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Разработчик российских процессоров «Эльбрус» из-за санкций собрался перенести производство из Тайваня в Зеленоград Статьи редакции

Источник РБК на рынке оценил этот шаг в несколько миллиардов рублей.

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Фото с сайта Ростеха
  • Разработчик российских процессоров «Эльбрус», компания МЦСТ, обсуждает перенос производства из Тайваня на фабрику «Микрон» в Зеленограде. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник и подтвердил у замгендиректора по маркетингу МЦСТ Константина Трушкина.
  • По словам Трушкина, МЦСТ решила перейти на производство в России, поскольку санкции закрыли ей доступ к иностранным фабрикам. «Видим, что на отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры», — отметил он. К объектам критической инфраструктуры, например, относятся системы госорганов и телекоммуникационных компаний.
  • Источник РБК на IT-рынке приводит оценку в несколько миллиардов рублей — он считает, что именно такую сумму и не меньше года придётся потратить МЦСТ на перенос производства на «Микрон». Собеседник издания также счёл переход на микросхемы по топологии от 90 нанометров (нм) «большим шагом назад» и заявил, что «в ближайшее время не стоит рассчитывать ни на собственное производство по технологии 28 нм, ни на достижение договоренности с другими зарубежными фабриками».

В линейке «Эльбруса» есть микросхемы по топологии до 130 нм. Часть процессоров, 16 нм, «Эльбрус» производит в первую очередь для силовых и государственных российских структур. До этого момента процессоры «Эльбрус» производились на тайванской TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) по техпроцессу от 90 до 5 нм.

В конце февраля, после того, как Россия ввела войска в Украину, а США ввели санкции против РФ (в том числе на экспорт высокотехнологичной продукции), правительство Тайваня присоединилось к экономическим ограничениям. После этого TSMC приостановила сотрудничество с российскими компаниями. Другие производители процессоров, Intel и AMD, тоже отказались от поставок продукции в Россию. МЦСТ попала в санкционные списка США, ЕС и Великобритании.

Основной владелец фабрики «Микрон» — компания «Элемент», совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха». «Микрон» позволяет производить процессоры по технологии 90 нм.

#новости #it #по

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70 комментариев
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Промежуточный франт

Ну перенесет, дальше что? Материально-техническая база в Зеленограде с небес упадет?ну и второй вопрос, если бы хотели наверное бы раньше перенесли

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Выходной ключ

8 лет терпели, продавали нефть Западу, когда в это время детишки в Донбассе в подвалах сидели!!!!!!!

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Николай Колчин

На TSMC было сильно дешевле Зеленограда.

У меня тихое подозрение, что они расконсервируют свою MIPS линейку, которую можно, без проблем, производить в Зеленограде; а не будут адаптировать Эльбрус.

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12 комментариев
Dr. Acula

ну там даже при желании и отсутствии санкций очень сложно создать базу
вроде как собираются 65 нм освоить в следующие 10 лет (смешно звучит даже сейчас, конеш, но и так понятно, что эти процессоры не для домашнего пользования)

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qubit
дальше что?

Сейчас уже деваться некуда.

p.s.: если кто не видел, видео 2019 года:

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2 комментария
Змей-лун

Процессор Эльбрус к плате прибивается гвоздями, а сама плата заливается гудроном. Аналогов нет.

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Усталый фитиль

Гвоздей нет, Матвиенко сказала

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1 комментарий
Выходной ключ

Ахахахахах америка СОСНУЛА???? 😂😂😂😂😂 Россия сила!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺

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Социалистический череп

Ну не гудроном. Эпоксидной смолой.
Насколько слышал, для флота (по крайней мере) вся электроника имеет модульный характер. Вот распаяли модуль, его протестировали и настроили. Далее, его заливают эпоксидной смолой. Чтобы мог и в условиях подтопления работать.
Модули одноразовые. Вышел из строя, его вынимают и втыкают резервный.

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Сценарный ящер

удивительно, почему сразу производство не сделали в Зеленограде.
Ведь без местного производства в этих Эльбрусах смысла ровно ноль.

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Slartibartfast

Задача была отрапортовать, а не создать.

Как с двусторонними телефонами, со школьными планшетами, с арматами и супервафлей, со спутниками (всеми сразу), со сколково и какой-то пыниной научной программой, рука устанет перечислять.

Если нет обратной связи (это когда люди молчат по той или иной причине), то и создавать не нужно. Достаточно заявить о создании.

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4 комментария
Kabanchik

Потому что это невозможно)

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13 комментариев
Промежуточный франт

Потому что и не нужен никому именно чтоб свой процессор был, нужен был топик для распила.
Потому что его российскость на ТТХ мало чем влияет.

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Игорь Херник

Легко осуществить перенос, когда переносить ничего и не надо

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Деревянный парфюмер

речь о переносе бюджета в нужные карманы

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Slartibartfast

Крымское "ни сырья, ни кадров" стремительно догоняет реальность.

Две вещи могу на эту тему сказать. а) Я иногда ошибаюсь. Мне казалось, что это произойдет быстрее б) Санкции - вещь!

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Мировой ключ
по топологии от 130 нм

обычный проц в телефоне самсунг от 7 нм

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Усталый фитиль

Площадь процессора будет 2 квадратных метра. В России места много! Радиатор из чугуна. Вентилятор от вертолета

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2 комментария
Kabanchik

Советские большие интегральные микросхемы самые большие в мире.

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3 комментария
Dr. Acula

оно и не нужно для мобилок и пека, для ракет всяких самое то)

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Гуманитарный паркур

Ура ещё больше денег в трубу

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neolol

Если вдруг кто-то тут не догоняет, 90 нм это уровень где-то начала-середины нулевых. Медведев говорил вам что никто никогда не вернётся в 2007 год? Ха-ха, наебал. И посылки с алишечки как раньше будут идти по полгода, и процессоры в гос структурах будут как в юношестве. Хотя, нет, конечно, не будут. Архитектурно они, я уверен, уступают на несколько голов.

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Sergei Timofeyev

https://en.wikipedia.org/wiki/90_nm_process

90 nm process
The 90 nm process refers to the level of MOSFET (CMOS) fabrication process technology that was…
en.wikipedia.org
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Andrew T

Пиздец Эльбрусу

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Sergei Timofeyev

В смысле, пиздец? Это в самом начале было понятно.

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Полный парфюмер
в несколько миллиардов рублей

триллионов

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Русский

Если кто-то говорит "критическая инфраструктура", можно сразу слать по направлению на русский военный корабль

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Ценный коктейль

Самое время.

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SergeB

Ничьо, пускай пытаются перенести - это будет еще один гвоздь в гроб российской экономики. Мелочь - а приятно.

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Подозрительный Кот

какое производство? что они несут то вообще? там был просто заказ на производство. кого они собрались переносить если ничего нет кроме чертежей и пары тысяч строк кода?

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Егор Ярко
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Rond

"Забирай свое дерьмо из моей страны" лооол

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Винегрет Спивом

Как хорошо, что люди, которые разрабатывают нужные для России технологии не читают ТЖ, а то бы такие - ой, ну всё, тж-шник сказал, что не получится, всё брошу!
Особенно смешно, что страна, у которой нет даже намёков на технологии и разработки такого уровня, глумится над страной, котоаря способна производить свои процессор. Когда там опять выложат из сала самый большой хуй в Европе?

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