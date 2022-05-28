Из‑за блокировки ютуб‑каналов «Москва-24» и «Москва Доверие».

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Арбитражный суд Москвы арестовал один миллиард рублей ООО «Гугл». Об этом сообщается в картотеке дел.

Средства арестовали по заявлениям холдинга «Москва Медиа» о восстановлении ютуб-каналов телеканалов холдинга «Москва-24» и «Москва Доверие».

«В обоснование заявитель указывает, что непринятие мер по обеспечению иска может сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем. Рассмотрев заявление о принятии обеспечительных мер, арбитражный суд считает, что оно подлежит удовлетворению», — говорится в документах.

26 мая приставы взыскали с Google оборотный штраф в 7,7 миллиардов рублей за неудаление информации.