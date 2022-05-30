Активист-эколог бросил торт в картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Охрана Лувра его задержала Статьи редакции
Мужчина призвал «подумать о планете». Картина, защищённая стеклом, не пострадала.
Днём 29 мая активист-эколог попал в Лувр, один из крупнейших художественных музеев мира, замаскировавшись под пожилую женщину и сев в инвалидное кресло. Об этом сообщают BFM, El Pais и Daily Wire.
Вероятнее всего, активист замаскировался, чтобы обойти ограничения. Из соображений безопасности обычные посетители могут увидеть «Мону Лизу» Леонардо да Винчи только с нескольких метров и через ограждения. Для «колясочников» же оборудован специальный проход, который позволяет увидеть картину ближе.
Затем активист бросил торт в картину и попытался разбить защитное стекло, сделанное из пуленепробиваемого материала. Он также раскидал в зале Лувра лепестки роз. Охрана музея задержала эколога и передала французской полиции.
Акция несла экологический посыл. Мужчина призвал к «сохранению планеты».
Картина не пострадала благодаря защитному стеклу. В одном из роликов от очевидев видно, как сотрудники Лувра очищают пространство вокруг «Мона Лизы» от торта.
Экоактививсты долбаебы по определению
Предлагаю их всех отправлять на кормление червям. Давать повестки в Армию РФ. И мясо для генералитета будет, и экоактивисты своими телами будут природе помогать/s
Там хватает инвалидов и так.
Я написал на тебя ДОНОС за дискрежлиытцию АРМИИ РФ
Дискридитацию общества инвалидов тогда уж.
У этого ОБЩЕСТВА прав в нашей стране НЕТ
Предлагаю так и оставить
Искусство в естественной среде обитания
Это конечно ахуенно поможет борьбе с экологическими проблемами, да
срочно на реставрацию!
Ниче не понятно, он в итоге попал в защитное стекло?
Да
Ну да, и по стеклу размазал крем из торта.
https://youtu.be/FJ3N_2r6R-o
Его борьба!
Круто получилось
Это апгрэйд и развитие.
Дааааа, вот это тряпочки в Лувре, мне такой чтоб одну ноздрю высморкать не хватит, не то что торт отмыть
Хайп
Очередной мелкий герострат
Теперь ещё больше туристов будут приезжать чтобы посмотреть вытерли торт или оставили
Ага, нужно больше туристов не имеющих мозгов. Они больше денег оставляют.
Мона Лиза все равно под защитным стеклом. Не похуй ли?
Руки кстати вытеральщику оторвать то стоило.