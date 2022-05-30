Роскомнадзор заблокировал «sebeanus.online» — зеркало «Бумаги» Статьи редакции
Это восьмое зеркало сайта, которое заблокировало ведомство.
О блокировке зеркала «sebeanus.online» петербургское издание «Бумага» рассказало в своих соцсетях.
«Sebeanus.online» блокируют по решению Генпрокуратуры от 24 февраля. Сайт «Бумаги» заблокировали 12 марта за нарушение федерального закона «Об информации» по этому же решению. Издание продолжило работу.
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Неплохо
Роскомнадзор sebeanus заблокировал
а ты смекалистый
домен kto.zablokiroval.tot.chert ждет своего часа
интересно что не придумали еще динамических зеркал . ну как амазон aws, типа сегодня иноагентов транслирует, завтра риа новости
Так и заблокируют домен верхнего уровня
.com?
Уберите кавычки из заголовка, будьте людьми
TJ еще надеется на разблокировку
anussebe.online заблокируй, Роскомнадзор
3 из 4
Неплохая фантазия
Ладно тогда, уговорили, посмотрю что за ресурс
Домен себеанус.рф, наверное, не получилось бы зарегистрировать из-за русскоязычной модерации
Да, там вроде уже давно (чуть ли не со старта tld) внедрен фильтр стоп слов
Шуточка за 300