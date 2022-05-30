В Хорватии задержали бывшего главу крупнейшей криптобиржи в России Wex — это уже третий его арест Статьи редакции
Предыдущие оба раза его отпускали.
Дмитрия Васильева задержали в аэропорту Загреба и арестовали ещё в середине прошлой недели, сообщила хорватская газета 24sata. Информацию подтвердил источник «Би-би-си». В суде Васильев заявил, что он не мошенник, а «политический активист, выступающий против режима Путина».
Васильева арестовали на основании ордера Интерпола по запросу Казахстана, где его подозревают в мошенничестве на сумму 20 тысяч долларов.Всего на него заведены уголовные дела в России, Белоруссии и Китае — Васильева обвиняют в краже 450 миллионов долларов с помощью биржи Wex.
По версии следствия в США, через Wex украдены деньги инвесторов из стран Евросоюза, а также России, Белоруссии и Казахстана. Сам Васильев обвинения отрицает.
В июле 2019 года Васильева уже арестовывали в Италии по запросу Интерпола, инициированного правоохранительными органами Казахстана. Однако его освободили уже через две недели. По его словам, в уголовном деле нашли много ошибок.
В сентябре 2021 года его снова арестовали — но уже в Польше. Прокуратура рассматривала вопрос об экстрадиции в Казахстан, где его обвиняют в мошенничестве и хищении денег инвесторов. В декабре Васильева отпустили. Тогда суд не нашёл оснований для высылки.
Твари фашисты геноцид русского народа в страна Европы.
Привет
Сам с собой разговаривает!
Нет, это крокодилья морда была!! И я всё ещё тут………
привет БРАТ
Привет!!
Орфографических, пунктуационных и стилистических
Это ты как филолог говоришь??
Это не МММ. Wex это бывшая BTC-e, основанная модератором РАМПа с ником Orange (ака Винник), входившим в круг владельцев РАМП. Его приняли в Греции по ордеру США по формальным основаниям что кто-то из американских граждан что-то туда отправил и не смог вывести обратно, либо потерял деньги.
Сейчас такая же ситуация происходит с владельцами Гидра, где формальным поводом оказалась закупка кем-то когда-то какого-то количества наркотиков в Сан-Франциско через площадку.
Все кто имели приватные ключи к такого рода биржам так или иначе связаны с Даркнетом, в связи с этим ещё в течение многих лет будут происходит загадочные обвинения и аресты по финансовым или иным основаниям.
Но как же так, такое же только в России!
Звучит как Панорама
(ну или новый борат)
Ну это звучит как что то обыденное
Хоть не за 100 рублей
Хватит лохов называть инвесторами
хватит крипто инвесторов называть лохами
А как называть людей, которые безвозмездно отдают свои деньги другим людям? Филантропы может?
да
Кста, кто вкладывался в МММ тоже были инвесторы
В те кто в векс — лохи. Это было трудно, но я запомнил
Больше всего умиляет что есть ещё хомячки доверяющие бабки новым мммщикам
А где это MMM?