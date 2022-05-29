Песня, с которой Kalush Orchestra победили на «‎Евровидении»‎, называется «Стефания» (Stefania) в честь матери солиста Олега Псюка. Она сейчас находится в городе Калуша в Ивано-Франковской области на западе Украины. Псюк рассказывает, что написал песню до начала боевых действий, и признаёт, что теперь она звучит иначе: «Многие люди начали её воспринимать как „Украина — моя мать“. Эта песня стала очень близкой для всех украинцев».