Роскомнадзор заблокировал сайт ликвидированной организации «Мемориал», исследовавшей политические репрессии Статьи редакции
Сайт не обновлялся три месяца.
На блокировку обратила внимание «Роскомсвобода». Это подтверждает сервис GlobalCheck, согласно которому доступность сайта — 0%.
Доступ к сайту memohrc.org ограничен по требованию Генпрокуратуры от 28 мая, говорится на сайте «Роскомдазора». Блокировка началась в тот же день, следует из данных «Роскомсвободы».
«Мемориал» — неправительственная организация, созданная для исследования политических репрессий. «Международный Мемориал» был основан правозащитниками Львом Пономаревым и Андреем Сахаровым в 1989 году.
Международное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, ведёт правозащитную и просветительскую работу. Его основали в 1989 году.
Организацию признали «иноагентом» в 2016 году, её неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующих маркировок на сайте. В декабре 2021 года верховный суд вынес решение о ликвидации организации в декабре 2021 года из-за отсутствии маркировок «иноагента» . 14 июня ЕСПЧ должно вынести первое решение по «иноагентскому» делу. Среди организаций, подавших жалобы в суд, числится «Мемориал».
Сайт организации не обновлялся с 28 февраля.
Натуральный фашизм - репрессии исследовать нельзя, против войны выступать нельзя
ты забыл: коррупция - ОК. Расследованиее коррупции - терроризм. По-моему пора писать орвелла-2022.
коррупцию надо было в поправки к конституции добавить