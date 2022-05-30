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Активист-эколог бросил торт в картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Охрана Лувра его задержала Статьи редакции

Мужчина призвал «подумать о планете». Картина, защищённая стеклом, не пострадала.

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@PopBase

Днём 29 мая активист-эколог попал в Лувр, один из крупнейших художественных музеев мира, замаскировавшись под пожилую женщину и сев в инвалидное кресло. Об этом сообщают BFM, El Pais и Daily Wire.

Вероятнее всего, активист замаскировался, чтобы обойти ограничения. Из соображений безопасности обычные посетители могут увидеть «Мону Лизу» Леонардо да Винчи только с нескольких метров и через ограждения. Для «колясочников» же оборудован специальный проход, который позволяет увидеть картину ближе.

Как посетители Лувра обычно смотрят на «Мона Лизу». Фото Loïc Venance/AFP/Getty Images

Затем активист бросил торт в картину и попытался разбить защитное стекло, сделанное из пуленепробиваемого материала. Он также раскидал в зале Лувра лепестки роз. Охрана музея задержала эколога и передала французской полиции.

@lukeXC2002

Акция несла экологический посыл. Мужчина призвал к «сохранению планеты».

Alejandro Alemán @elsalonrojo
Aquí el momento en que se llevan a quien le aventó un pastel a la Monalisa.
Активист обращается к публике перед задержанием

Картина не пострадала благодаря защитному стеклу. В одном из роликов от очевидев видно, как сотрудники Лувра очищают пространство вокруг «Мона Лизы» от торта.

Sara Algaba Maye 💚 @Sara_Algaba
La Gioconda se lleva un tartazo 😱😱🙈🙈

Por segundos no lo vi en directo. Pero el grito lo escuche!

#новости #искусство #акции

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25 комментариев
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Angel Predochranitel

Экоактививсты долбаебы по определению

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Angel Predochranitel

Предлагаю их всех отправлять на кормление червям. Давать повестки в Армию РФ. И мясо для генералитета будет, и экоактивисты своими телами будут природе помогать/s

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Черт из табакеркИ

Там хватает инвалидов и так.

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За хороших русских

Я написал на тебя ДОНОС за дискрежлиытцию АРМИИ РФ

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Черт из табакеркИ

Дискридитацию общества инвалидов тогда уж.

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За хороших русских

У этого ОБЩЕСТВА прав в нашей стране НЕТ

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David Hawk

Предлагаю так и оставить

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Искусство в естественной среде обитания

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Раненый Слава

Это конечно ахуенно поможет борьбе с экологическими проблемами, да

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Roman Sergeevich

срочно на реставрацию!

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dzem

Ниче не понятно, он в итоге попал в защитное стекло?

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Efim

Да

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Социалистический череп

Ну да, и по стеклу размазал крем из торта.

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Игорь Херник
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Черт из табакеркИ

https://youtu.be/FJ3N_2r6R-o

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Письменный корабль

Его борьба!

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Студенческий якорь

Круто получилось

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Черт из табакеркИ

Это апгрэйд и развитие.

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Игорь Херник

Дааааа, вот это тряпочки в Лувре, мне такой чтоб одну ноздрю высморкать не хватит, не то что торт отмыть

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David Hawk

Хайп

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Александр Тёмный

Очередной мелкий герострат

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ihorencha

Теперь ещё больше туристов будут приезжать чтобы посмотреть вытерли торт или оставили

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Раненый Слава

Ага, нужно больше туристов не имеющих мозгов. Они больше денег оставляют.

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Yggdrasil

Мона Лиза все равно под защитным стеклом. Не похуй ли?

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Черт из табакеркИ

Руки кстати вытеральщику оторвать то стоило.

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