Сайт не обновлялся три месяца.

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На блокировку обратила внимание «Роскомсвобода». Это подтверждает сервис GlobalCheck, согласно которому доступность сайта — 0%.

Доступ к сайту memohrc.org ограничен по требованию Генпрокуратуры от 28 мая, говорится на сайте «Роскомдазора». Блокировка началась в тот же день, следует из данных «Роскомсвободы».

«Мемориал» — неправительственная организация, созданная для исследования политических репрессий. «Международный Мемориал» был основан правозащитниками Львом Пономаревым и Андреем Сахаровым в 1989 году.

Международное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, ведёт правозащитную и просветительскую работу. Его основали в 1989 году.

Организацию признали «иноагентом» в 2016 году, её неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующих маркировок на сайте. В декабре 2021 года верховный суд вынес решение о ликвидации организации в декабре 2021 года из-за отсутствии маркировок «иноагента» . 14 июня ЕСПЧ должно вынести первое решение по «иноагентскому» делу. Среди организаций, подавших жалобы в суд, числится «Мемориал».