Суд вернул в полицию составленный на Юрия Шевчука протокол. В нём не было указано, как именно он «дискредитировал армию» Статьи редакции
Протокол составили после того, как на концерте музыкант заявил, что «Родина — это не жопа президента, которую надо целовать».
Дзержинский суд Петербурга не стал рассматривать административный протокол в отношении лидера ДДТ Юрия Шевчука и вернул его составителям для устранения недостатков, сообщает пресс-служба суда.
По мнению судьи, в протоколе не описано событие правонарушения и отсутствует указание на то, в чем именно выразились «публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан».
18 мая Юрий Шевчук на концерте в Уфе обратился к публике со словами: «Родина — это не жопа президента, которую надо всё время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале». После концерта к музыканту в гримерку пришли полицейские и составили протокол по статье 20.3.3 КоАП о «дискредитации» российской армии.
Смело. Теперь судья тоже дискредитирует армию?
Хм, а почему вернул? В КоАП есть подобные нормы? Не помню. У суда всегда есть два пути: наказание или закрытие дела. Всё.
Нормы? Ахаха
Там ещё тот суд.. одни грызут других. Милостивый плешивый пидр распорядился, не иначе
Не, он же ненавидит Шевчука. Но в СПб есть еще пара судов, которые хотя бы делают вид, что настоящие. Типа протокол с зеленой ленточкой тоже отклонили.
жопожуи
смелое решение
Пнятно. Сверху дали команду спустить всё на тормоза, а с Шевчуком плотно поговорили люди в погонах. Расходимся.
Известным ничего не будет, а простым..