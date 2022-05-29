Мэр Геленджика не согласовал активистам митинг в центре города и отправил их проводить его у кладбища

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Глава администрации Геленджика Алексей Богодистов обосновал отказ в согласовании митинга в центре города у Дворца культуры тем, что в то же время там будет проходить мероприятие «Я, ты, он, она — вместе целая страна!». Об этом пишет телеграм-канал «Хороший Геленджик».

Это уже второе заявление, поданное активистами. В первый раз мэрия отказала им под предлогом того, что чиновники не знают такого места в городе как «ДК» (Дворец Культуры).

Активисты собирались выразить свой протест против нового генерального плана. По нему часть города-курорта у береговой линии перевели из жилой зоны в рекреационную. Она не предусматривает в своём составе частные дома. Представленная чиновниками версия генплана не давала гарантий, что уже построенные в рекреационной зоне дома не снесут.