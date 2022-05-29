Группа Kalush Orchestra продала приз за победу в «Евровидении-2022» за 900 тысяч долларов Статьи редакции
Деньги пойдут на помощь Украине.
Хрустальный микрофон продали на аукционе, организованном благотворительным фондом Сергея Притулы, украинского телеведущего и волонтёра.
Победила ставка в 900 тысяч долларов (около 60 миллионов рублей). Микрофон достался криптовалютной бирже WhiteBIT.
Средства пойдут на беспилотный комплекс PD-2 для украинской армии.
Песня, с которой Kalush Orchestra победили на «Евровидении», называется «Стефания» (Stefania) в честь матери солиста Олега Псюка. Она сейчас находится в городе Калуша в Ивано-Франковской области на западе Украины. Псюк рассказывает, что написал песню до начала боевых действий, и признаёт, что теперь она звучит иначе: «Многие люди начали её воспринимать как „Украина — моя мать“. Эта песня стала очень близкой для всех украинцев».
В полуфинале «Евровидения» участники Kalush Orchestra со сцены выразили благодарность за поддержку Украины. В конце выступления в финале они заявили: «Пожалуйста, помогите Украине! Помогите Мариуполю! Помогите „Азовстали“ прямо сейчас!». После этого украинские СМИ и телеграм-каналы обратили внимание на рост числа запросов по слову «Азовсталь» в гугл-поиске.
Никогда Притула не нравится, но волонтёр он нереально крутой.
А если так?
Олеееекса!
Точно, о Файна Юкрана забыл, тут была годнота.
Про армию годные шутки были)
Особенно с пидорасом молочным
иногда "Сучасний український театр" пересматриваю и охуеваю с Молочного
хорошо мозг сварился
Армия топ. Ещё классные с зірка Василь и продюсер Валентин
https://www.youtube.com/watch?v=ePGCk9y5EIs
сразу видно шо наш)
На Притулу строго похуй, ГДЕ ФРЕЙМУТ.
Красавцы
А Притула каким боком притулився?
Хз, он мощный волонтёр с пачкой фанатов, чеб и нет
Ето ж не первьій аукцион, до етого картину продавали по такой же схеме.
Це всьо канєшно заєбісь, бєспілотнікі і всьо такоє... а чи не підходить пора замахнутись на щось більше. Якщо ви розумієте про що я.)
Звезда смерти, шо пора ?
Ну тіпа того. Щось що долетить до кримського мосту як мінімум.)
Увы нам этого не продают :) Ну седня была новость про MRLSы
Ну це пока що так... можливо на іюль. За місяць багато що може статися. А ця штука може нормуль поутюжити кацапів. Хоча новина приємна. Згадую часи коли немиті сичали що ми Джавелінів не побачим.)
Липень, а так, хз, очень долго будем ждать но уже надоедает.
Короче скинулись всем Евровидением на байрактар. Могли и не проводить конкурс, а просто донатики в прямом эфире пособирать и все.
Петуха спросить забыли.
Wierd flex but ok
Он ещё панамку разыгрывает за донаты.
Панамка по-моему 300 грн в том году стоила :D
хм... а все ли деньги пойдут на помощь? Или же хз сколько, а остальное нам?
да ето так. Є звітність і є результати. Це ж не державна організація з купою волокити і бюрократії.