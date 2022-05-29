О проблемах с доступностью IPsec и IKEv2 сообщил телеграм-канал «Эшер II». Информацию подтвердил сервис мониторинга блокировок и доступности ресурсов GlobalCheck.

«Эшер II» отметил, что, предположительно, российские власти начали тестировать в некоторых регионах блокировку популярных протоколов VPN. «Это большой удар в том числе по корпоративным сетям — множество администраторов таких сетей сейчас срочно ищут решения для обхода», — добавили в GlobalCheck.