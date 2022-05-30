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Руслан Назиров

Суд вернул в полицию составленный на Юрия Шевчука протокол. В нём не было указано, как именно он «дискредитировал армию» Статьи редакции

Протокол составили после того, как на концерте музыкант заявил, что «Родина — это не жопа президента, которую надо целовать».

Дзержинский суд Петербурга не стал рассматривать административный протокол в отношении лидера ДДТ Юрия Шевчука и вернул его составителям для устранения недостатков, сообщает пресс-служба суда.

По мнению судьи, в протоколе не описано событие правонарушения и отсутствует указание на то, в чем именно выразились «публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан».

18 мая Юрий Шевчук на концерте в Уфе обратился к публике со словами: «Родина — это не жопа президента, которую надо всё время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале». После концерта к музыканту в гримерку пришли полицейские и составили протокол по статье 20.3.3 КоАП о «дискредитации» российской армии.

#новости #шевчук

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Материал дополнен редакцией
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9 комментариев
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Ezis Ozols

Смело. Теперь судья тоже дискредитирует армию?

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Sergei Timofeyev

Хм, а почему вернул? В КоАП есть подобные нормы? Не помню. У суда всегда есть два пути: наказание или закрытие дела. Всё.

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Михаил Желтухин

Нормы? Ахаха

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Черт из табакеркИ

Там ещё тот суд.. одни грызут других. Милостивый плешивый пидр распорядился, не иначе

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Arugin

Не, он же ненавидит Шевчука. Но в СПб есть еще пара судов, которые хотя бы делают вид, что настоящие. Типа протокол с зеленой ленточкой тоже отклонили.

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Искренний корабль

жопожуи

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Чатланин

смелое решение

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Товарищ

Пнятно. Сверху дали команду спустить всё на тормоза, а с Шевчуком плотно поговорили люди в погонах. Расходимся.

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Беспонтовый пирожок

Известным ничего не будет, а простым..

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