Протокол составили после того, как на концерте музыкант заявил, что «Родина — это не жопа президента, которую надо целовать».

Дзержинский суд Петербурга не стал рассматривать административный протокол в отношении лидера ДДТ Юрия Шевчука и вернул его составителям для устранения недостатков, сообщает пресс-служба суда.

По мнению судьи, в протоколе не описано событие правонарушения и отсутствует указание на то, в чем именно выразились «публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан».

18 мая Юрий Шевчук на концерте в Уфе обратился к публике со словами: «Родина — это не жопа президента, которую надо всё время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале». После концерта к музыканту в гримерку пришли полицейские и составили протокол по статье 20.3.3 КоАП о «дискредитации» российской армии.

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