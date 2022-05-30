Новости

Роскомнадзор заблокировал «sebeanus.online» — зеркало «Бумаги» Статьи редакции

Это восьмое зеркало сайта, которое заблокировало ведомство.

О блокировке зеркала «sebeanus.online» петербургское издание «Бумага» рассказало в своих соцсетях.

«Sebeanus.online» блокируют по решению Генпрокуратуры от 24 февраля. Сайт «Бумаги» заблокировали 12 марта за нарушение федерального закона «Об информации» по этому же решению. Издание продолжило работу.

#новости #роскомнадзор #блокировки #медиа

524 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Написать комментарий...
Усталый фитиль

Неплохо

Ответить
Развернуть ветку
Мучительный каякер

Роскомнадзор sebeanus заблокировал

Ответить
Развернуть ветку
unknown

а ты смекалистый

Ответить
Развернуть ветку
Промежуточный франт

домен kto.zablokiroval.tot.chert ждет своего часа

Ответить
Развернуть ветку
Промежуточный франт

интересно что не придумали еще динамических зеркал . ну как амазон aws, типа сегодня иноагентов транслирует, завтра риа новости

Ответить
Развернуть ветку
Эммануэль Макрон. Звони обниму

Так и заблокируют домен верхнего уровня

Ответить
Развернуть ветку
Мучительный каякер

.com?

Ответить
Развернуть ветку
Эммануэль Макрон. Звони обниму

Уберите кавычки из заголовка, будьте людьми

Ответить
Развернуть ветку
Студенческий якорь

TJ еще надеется на разблокировку

Ответить
Развернуть ветку
iollk

anussebe.online заблокируй, Роскомнадзор

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Царь

3 из 4
Неплохая фантазия

Ответить
Развернуть ветку
Черт из табакеркИ

Ладно тогда, уговорили, посмотрю что за ресурс

Ответить
Развернуть ветку
Усталый фитиль

Домен себеанус.рф, наверное, не получилось бы зарегистрировать из-за русскоязычной модерации

Ответить
Развернуть ветку
Упоротый Голубь

Да, там вроде уже давно (чуть ли не со старта tld) внедрен фильтр стоп слов

Ответить
Развернуть ветку
Ramierl

Шуточка за 300

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
null