нарушению и куда больше походит на выдворение компании из страны
Так это не штраф вроде как, если требования суда выполнят то арест снимут, хотя в юриспруденции не силен
Это мой сервис и я могу двигать там говно которое мне нравится. Не нравится? Уходите/стройте свой сервис/пишите мне жалобу и я подумаю. Так же это просто рэкет от говпников в костюмах. В каком месте Google нарушил законодательство сейчас?
Это точно арбитражный суд??
Гугл (российский) же банкрот, там уже до этого арестовали больше чем она может выплатить, как они умудрились ещё арестовать? Хм...
Арестовать можно сколько угодно, у сотрудников ФБК в сумме, наверное, триллион арестовали, но если денег на счете нет, то государство получит кукиш
Но вате то оно скажет что арестовал триллион пендосских денег которые были заплачены за шатание
Так, арестовать можно только то что есть на счету, а вот штрафом можно хоть гору наложить, дальше только банкротство.
Они им штраф наложили в 7,7 ярда, а на счету арестовали только ярд, скорее всего на счету ничего больше нет кроме ярда