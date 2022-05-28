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Пенсионерке из Петрозаводска собрали 80 тысяч рублей на оплату штрафа за «антивоенные листовки» в подъезде Статьи редакции

Женщина повесила в своём подъезде листовку с надписью «Путин, пошёл вон из Украины». На неё донесла председатель ТСЖ, тоже пенсионерка.

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Фото Виктора Давидюка, «Гласная»

Пенсионерке и ветерану МВД 77-летней Татьяне Савинкиной за несколько дней собрали 80 тысяч рублей на оплату штрафа за «дискредитацию российской армии». Об этом сообщила депутат заксобрания Карелии от партии «Яблоко» Эмилия Слабунова.

Савинкина повесила в своём подъезде листовку с надписью «Путин, пошёл вон из Украины». Суд в Петрозаводске решил, что так она «дискредитировала российскую армию». Пенсионерку оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Из-за листовок в полицию обратилась председатель товарищества собственников жилья 75-летняя пенсионерка Тамара Свитич, пишет «Север.Реалии». «Это ненормально, мы не политики. Почему люди должны видеть вот эти призывы, которые создают ненормальную обстановку в доме? Жильцы были недовольны!», — объяснила она свой поступок. «Татьяна теперь меня пытается пристыдить: „доносчица, доносчица!“ Мол, из-за таких, как я, Сталин расстрелял тысячи невинных людей», — добавила она.

Савинкова заявила, что, несмотря на заявление в полицию, продолжила расклеивать листовки «в автобусах, на остановках, на столбах, везде». «Дочь, Инга, меня поддерживает, очень переживает за меня. Всё время говорит: „Мама, осторожнее!“. Но я всё равно буду выступать против», — рассказала она проекту «Гласная».

Всего на оплату штрафа требуется 30 тысяч рублей. Избыточную сумму Савинкина решила отправить Татьяне Кузнецовой из Лахденпохья. В середине мая женщину также оштрафовали на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» российской армии из-за комментария во «ВКонтакте». Татьяна инвалид первой группы и 8 лет живёт на гемодиализе.

Савинкина почти 30 лет служила в МВД. Она много лет занимается реабилитацией жертв сталинских репрессий.

Как можно бомбить города, где находятся дети, старики? Убивать мирных людей. И ещё говорят, мол, это они сами разбомбили. Ну как так?

Татьяна Савинкина
пенсионерка
Савинкина с внуком в Сандармохе

#новости #суды #репрессии #штрафы

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4 комментария
Близкий американец
Это ненормально, мы не политики.
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Израильский калькулятор

Не все еще потеряно, раз есть такие люди

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Dr. Acula

ща тем, кто помог оплатить, тоже штрафы влепят
еще окажется, что кто-то 1 рубль из испании перевел, иноагента влепят

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Strange Angel

Молодцы. Вот это и называется "своих не бросаем"

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