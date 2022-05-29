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В Западной Сибири, Краснодаре и Ростове-на-Дону возникли проблемы с доступом к серверам на VPN-протоколах IPsec и IKEv2 Статьи редакции

Предположительно, власти начали тестировать блокировку.

О проблемах с доступностью IPsec и IKEv2 сообщил телеграм-канал «Эшер II». Информацию подтвердил сервис мониторинга блокировок и доступности ресурсов GlobalCheck.

«Эшер II» отметил, что, предположительно, российские власти начали тестировать в некоторых регионах блокировку популярных протоколов VPN. «Это большой удар в том числе по корпоративным сетям — множество администраторов таких сетей сейчас срочно ищут решения для обхода», — добавили в GlobalCheck.

#новости #vpn #блокировки

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Гражданин постиронии

Осталось чуть потерпеть только, и все наладится.

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Невесело и невкусно

До смерти путина всего 2-3 года, а потом как заживём.

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Иногентий Нацпредательвович

ага, заживем, после бункерного будет еще более смачный кгб-шник.

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Slartibartfast

Тогда вам, наверное, нужно молиться за пынино здоровье. Вдруг новый придет и сделает еще больнее.

К этому нюансу вроде уже привыкли.

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Иногентий Нацпредательвович

Не. Пускай катится в задницу быстрее.
Быстрее начнем - быстрее закончим.
Мне очень хочется что-бы вся эта безмозглая вата еще на своём веку русскую версию КНДР узрела. А не их дети.

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Alex Blake

Только вот неувязочка. В КНДР все только боготворят династию Кимов и так же обвиняют капиталистов во всех бедах. И длится всё это уже 70 лет. Так что "вата" готова хоть веками жить в говне ради идеи своего величия.

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Иногентий Нацпредательвович

Не, разница есть, эта вата еще помнит как жить по человечески.
А в кндр никогда не жили, для них это норма.
Вата должна знать что она проебала.

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Alex Blake

Да глубинный народ ничего не проебет, так как тоже особо не пользовался современными сервисами, гаджетами и т.д.. А этот самый "глубинный народ" львиный процент всего населения.

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LN B

Но для начала кто то дерьмо должен убрать за ним что он натворил, а это нифига не год или два

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Cors25112

Ну эт уже дно

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Katebir

...сказал он, наверное, в сотый раз за последние 20 лет

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Космический магнит

Осенью прошлой начали блочить некоторые VPN-сервисы (вроде как по протоколу). Nord не работал почти месяц, но потом всё в норму пришло. Либо убрали блок, либо обосрались традиционно.

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Veritas Vincit

Скорее всего не по протоколу (они общие, как правило), а по выборке серверов или другим критериям

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LN B

Людей не хватает просто. Ровняются на Китай.

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Экологический пёс_анон

Надо просто VPN для VPN

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Яблан Пердиня

Єто чо на тж скоро останутся только українці, беларусьі и казахи?

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Слава Украинцев

Даже в КНР работают некоторые VPN. Например, там долгое время работал Psiphon

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Упоротый Голубь

Да даже wireguard вполне успешно работает, у нас там сотрудница одна на удаленке работает

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Слава Украинцев

Но вот в Египте его заблокировать смогли
https://habr.com/ru/post/649629/

Обход блокировок WireGuard в Египте
В 2021 году VPN протокол WireGuard стал настолько популярен в Египте, что удостоился чести…
habr.com
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Slartibartfast

Со ссылкой на статью, как блокировку обходить :))

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Слава Украинцев

Рядовой пользователь не сможет повторить описанный в статье способ обхода блокировки

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Slartibartfast

Я раньше тоже думал, что многое не смогу.

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Katebir

Но оказалось что порно само себя не посмотрит

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Владимир Сорокин

Wireguard даже в библиотеках блокируют

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Depeche Mode

Иә, блә!

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Хрюнчик
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aliftin

Пойду скачаю себе санта барбару. Завтра такой возможности может и не быть, а на ближайшие пару лет себя нужно чем то занять.

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Владимир Сорокин

Надо срочно переходить с wireguard на shadowsocks с плагинами...

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Подозрительный Кот

они решили добить экономику и особенно корпоративный сектор её?

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Slartibartfast

Им на экономику положить с прибором.

Закроют интернет - можно будет рисовать любую экономику. Никто вякнуть не сможет.

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Mazay

Скорей бы уже.

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Спящий Кит

😮 интернет без русских скоро?

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Снежный Валера

Проблемы с доступом к VPN три топора? Добавь цифру 1 к, чтобы получилось...

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Режу лук как Итачи

В Санкт Петербурге тоже говорят начались проблемы.

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Слава Украинцев

Ставьте Psiphon, он создаётся именно для обхода блокировок

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Ауф

ну а че вы хотели, видели же что доверие к телеку падает? значит прикрытие интернета не за горами

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Подлюка Скуратотов

Я из Красноярска. Через теле2 сегодня весь вечер через 3 разных впн не мог подключиться. Tor залетел. маленький домашний оператор интернета таких проблем не создавал и спокойно все заходило.

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w0Lart

А где адепты "да нахой он нужен этот ваш впн, вон без интернета жили и нормально"

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ID-Heaven

Поскорее бы КНДР.

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