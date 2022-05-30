Разработчик российских процессоров «Эльбрус» из-за санкций собрался перенести производство из Тайваня в Зеленоград Статьи редакции
Источник РБК на рынке оценил этот шаг в несколько миллиардов рублей.
- Разработчик российских процессоров «Эльбрус», компания МЦСТ, обсуждает перенос производства из Тайваня на фабрику «Микрон» в Зеленограде. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник и подтвердил у замгендиректора по маркетингу МЦСТ Константина Трушкина.
- По словам Трушкина, МЦСТ решила перейти на производство в России, поскольку санкции закрыли ей доступ к иностранным фабрикам. «Видим, что на отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры», — отметил он. К объектам критической инфраструктуры, например, относятся системы госорганов и телекоммуникационных компаний.
- Источник РБК на IT-рынке приводит оценку в несколько миллиардов рублей — он считает, что именно такую сумму и не меньше года придётся потратить МЦСТ на перенос производства на «Микрон». Собеседник издания также счёл переход на микросхемы по топологии от 90 нанометров (нм) «большим шагом назад» и заявил, что «в ближайшее время не стоит рассчитывать ни на собственное производство по технологии 28 нм, ни на достижение договоренности с другими зарубежными фабриками».
В линейке «Эльбруса» есть микросхемы по топологии до 130 нм. Часть процессоров, 16 нм, «Эльбрус» производит в первую очередь для силовых и государственных российских структур. До этого момента процессоры «Эльбрус» производились на тайванской TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) по техпроцессу от 90 до 5 нм.
В конце февраля, после того, как Россия ввела войска в Украину, а США ввели санкции против РФ (в том числе на экспорт высокотехнологичной продукции), правительство Тайваня присоединилось к экономическим ограничениям. После этого TSMC приостановила сотрудничество с российскими компаниями. Другие производители процессоров, Intel и AMD, тоже отказались от поставок продукции в Россию. МЦСТ попала в санкционные списка США, ЕС и Великобритании.
Основной владелец фабрики «Микрон» — компания «Элемент», совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха». «Микрон» позволяет производить процессоры по технологии 90 нм.
Ну перенесет, дальше что? Материально-техническая база в Зеленограде с небес упадет?ну и второй вопрос, если бы хотели наверное бы раньше перенесли
8 лет терпели, продавали нефть Западу, когда в это время детишки в Донбассе в подвалах сидели!!!!!!!
На TSMC было сильно дешевле Зеленограда.
У меня тихое подозрение, что они расконсервируют свою MIPS линейку, которую можно, без проблем, производить в Зеленограде; а не будут адаптировать Эльбрус.
ну там даже при желании и отсутствии санкций очень сложно создать базу
вроде как собираются 65 нм освоить в следующие 10 лет (смешно звучит даже сейчас, конеш, но и так понятно, что эти процессоры не для домашнего пользования)
Сейчас уже деваться некуда.
p.s.: если кто не видел, видео 2019 года:
Процессор Эльбрус к плате прибивается гвоздями, а сама плата заливается гудроном. Аналогов нет.
Гвоздей нет, Матвиенко сказала
Ахахахахах америка СОСНУЛА???? 😂😂😂😂😂 Россия сила!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ну не гудроном. Эпоксидной смолой.
Насколько слышал, для флота (по крайней мере) вся электроника имеет модульный характер. Вот распаяли модуль, его протестировали и настроили. Далее, его заливают эпоксидной смолой. Чтобы мог и в условиях подтопления работать.
Модули одноразовые. Вышел из строя, его вынимают и втыкают резервный.
удивительно, почему сразу производство не сделали в Зеленограде.
Ведь без местного производства в этих Эльбрусах смысла ровно ноль.
Задача была отрапортовать, а не создать.
Как с двусторонними телефонами, со школьными планшетами, с арматами и супервафлей, со спутниками (всеми сразу), со сколково и какой-то пыниной научной программой, рука устанет перечислять.
Если нет обратной связи (это когда люди молчат по той или иной причине), то и создавать не нужно. Достаточно заявить о создании.
Потому что это невозможно)
Потому что и не нужен никому именно чтоб свой процессор был, нужен был топик для распила.
Потому что его российскость на ТТХ мало чем влияет.
Легко осуществить перенос, когда переносить ничего и не надо
речь о переносе бюджета в нужные карманы
Крымское "ни сырья, ни кадров" стремительно догоняет реальность.
Две вещи могу на эту тему сказать. а) Я иногда ошибаюсь. Мне казалось, что это произойдет быстрее б) Санкции - вещь!
обычный проц в телефоне самсунг от 7 нм
Площадь процессора будет 2 квадратных метра. В России места много! Радиатор из чугуна. Вентилятор от вертолета
Советские большие интегральные микросхемы самые большие в мире.
оно и не нужно для мобилок и пека, для ракет всяких самое то)
Ура ещё больше денег в трубу
Если вдруг кто-то тут не догоняет, 90 нм это уровень где-то начала-середины нулевых. Медведев говорил вам что никто никогда не вернётся в 2007 год? Ха-ха, наебал. И посылки с алишечки как раньше будут идти по полгода, и процессоры в гос структурах будут как в юношестве. Хотя, нет, конечно, не будут. Архитектурно они, я уверен, уступают на несколько голов.
https://en.wikipedia.org/wiki/90_nm_process
Пиздец Эльбрусу
В смысле, пиздец? Это в самом начале было понятно.
триллионов
Если кто-то говорит "критическая инфраструктура", можно сразу слать по направлению на русский военный корабль
Самое время.
Ничьо, пускай пытаются перенести - это будет еще один гвоздь в гроб российской экономики. Мелочь - а приятно.
какое производство? что они несут то вообще? там был просто заказ на производство. кого они собрались переносить если ничего нет кроме чертежей и пары тысяч строк кода?
"Забирай свое дерьмо из моей страны" лооол
Как хорошо, что люди, которые разрабатывают нужные для России технологии не читают ТЖ, а то бы такие - ой, ну всё, тж-шник сказал, что не получится, всё брошу!
Особенно смешно, что страна, у которой нет даже намёков на технологии и разработки такого уровня, глумится над страной, котоаря способна производить свои процессор. Когда там опять выложат из сала самый большой хуй в Европе?