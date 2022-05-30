Для борьбы с растением учёные будут искать насекомых и бактерии, которые смогут естественным путём ограничить его распространение.

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Фото Алексея Задонского

Согласно исследованию учёных Сколковского института науки и технологий, к 2030-2060 годам борщевик Сосновского может распространиться практически на всей территории европейской части России — за исключением лишь самых северных регионов.

Прогноз сделали при помощи алгоритма машинного обучения искусственного интеллекта, который учитывал характеристики климата и почвы в регионах. В числе таких факторов содержание песка в почве, средняя температура за год, количество осадков и ещё пять переменных.

Прогноз на сегодняшний день соответствует тому, что известно о текущем распространении борщевика. А прогноз на 2040–2060 годы предусматривает значительный риск поражения новых территорий, возможно вплоть до самых северных уголков континента. из доклада Skoltech

В Аграрно-технологическом институте РУДН основной причиной назвали тот факт, что у борщевика практически отсутствуют естественные враги — вирусы, бактерии и насекомые, которые могли бы ограничить распространение. При этом учёные не исключают, что за 30 лет такие враги появятся естественным образом.

Заведующий биологической лабораторией МГУ Владимир Мурашов рассказал, что учёные планируют искать естественных «помощников» в борьбе против растения на его родине в Приполярье, где впервые вывели борщевик. «Нужно найти вредителей, изучить их, чтобы быть уверенными, что они не начнут активно размножаться на других видах. Другого пути нет — ни бензином, ни ядохимикатами вытравить борщевик нельзя», — рассказал Мурашов РБК.