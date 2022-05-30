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В Хорватии задержали бывшего главу крупнейшей криптобиржи в России Wex — это уже третий его арест Статьи редакции

Предыдущие оба раза его отпускали.

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Дмитрия Васильева задержали в аэропорту Загреба и арестовали ещё в середине прошлой недели, сообщила хорватская газета 24sata. Информацию подтвердил источник «Би-би-си». В суде Васильев заявил, что он не мошенник, а «политический активист, выступающий против режима Путина».

Васильева арестовали на основании ордера Интерпола по запросу Казахстана, где его подозревают в мошенничестве на сумму 20 тысяч долларов.Всего на него заведены уголовные дела в России, Белоруссии и Китае — Васильева обвиняют в краже 450 миллионов долларов с помощью биржи Wex.

По версии следствия в США, через Wex украдены деньги инвесторов из стран Евросоюза, а также России, Белоруссии и Казахстана. Сам Васильев обвинения отрицает.

В июле 2019 года Васильева уже арестовывали в Италии по запросу Интерпола, инициированного правоохранительными органами Казахстана. Однако его освободили уже через две недели. По его словам, в уголовном деле нашли много ошибок.

В сентябре 2021 года его снова арестовали — но уже в Польше. Прокуратура рассматривала вопрос об экстрадиции в Казахстан, где его обвиняют в мошенничестве и хищении денег инвесторов. В декабре Васильева отпустили. Тогда суд не нашёл оснований для высылки.

#новости #криптовалюта #мошенничество

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22 комментария
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Целевой коктейль

Твари фашисты геноцид русского народа в страна Европы.

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Listochium 119

Привет

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Простой лолипоп

Сам с собой разговаривает!

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Krokodil Sereja

Нет, это крокодилья морда была!! И я всё ещё тут………

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Sdafs 156

привет БРАТ

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Listochium 119

Привет!!

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Усталый фитиль
По его словам, в уголовном деле нашли много ошибок.

Орфографических, пунктуационных и стилистических

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Простой лолипоп

Это ты как филолог говоришь??

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Человек-молекула

Это не МММ. Wex это бывшая BTC-e, основанная модератором РАМПа с ником Orange (ака Винник), входившим в круг владельцев РАМП. Его приняли в Греции по ордеру США по формальным основаниям что кто-то из американских граждан что-то туда отправил и не смог вывести обратно, либо потерял деньги.
Сейчас такая же ситуация происходит с владельцами Гидра, где формальным поводом оказалась закупка кем-то когда-то какого-то количества наркотиков в Сан-Франциско через площадку.
Все кто имели приватные ключи к такого рода биржам так или иначе связаны с Даркнетом, в связи с этим ещё в течение многих лет будут происходит загадочные обвинения и аресты по финансовым или иным основаниям.

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Праздничный кубок

Но как же так, такое же только в России!

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Jack Turner
Васильева арестовали на основании ордера Интерпола по запросу Казахстана

Звучит как Панорама
(ну или новый борат)

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Драгтеатр
подозревают в мошенничестве на сумму [целых] 20 тысяч долларов
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Jack Turner

Ну это звучит как что то обыденное

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Драгтеатр

Хоть не за 100 рублей

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Пожилой микроскоп
По версии следствия в США, через Wex украдены деньги инвесторов из стран Евросоюза, а также России, Белоруссии и Казахстана.

Хватит лохов называть инвесторами

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испанский смех

хватит крипто инвесторов называть лохами

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Пожилой микроскоп

А как называть людей, которые безвозмездно отдают свои деньги другим людям? Филантропы может?

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испанский смех

да

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Пожилой микроскоп

Кста, кто вкладывался в МММ тоже были инвесторы

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Vladimir Ignatov

В те кто в векс — лохи. Это было трудно, но я запомнил

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INNOспички

Больше всего умиляет что есть ещё хомячки доверяющие бабки новым мммщикам

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Мировой Женя

А где это MMM?

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