В Западной Сибири, Краснодаре и Ростове-на-Дону возникли проблемы с доступом к серверам на VPN-протоколах IPsec и IKEv2 Статьи редакции
Предположительно, власти начали тестировать блокировку.
О проблемах с доступностью IPsec и IKEv2 сообщил телеграм-канал «Эшер II». Информацию подтвердил сервис мониторинга блокировок и доступности ресурсов GlobalCheck.
«Эшер II» отметил, что, предположительно, российские власти начали тестировать в некоторых регионах блокировку популярных протоколов VPN. «Это большой удар в том числе по корпоративным сетям — множество администраторов таких сетей сейчас срочно ищут решения для обхода», — добавили в GlobalCheck.
2831 просмотров
Осталось чуть потерпеть только, и все наладится.
До смерти путина всего 2-3 года, а потом как заживём.
ага, заживем, после бункерного будет еще более смачный кгб-шник.
Тогда вам, наверное, нужно молиться за пынино здоровье. Вдруг новый придет и сделает еще больнее.
К этому нюансу вроде уже привыкли.
Не. Пускай катится в задницу быстрее.
Быстрее начнем - быстрее закончим.
Мне очень хочется что-бы вся эта безмозглая вата еще на своём веку русскую версию КНДР узрела. А не их дети.
Только вот неувязочка. В КНДР все только боготворят династию Кимов и так же обвиняют капиталистов во всех бедах. И длится всё это уже 70 лет. Так что "вата" готова хоть веками жить в говне ради идеи своего величия.
Не, разница есть, эта вата еще помнит как жить по человечески.
А в кндр никогда не жили, для них это норма.
Вата должна знать что она проебала.
Да глубинный народ ничего не проебет, так как тоже особо не пользовался современными сервисами, гаджетами и т.д.. А этот самый "глубинный народ" львиный процент всего населения.
Но для начала кто то дерьмо должен убрать за ним что он натворил, а это нифига не год или два
Ну эт уже дно
...сказал он, наверное, в сотый раз за последние 20 лет
Осенью прошлой начали блочить некоторые VPN-сервисы (вроде как по протоколу). Nord не работал почти месяц, но потом всё в норму пришло. Либо убрали блок, либо обосрались традиционно.
Скорее всего не по протоколу (они общие, как правило), а по выборке серверов или другим критериям
Людей не хватает просто. Ровняются на Китай.
Надо просто VPN для VPN
Єто чо на тж скоро останутся только українці, беларусьі и казахи?
Даже в КНР работают некоторые VPN. Например, там долгое время работал Psiphon
Да даже wireguard вполне успешно работает, у нас там сотрудница одна на удаленке работает
Но вот в Египте его заблокировать смогли
https://habr.com/ru/post/649629/
Со ссылкой на статью, как блокировку обходить :))
Рядовой пользователь не сможет повторить описанный в статье способ обхода блокировки
Я раньше тоже думал, что многое не смогу.
Но оказалось что порно само себя не посмотрит
Wireguard даже в библиотеках блокируют
Иә, блә!
Пойду скачаю себе санта барбару. Завтра такой возможности может и не быть, а на ближайшие пару лет себя нужно чем то занять.
Надо срочно переходить с wireguard на shadowsocks с плагинами...
они решили добить экономику и особенно корпоративный сектор её?
Им на экономику положить с прибором.
Закроют интернет - можно будет рисовать любую экономику. Никто вякнуть не сможет.
Скорей бы уже.
😮 интернет без русских скоро?
Проблемы с доступом к VPN три топора? Добавь цифру 1 к, чтобы получилось...
В Санкт Петербурге тоже говорят начались проблемы.
Ставьте Psiphon, он создаётся именно для обхода блокировок
ну а че вы хотели, видели же что доверие к телеку падает? значит прикрытие интернета не за горами
Я из Красноярска. Через теле2 сегодня весь вечер через 3 разных впн не мог подключиться. Tor залетел. маленький домашний оператор интернета таких проблем не создавал и спокойно все заходило.
А где адепты "да нахой он нужен этот ваш впн, вон без интернета жили и нормально"
Поскорее бы КНДР.