Предыдущие оба раза его отпускали.

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Дмитрия Васильева задержали в аэропорту Загреба и арестовали ещё в середине прошлой недели, сообщила хорватская газета 24sata. Информацию подтвердил источник «Би-би-си». В суде Васильев заявил, что он не мошенник, а «политический активист, выступающий против режима Путина».

Васильева арестовали на основании ордера Интерпола по запросу Казахстана, где его подозревают в мошенничестве на сумму 20 тысяч долларов.Всего на него заведены уголовные дела в России, Белоруссии и Китае — Васильева обвиняют в краже 450 миллионов долларов с помощью биржи Wex.

По версии следствия в США, через Wex украдены деньги инвесторов из стран Евросоюза, а также России, Белоруссии и Казахстана. Сам Васильев обвинения отрицает.

В июле 2019 года Васильева уже арестовывали в Италии по запросу Интерпола, инициированного правоохранительными органами Казахстана. Однако его освободили уже через две недели. По его словам, в уголовном деле нашли много ошибок.