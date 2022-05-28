Некоторых родителей, которые хотели войти в здание и требовали от полиции остановить стрельбу, заковывали в наручники.

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Мемориал жертвам стрельбы в начальной школе Робба в Ювалде. Фото Тамара Калифа

Департамент общественной безопасности Техаса уточнил хронологию происходящего в школе города Ювалде, где 25 мая 18-летний Сальвадор Рамос застрелил 19 детей и двоих взрослых. Выяснилось, что вооружённый мужчина ходил по школьному двору около 12 минут и беспрепятственно вошёл в здание, а полиция больше часа не решалась войти туда. Об этом пишут «Би-би-си» и The Wall Street Journal.

Согласно уточнённым данным, примерно в 11:30 в 911 поступило сообщение, что у школы ходит вооружённый человек. Рамос перелез через двухметровый забор учебного заведения, открыл стрельбу во дворе и беспрепятственно вошёл в здание в 11:40. Полиция прибыла на место в 11:44. При этом правоохранители не заходили в здание. Преступник находился в школе более часа, прежде чем был застрелен, и не местной полицией, а прибывшей тактической группой.

Эвакуация детей после прибытия тактической группы. Фото Пит Луна

В 911 из здания поступило минимум четыре звонка. Забаррикадировавшиеся в школе дети умоляли прислать помощь. «Полиция ничего не делала. Они просто стояли за ограждением», — рассказала Анджели Роуз Гомес, которая перепрыгнула через школьный забор и побежала в школу, пытаясь спасти двоих своих детей. Женщина вышла из школы вместе с ними. Как пишет WSJ, в соцсетях также распространялись видео, на которых обезумевшие родители пытались зайти в здание и кричали на полицию, которая заблокировала вход. По словам Гомес, одного отца полиция схватила и повалила на землю. Некоторых заковали в наручники. 77-летний Боб Эстрада, который живёт через дорогу от школы, рассказал, что он с женой услышал выстрелы и был удивлён, почему полиция сразу не побежала внутрь.

В Департаменте общественной безопасности ранее говорили, что на входе в школу Рамос столкнулся с вооружённым офицером. Губернатор штата Грех Эббот хвалил «быструю реакцию» «доблестных местных госслужащих», которые «проявили удивительное мужество, обежав к месту стрельбы».

Директор департамента общественной безопасности Техаса Стивен Маккроу заявил, что полиция приняла «неправильное решение», не решившись штурмовать школу. По его словам, старший офицер на месте происшествия решил подождать, пока приедет школьный дворник с ключами, посчитав, что либо «к тому времени ни один ребенок не находится в опасности», либо «никто больше не выжил». «Этому нет оправдания», — добавил Маккроу.

Губернатор Техаса заявил, что «опечален», что его «ввели в заблуждение». Он также сообщил, что анонимный донор покрыл все расходы на похороны жертв стрельбы. Он пожертвовал 175 тысяч долларов.

Мемориал жертвам стрельбы. Фото AP

Стрельба в техасской школе произошла 25 мая. Это cамая массовая по числу жертв стрельба в американском учебном заведении за 10 лет. Тогда погибли 19 детей и двое взрослых. Двое полицейских получили ранения. Стрелком оказался местный житель Сальвадор Рамос, купивший оружие сразу после 18-летия. Перед тем, как прийти в школу, он выстрелил в бабушку (она выжила). Рамос, судя по всему, действовал в одиночку. При задержании его убили.