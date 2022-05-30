В линейке «Эльбруса» есть микросхемы по топологии до 130 нм. Часть процессоров, 16 нм, «Эльбрус» производит в первую очередь для силовых и государственных российских структур. До этого момента процессоры «Эльбрус» производились на тайванской TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) по техпроцессу от 90 до 5 нм.

В конце февраля, после того, как Россия ввела войска в Украину, а США ввели санкции против РФ (в том числе на экспорт высокотехнологичной продукции), правительство Тайваня присоединилось к экономическим ограничениям. После этого TSMC приостановила сотрудничество с российскими компаниями. Другие производители процессоров, Intel и AMD, тоже отказались от поставок продукции в Россию. МЦСТ попала в санкционные списка США, ЕС и Великобритании.