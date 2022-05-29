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Хрюнчик

Группа Kalush Orchestra продала приз за победу в «‎Евровидении-2022»‎ за 900 тысяч долларов Статьи редакции

Деньги пойдут на помощь Украине.

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Kalush Orchestra в финале песенного конкурса 

Хрустальный микрофон продали на аукционе, организованном благотворительным фондом Сергея Притулы, украинского телеведущего и волонтёра.

Победила ставка в 900 тысяч долларов (около 60 миллионов рублей). Микрофон достался криптовалютной бирже WhiteBIT.

Средства пойдут на беспилотный комплекс PD-2 для украинской армии.

Стрим аукциона на ютубе

Песня, с которой Kalush Orchestra победили на «‎Евровидении»‎, называется «Стефания» (Stefania) в честь матери солиста Олега Псюка. Она сейчас находится в городе Калуша в Ивано-Франковской области на западе Украины. Псюк рассказывает, что написал песню до начала боевых действий, и признаёт, что теперь она звучит иначе: «Многие люди начали её воспринимать как „Украина — моя мать“. Эта песня стала очень близкой для всех украинцев».

В полуфинале «Евровидения» участники Kalush Orchestra со сцены выразили благодарность за поддержку Украины. В конце выступления в финале они заявили: «Пожалуйста, помогите Украине! Помогите Мариуполю! Помогите „Азовстали“ прямо сейчас!». После этого украинские СМИ и телеграм-каналы обратили внимание на рост числа запросов по слову «Азовсталь» в гугл-поиске.

#новости #евровидение #конфликтнаукраине

Материал дополнен редакцией
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26 комментариев
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Гражданин постиронии

Никогда Притула не нравится, но волонтёр он нереально крутой.

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Сергей Дворниченко

А если так?

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Гражданин постиронии

Олеееекса!
Точно, о Файна Юкрана забыл, тут была годнота.

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Тимурчик

Про армию годные шутки были)

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Хрюнчик
Автор

Особенно с пидорасом молочным

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Roman Sergeevich

иногда "Сучасний український театр" пересматриваю и охуеваю с Молочного
хорошо мозг сварился

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Clair Spiegel

Армия топ. Ещё классные с зірка Василь и продюсер Валентин
https://www.youtube.com/watch?v=ePGCk9y5EIs

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Игорь Зимин

сразу видно шо наш)

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Trident Force

На Притулу строго похуй, ГДЕ ФРЕЙМУТ.

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VladimirV

Красавцы

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Индивидуальный бокал

А Притула каким боком притулився?

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Хрюнчик
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Хз, он мощный волонтёр с пачкой фанатов, чеб и нет

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Генномодифицированный голуб

Ето ж не первьій аукцион, до етого картину продавали по такой же схеме.

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Mazay

Це всьо канєшно заєбісь, бєспілотнікі і всьо такоє... а чи не підходить пора замахнутись на щось більше. Якщо ви розумієте про що я.)

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Хрюнчик
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Звезда смерти, шо пора ?

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Mazay

Ну тіпа того. Щось що долетить до кримського мосту як мінімум.)

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Хрюнчик
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Увы нам этого не продают :) Ну седня была новость про MRLSы

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Mazay

Ну це пока що так... можливо на іюль. За місяць багато що може статися. А ця штука може нормуль поутюжити кацапів. Хоча новина приємна. Згадую часи коли немиті сичали що ми Джавелінів не побачим.)

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Хрюнчик
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Липень, а так, хз, очень долго будем ждать но уже надоедает.

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Николай Корягин

Короче скинулись всем Евровидением на байрактар. Могли и не проводить конкурс, а просто донатики в прямом эфире пособирать и все.

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Ukrainian

Петуха спросить забыли.

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Максим

Wierd flex but ok

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Максим Энкель

Он ещё панамку разыгрывает за донаты.

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Хрюнчик
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Панамка по-моему 300 грн в том году стоила :D

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outsider man

хм... а все ли деньги пойдут на помощь? Или же хз сколько, а остальное нам?

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Artyom Dorosh

да ето так. Є звітність і є результати. Це ж не державна організація з купою волокити і бюрократії.

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