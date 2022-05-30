Мужчина призвал «подумать о планете». Картина, защищённая стеклом, не пострадала.

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Днём 29 мая активист-эколог попал в Лувр, один из крупнейших художественных музеев мира, замаскировавшись под пожилую женщину и сев в инвалидное кресло. Об этом сообщают BFM, El Pais и Daily Wire.

Вероятнее всего, активист замаскировался, чтобы обойти ограничения. Из соображений безопасности обычные посетители могут увидеть «Мону Лизу» Леонардо да Винчи только с нескольких метров и через ограждения. Для «колясочников» же оборудован специальный проход, который позволяет увидеть картину ближе.

Как посетители Лувра обычно смотрят на «Мона Лизу». Фото Loïc Venance/AFP/Getty Images

Затем активист бросил торт в картину и попытался разбить защитное стекло, сделанное из пуленепробиваемого материала. Он также раскидал в зале Лувра лепестки роз. Охрана музея задержала эколога и передала французской полиции.

Акция несла экологический посыл. Мужчина призвал к «сохранению планеты».

Alejandro Alemán @elsalonrojo Aquí el momento en que se llevan a quien le aventó un pastel a la Monalisa. Активист обращается к публике перед задержанием

Картина не пострадала благодаря защитному стеклу. В одном из роликов от очевидев видно, как сотрудники Лувра очищают пространство вокруг «Мона Лизы» от торта.