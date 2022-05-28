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Россия арестовала на счетах российской «дочки» Google миллиард рублей Статьи редакции

Из‑за блокировки ютуб‑каналов «Москва-24» и «Москва Доверие».

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Арбитражный суд Москвы арестовал один миллиард рублей ООО «Гугл». Об этом сообщается в картотеке дел.

Средства арестовали по заявлениям холдинга «Москва Медиа» о восстановлении ютуб-каналов телеканалов холдинга «Москва-24» и «Москва Доверие».

«В обоснование заявитель указывает, что непринятие мер по обеспечению иска может сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем. Рассмотрев заявление о принятии обеспечительных мер, арбитражный суд считает, что оно подлежит удовлетворению», — говорится в документах.

26 мая приставы взыскали с Google оборотный штраф в 7,7 миллиардов рублей за неудаление информации.

В мае 2022 года Google объявила, что российская «дочка» компании намерена объявить себя банкротом из-за ареста банковского счёта. Он «сделал невозможным функционирование российского офиса, сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков и выполнение других финансовых обязательств».

#новости #google #суды

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30 комментариев
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пепси

Делает всё, чтобы компании не хотели возвращаться))

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aliftin

Все равно не понимаю какого хуя государственная машина забирает кучу денег у частной компании которая просто не хочет что бы в её сервисе было говно.

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Алексей Владимирович

Ну если говно не нарушает правила оно имеет там быть.
А нарушение законов страны даёт государству право отжимать бабло у частной компании

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Dra

Завтра закон издадут, что нужно на бутылку ежедневно в 15.00 садиться, ты будешь его выполнять?

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Алексей Владимирович

И ты будешь если тебе скажут под слава Украине жрать навоз.
Вышиватники правда все такие глупые как ты?

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Dra

Вот этим и отличаются нормальные страны от банановых: в нормальных странах действуют нормальные законы.

Вышиватники

А, ты из секты Темнова, ну сразу бы и сказал. Время на тебя тратить.

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Jack Turner

Вышиватники - распространённая тема для тж, но это скорее тот, кто перехваливает Украину и не объективно "поясняет" почему "все русские должны сдохнуть" (?), полная проекция обычной ваты на изнанку короче, а ты просто простебал дебильный закон, на чём порвашка порвалась

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Алексей Владимирович

Да это она и есть, вата на изнаночку)

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Dra

Я тебе открою секрет. Я из РФ.

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Алексей Владимирович

Это что то должно поменять? Это аак то меняет то что ты ватник наоборот?

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Dra
ватник наоборот

Ну да, так тоже можно назвать адекватных людей.

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Алексей Владимирович

Ну так это тебе в голову про бутылку закон пришёл, у нас как для украинцев это не странно такого нет.

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Dan

Точно?

Чеченский активист, которого под запись на видео заставили сесть на бутылку, был похищен. «Новая» располагает всеми доказательствами

https://www.google.com/amp/s/novayagazeta.ru/amp/articles/2020/09/09/87020-zhertva-informatsionnoy-voyny-18

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Алексей Владимирович

Ссылочку на закон можно?

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Территориальный корабль

Скинешь фотку как ты на бутылке сидишь?

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Алексей Владимирович

Как только ты снимешь как говнецо ешь

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Территориальный корабль

Так я его не ем и на бутылку не собираюсь садиться, в отличии от тебя. Ты же выше сам сказал что готов на это если закон примут.

Из тебя даже стрелочник так себе, лол.

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Алексей Владимирович

Ну вот как примут у тебя в стране расскажешь как ты его не соблюдаешь.

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Территориальный корабль

Стрелочник уровня - дно.

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Dan

Нет, мы же не рабы

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Bulky Blackcrappy против войны

Размер штрафа, по-моему, как-то непропорционален нарушению и куда больше походит на выдворение компании из страны

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Алексей Владимирович

Так это не штраф вроде как, если требования суда выполнят то арест снимут, хотя в юриспруденции не силен

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aliftin

Это мой сервис и я могу двигать там говно которое мне нравится. Не нравится? Уходите/стройте свой сервис/пишите мне жалобу и я подумаю. Так же это просто рэкет от говпников в костюмах. В каком месте Google нарушил законодательство сейчас?

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Редкий Натр

Это точно арбитражный суд??

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Sail
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Jerod alp

Гугл (российский) же банкрот, там уже до этого арестовали больше чем она может выплатить, как они умудрились ещё арестовать? Хм...

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Светский кран

Арестовать можно сколько угодно, у сотрудников ФБК в сумме, наверное, триллион арестовали, но если денег на счете нет, то государство получит кукиш

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Алексей Владимирович

Но вате то оно скажет что арестовал триллион пендосских денег которые были заплачены за шатание

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Павел Каташев

Так, арестовать можно только то что есть на счету, а вот штрафом можно хоть гору наложить, дальше только банкротство.

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Павел Каташев

Они им штраф наложили в 7,7 ярда, а на счету арестовали только ярд, скорее всего на счету ничего больше нет кроме ярда

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