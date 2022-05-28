Техасские полицейские больше часа не заходили в школу, где шла стрельба. Преступник успел убить 19 детей Статьи редакции
Некоторых родителей, которые хотели войти в здание и требовали от полиции остановить стрельбу, заковывали в наручники.
Департамент общественной безопасности Техаса уточнил хронологию происходящего в школе города Ювалде, где 25 мая 18-летний Сальвадор Рамос застрелил 19 детей и двоих взрослых. Выяснилось, что вооружённый мужчина ходил по школьному двору около 12 минут и беспрепятственно вошёл в здание, а полиция больше часа не решалась войти туда. Об этом пишут «Би-би-си» и The Wall Street Journal.
Согласно уточнённым данным, примерно в 11:30 в 911 поступило сообщение, что у школы ходит вооружённый человек. Рамос перелез через двухметровый забор учебного заведения, открыл стрельбу во дворе и беспрепятственно вошёл в здание в 11:40. Полиция прибыла на место в 11:44. При этом правоохранители не заходили в здание. Преступник находился в школе более часа, прежде чем был застрелен, и не местной полицией, а прибывшей тактической группой.
В 911 из здания поступило минимум четыре звонка. Забаррикадировавшиеся в школе дети умоляли прислать помощь. «Полиция ничего не делала. Они просто стояли за ограждением», — рассказала Анджели Роуз Гомес, которая перепрыгнула через школьный забор и побежала в школу, пытаясь спасти двоих своих детей. Женщина вышла из школы вместе с ними. Как пишет WSJ, в соцсетях также распространялись видео, на которых обезумевшие родители пытались зайти в здание и кричали на полицию, которая заблокировала вход. По словам Гомес, одного отца полиция схватила и повалила на землю. Некоторых заковали в наручники. 77-летний Боб Эстрада, который живёт через дорогу от школы, рассказал, что он с женой услышал выстрелы и был удивлён, почему полиция сразу не побежала внутрь.
В Департаменте общественной безопасности ранее говорили, что на входе в школу Рамос столкнулся с вооружённым офицером. Губернатор штата Грех Эббот хвалил «быструю реакцию» «доблестных местных госслужащих», которые «проявили удивительное мужество, обежав к месту стрельбы».
Директор департамента общественной безопасности Техаса Стивен Маккроу заявил, что полиция приняла «неправильное решение», не решившись штурмовать школу. По его словам, старший офицер на месте происшествия решил подождать, пока приедет школьный дворник с ключами, посчитав, что либо «к тому времени ни один ребенок не находится в опасности», либо «никто больше не выжил». «Этому нет оправдания», — добавил Маккроу.
Губернатор Техаса заявил, что «опечален», что его «ввели в заблуждение». Он также сообщил, что анонимный донор покрыл все расходы на похороны жертв стрельбы. Он пожертвовал 175 тысяч долларов.
Стрельба в техасской школе произошла 25 мая. Это cамая массовая по числу жертв стрельба в американском учебном заведении за 10 лет. Тогда погибли 19 детей и двое взрослых. Двое полицейских получили ранения. Стрелком оказался местный житель Сальвадор Рамос, купивший оружие сразу после 18-летия. Перед тем, как прийти в школу, он выстрелил в бабушку (она выжила). Рамос, судя по всему, действовал в одиночку. При задержании его убили.
Ну что можно сказать, эти полицейские обыкновенные трусы. И что характерно это Техас, где многие на милитаризм надрачивают постоянно.
Так надрачиватели на милитаризм, родители детей, как раз хотели войти в школу и забрать своих детей и пристрелить подонка, но полицейские не давали им пройти и сосали бибу целый час, пока тактическая группа не приехала.
Ну вот и надрочились
Так они выкурили всех бравых копов давно, обвинив в излишней инициативности, альфачестве, культе силы и тд.
Так в США время на обучение для полицейских очень низкое
Почему они звонили в полицию, а не в BLM?
Почему ты эту хуйню высрал под новостью о ТЕХАСЕ?
барнаул спросить забыли
BLM в техасе?
Долбоеб,детектед
Ты с ДТФ? Там люди кругом лгбт и блм приплетают
Счас демократы снова заведут шарманку "Вот к чему приводит легализация огнестрела!!!"
С другой стороны, если 18 летний долбоеб может купить ствол, как кроссовки, есть что доработать
Лол, и в чём они будут неправы?
Просто школу должен охранять ЧОП
Два слова: Казань 2021
Мда.
Светов выдал базу
Да все таки как дико читать из России новость, где силовики и местная власть признали ошибки
Они их признают, когда поувольняют к черту тех, кто решил что будет хорошей идеей посмотреть на шутинг со стороны.
это вам не в безоружных негров стрелять
техасская полиция стояла и ждала час пока там всех перестреляют
Так?
В Техасе до сих пор сегрегация что ли?
компренде, пендехо
Почему ты думаешь что это связано?
А вот если бы у всех детей были пушки хер бы он кого успел грохнуть.
Лучше конечно автоматические турели.
микроатомные бомбы
С учётом того, что стрелок - бывший учащийся этой школы, выпускник.
В период обучения подвергался травле со стороны своих однокашников.
Лучше бы они его не буллили в своё время. Тогда ему не пришлось бы подарить себе на 18-ти летие две автоматические штурмовые винтовки, и с ними заглянуть на огонёк в свою альма матер.
Таков Мордор...
Это Нуменор
наши ДПСники в прошлом году еще оказывается оперативная группа захвата .
ЭТО РОССИЯ НАХУЙ
Умеют только нарков стрелять?
Страшно(
В описании событий, вроде, не было указано.
Стрелок - бывший учащийся этой школы, выпускник.
В период обучения подвергался травле со стороны своих однокашников.
Походу, буллинг в школах в Техасе стоит отменить.
Там и так смерть от огнестрела находится на первом месте в перечне причин смертей несовершеннолетних лиц.
Call 911 after you get killed.
Очень детей жалко. Там милые детки у них.
Они не виноваты,надеюсь когда нибудь что то сдвинется с мёртвой точки у них по оружию.
Оружие и право на него в демократической стране это святое ,но что то надо поделать уже.
В Техасе смерть от огнестрела находится на первом месте в статистике причин смертей несовершеннолетних лиц.
Гуманно
Ну зараз почнеться. Скріньтє.
Пиздец. Полный. Чот я даже удивлена
Я не расис, но. Читая имена злодея и его жертв. В этом Техасе есть вообще обычные белые англо-саксонские протестанты?
Такие дела)
Больше всего а защиканский пригоженских вброс походит. Не все так однозначно
Бля,вычистить Лахту надо!ЗАЕБАЛИ!Давайте в очередь,по одному(умеете ли?)-всем ебальник начищу,хоть и сяду потом)
ЗАЧЕМ? он решил вообще об этом сказать? когда было понятно, что погибло столько детей. Плюс ко всему в итоге неправ оказался.
Тем, кто ноет про BLM и сегрегацию - вот скриншот из статьи из Википедии про этот город. Остались еще вопросы?
Что из этого надо понять? Город находится близко к мексиканской границе, поэтому там живут мексиканцы. Удивительно?
Тупые пиндосы, когда уже до них дойдет что свободное владение оружием для всех полная херня, а пока не дошло, получайте, расписывайтесь. В 18 лет продавать оружие, не ума не фантазии.
Я ещё тот историк, но вроде поправочка в Конституцию насчёт владения гражданином огнестрельным оружием была введена в ограничительных целях. Чтобы граждане не могли владеть более тяжёлым личным оружием. Пушки, гаубицы, танки, РСЗО, ЯО . . .
из за блм копам перестали платит зп
вдруг преступник бы оказался черным