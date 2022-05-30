Российские пользователи PlayStation подали иск к Sony на 280 миллионов рублей Статьи редакции
Они просят предоставить доступ к PlayStation Store и компенсировать моральный вред.
- 5 мая 2022 года Хорошевский райсуд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и к московскому офису компании. Об этом пишут «Ведомости», которые ознакомились с документом.
- 28 истцов просят предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность покупки игр, а также компенсировать моральный вред — 280 млн рублей, по 10 млн рублей каждому.
- Условия использования программ Sony и законодательство России не предусматривают отказ в предоставлении услуги «в связи с внутренней и внешней политикой государства нахождения и проживания пользователей», считают истцы. Односторонний отказ компании нарушает права пользователей игровых приставок и сервисов.
- Sony приостановила поставки игр и устройств в Россию в начале марта 2022 года. Компания также остановила работу магазина PlayStation Store.
- Это не первый иск россиян к зарубежным сервисам из-за приостановки их работы в стране. В апреле пользователи подали два коллективных иска к Netflix. Первый из них — на 60 млн рублей — суд рассматривать отказался.
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Бедные какие, может Украина может помочь им чем-то?
ДТФ не расстраивает, держат планку говна)
СУКА
Иногда мне очень грустно и я думаю, что я очень тупой и одноклеточный.
Но затем я вспоминаю про дтф и становится как то легче.
Бля, храни господи тж за адекватность
На месте Сони я бы оставил в продаже только digital-версии в рашке
Недооценённый коммент.
@испанский смех уведомление
А что случилось?
Долбаебы. Видимо хотят, чтобы Sony совсем ушли с РФ рынка.
А как насчет иска к Пынеходычу?
Пук среньк, а он тут причём
Так и сони не при чем
Просто оставлю тут.
И ведь по букве права верно, но ржу как не в себя. Вот это точно будет последней каплей терпения, переполнится чаша, будут строить из своих кирпичей баррикады
По букве закона натянуто. Все купленные сервисы - подписки и игры - продолжают работать. Просто новых не продают.
Спасибо, принимается. Ну то есть это скорее про возможность использовать в будущем
Ярость геймеров
Хорошевский суд может хоть в качестве решения принять всем по бесплатной плейстейшн пять, сути дела не меняет, санкции в первую очередь из-за ЦБ .
Российские пользователи PlayStation написали в Спортлото
Ой, страдают, бедненькие, без игор
В Африке вон вообще без еды и воды люди!!
Ну пусть эти обиженные продадут свои бесполезные кирпичи на авито. Там ценник очень хороший сейчас, в чём проблема.
а ты купишь )) - раскусил тебя
Почему бесполезные? Все работает кроме оплаты.
Они так считают, поэтому иск подают
Там не только оплата, просто обрублен доступ к магазину, далее бесплатные игры не взять. Те, кто на год вперёд подписку оплатил по сути соснули.
Ну если регион учетки не эрэф, вроде работает
А если и не в РФ при этом находишься, то вообще охуенно.
почему бесполезный?) я наоборот в плюсе, так как пришлось акк бразильский регать, там цены ниже на 30%, а минусов нет.
Чо придется гео айпи в магазин пилить значит, чтобы понимало что ты из под впн заходишь
1. сони настолько хуевые что они до сих пор не смогли сделать даже рейтинг в новом сторе и нормальный поиск. о каких бля ты гео айпи. и да не нужен впн, ты создаешь просто акк и указываешь страну, никаких впн в сторе не надо, у меня целый букет разных акков. а все игры добавляются в русский акк с озвучкой и переводом автоматически.
2. Они уже анонсировали возвращение стора в рф к осени.
Хуёвые пользователи какие-то, распродажи постоянно игнорировали. Я столько за 5 лет игор накупил, что там конца и края не видно, пусть хоть годами стор не открывают. К тому же через поиск всё покупается, а вот с картами и пополнениями да, беда
А можно присоединиться ?? к иску
А почему кстати не в Хамовнический? Или там в Грозненский. Думаю Sony так испугаются, что сразу забанят все консоли, объявив, что их в России больше нет.
Объявив, что россии больше нет.
Не в ту сторону воюют
чет они поздно, сони уже анонсировала что вернут стор в рф, но без извинений)