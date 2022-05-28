Новости

Техасские полицейские больше часа не заходили в школу, где шла стрельба. Преступник успел убить 19 детей Статьи редакции

Некоторых родителей, которые хотели войти в здание и требовали от полиции остановить стрельбу, заковывали в наручники.

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Мемориал жертвам стрельбы в начальной школе Робба в Ювалде. Фото Тамара Калифа 

Департамент общественной безопасности Техаса уточнил хронологию происходящего в школе города Ювалде, где 25 мая 18-летний Сальвадор Рамос застрелил 19 детей и двоих взрослых. Выяснилось, что вооружённый мужчина ходил по школьному двору около 12 минут и беспрепятственно вошёл в здание, а полиция больше часа не решалась войти туда. Об этом пишут «Би-би-си» и The Wall Street Journal.

Согласно уточнённым данным, примерно в 11:30 в 911 поступило сообщение, что у школы ходит вооружённый человек. Рамос перелез через двухметровый забор учебного заведения, открыл стрельбу во дворе и беспрепятственно вошёл в здание в 11:40. Полиция прибыла на место в 11:44. При этом правоохранители не заходили в здание. Преступник находился в школе более часа, прежде чем был застрелен, и не местной полицией, а прибывшей тактической группой.

Эвакуация детей после прибытия тактической группы. Фото Пит Луна 

В 911 из здания поступило минимум четыре звонка. Забаррикадировавшиеся в школе дети умоляли прислать помощь. «Полиция ничего не делала. Они просто стояли за ограждением», — рассказала Анджели Роуз Гомес, которая перепрыгнула через школьный забор и побежала в школу, пытаясь спасти двоих своих детей. Женщина вышла из школы вместе с ними. Как пишет WSJ, в соцсетях также распространялись видео, на которых обезумевшие родители пытались зайти в здание и кричали на полицию, которая заблокировала вход. По словам Гомес, одного отца полиция схватила и повалила на землю. Некоторых заковали в наручники. 77-летний Боб Эстрада, который живёт через дорогу от школы, рассказал, что он с женой услышал выстрелы и был удивлён, почему полиция сразу не побежала внутрь.

В Департаменте общественной безопасности ранее говорили, что на входе в школу Рамос столкнулся с вооружённым офицером. Губернатор штата Грех Эббот хвалил «быструю реакцию» «доблестных местных госслужащих», которые «проявили удивительное мужество, обежав к месту стрельбы».

Директор департамента общественной безопасности Техаса Стивен Маккроу заявил, что полиция приняла «неправильное решение», не решившись штурмовать школу. По его словам, старший офицер на месте происшествия решил подождать, пока приедет школьный дворник с ключами, посчитав, что либо «к тому времени ни один ребенок не находится в опасности», либо «никто больше не выжил». «Этому нет оправдания», — добавил Маккроу.

Губернатор Техаса заявил, что «опечален», что его «ввели в заблуждение». Он также сообщил, что анонимный донор покрыл все расходы на похороны жертв стрельбы. Он пожертвовал 175 тысяч долларов.

Мемориал жертвам стрельбы. Фото AP

Стрельба в техасской школе произошла 25 мая. Это cамая массовая по числу жертв стрельба в американском учебном заведении за 10 лет. Тогда погибли 19 детей и двое взрослых. Двое полицейских получили ранения. Стрелком оказался местный житель Сальвадор Рамос, купивший оружие сразу после 18-летия. Перед тем, как прийти в школу, он выстрелил в бабушку (она выжила). Рамос, судя по всему, действовал в одиночку. При задержании его убили.

Новости
При стрельбе в начальной школе в США погибли 19 детей и двое взрослых. Главное Статьи редакции

Самый массовый школьный «шутинг» за последние десять лет.

SBG Photo, Gabe Redondo

#новости #происшествия #полиция

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119 комментариев
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davi nayka
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Theoden

Ну что можно сказать, эти полицейские обыкновенные трусы. И что характерно это Техас, где многие на милитаризм надрачивают постоянно.

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Желтый колос

Так надрачиватели на милитаризм, родители детей, как раз хотели войти в школу и забрать своих детей и пристрелить подонка, но полицейские не давали им пройти и сосали бибу целый час, пока тактическая группа не приехала.

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4 комментария
Крепкий

Ну вот и надрочились

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Конь Федерации

Так они выкурили всех бравых копов давно, обвинив в излишней инициативности, альфачестве, культе силы и тд.

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1 комментарий
KingOfTheDivan

Так в США время на обучение для полицейских очень низкое

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Северин

Почему они звонили в полицию, а не в BLM?

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websnap-

Почему ты эту хуйню высрал под новостью о ТЕХАСЕ?

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David Hawk

барнаул спросить забыли

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Максим Федоров

BLM в техасе?

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Павел Сергеев

Долбоеб,детектед

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3 комментария
T и J

Ты с ДТФ? Там люди кругом лгбт и блм приплетают

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Редкий Натр

Счас демократы снова заведут шарманку "Вот к чему приводит легализация огнестрела!!!"
С другой стороны, если 18 летний долбоеб может купить ствол, как кроссовки, есть что доработать

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постмодерновый синдром
Счас демократы снова заведут шарманку "Вот к чему приводит легализация огнестрела!!!"

Лол, и в чём они будут неправы?

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26 комментариев
пепси

Просто школу должен охранять ЧОП

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16 комментариев
Пьяный самолет

Два слова: Казань 2021

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Желтый колос

Мда.

Михаил Светов гениально и на эмоциях о том…
Михаил Светов гениально и на эмоциях о том, почему происходят скулшутинги — Либертарианство на TJ
tjournal.ru
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пепси

Светов выдал базу

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4 комментария
Александр Прохоренко

Да все таки как дико читать из России новость, где силовики и местная власть признали ошибки

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Уважаемый космос

Они их признают, когда поувольняют к черту тех, кто решил что будет хорошей идеей посмотреть на шутинг со стороны.

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David Hawk

это вам не в безоружных негров стрелять

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Преподобный волк
школа для детей латиносов
техасская полиция стояла и ждала час пока там всех перестреляют

Так?

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David Hawk

В Техасе до сих пор сегрегация что ли?

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3 комментария
пепси

компренде, пендехо

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White Power Ranger

Почему ты думаешь что это связано?

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Dmytry Kovalsky

А вот если бы у всех детей были пушки хер бы он кого успел грохнуть.
Лучше конечно автоматические турели.

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David Hawk

микроатомные бомбы

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2 комментария
Сумасшедший щит

С учётом того, что стрелок - бывший учащийся этой школы, выпускник.
В период обучения подвергался травле со стороны своих однокашников.

Лучше бы они его не буллили в своё время. Тогда ему не пришлось бы подарить себе на 18-ти летие две автоматические штурмовые винтовки, и с ними заглянуть на огонёк в свою альма матер.

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5 комментариев
Характерный микроскоп

Таков Мордор...

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пепси

Это Нуменор

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Названый звук

наши ДПСники в прошлом году еще оказывается оперативная группа захвата .

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пепси

ЭТО РОССИЯ НАХУЙ

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2 комментария
Крепкий

Умеют только нарков стрелять?

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Раненый танк88

Страшно(

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Сумасшедший щит

В описании событий, вроде, не было указано.
Стрелок - бывший учащийся этой школы, выпускник.
В период обучения подвергался травле со стороны своих однокашников.

Походу, буллинг в школах в Техасе стоит отменить.
Там и так смерть от огнестрела находится на первом месте в перечне причин смертей несовершеннолетних лиц.

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Мензура Зоили

Call 911 after you get killed.

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alekksandr cherr

Очень детей жалко. Там милые детки у них.
Они не виноваты,надеюсь когда нибудь что то сдвинется с мёртвой точки у них по оружию.
Оружие и право на него в демократической стране это святое ,но что то надо поделать уже.

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Сумасшедший щит

В Техасе смерть от огнестрела находится на первом месте в статистике причин смертей несовершеннолетних лиц.

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1 комментарий
тРезвый Конь

Гуманно

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Mykhailo

Ну зараз почнеться. Скріньтє.

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Пьяный самолет

Пиздец. Полный. Чот я даже удивлена

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Сумасшедший щит

Я не расис, но. Читая имена злодея и его жертв. В этом Техасе есть вообще обычные белые англо-саксонские протестанты?

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Элонви

Такие дела)

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darkAlert

Больше всего а защиканский пригоженских вброс походит. Не все так однозначно

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Павел Сергеев

Бля,вычистить Лахту надо!ЗАЕБАЛИ!Давайте в очередь,по одному(умеете ли?)-всем ебальник начищу,хоть и сяду потом)

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Губернатор штата Грех Эббот хвалил «быструю реакцию»

ЗАЧЕМ? он решил вообще об этом сказать? когда было понятно, что погибло столько детей. Плюс ко всему в итоге неправ оказался.

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Олег Мельник

Тем, кто ноет про BLM и сегрегацию - вот скриншот из статьи из Википедии про этот город. Остались еще вопросы?

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Что из этого надо понять? Город находится близко к мексиканской границе, поэтому там живут мексиканцы. Удивительно?

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1 комментарий
Mikhail

Тупые пиндосы, когда уже до них дойдет что свободное владение оружием для всех полная херня, а пока не дошло, получайте, расписывайтесь. В 18 лет продавать оружие, не ума не фантазии.

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Сумасшедший щит

Я ещё тот историк, но вроде поправочка в Конституцию насчёт владения гражданином огнестрельным оружием была введена в ограничительных целях. Чтобы граждане не могли владеть более тяжёлым личным оружием. Пушки, гаубицы, танки, РСЗО, ЯО . . .

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Ирина Китаева

из за блм копам перестали платит зп
вдруг преступник бы оказался черным

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