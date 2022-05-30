К 2060 году борщевик захватит всю Центральную Россию — такой прогноз дал искусственный интеллект из Сколково Статьи редакции
Для борьбы с растением учёные будут искать насекомых и бактерии, которые смогут естественным путём ограничить его распространение.
Согласно исследованию учёных Сколковского института науки и технологий, к 2030-2060 годам борщевик Сосновского может распространиться практически на всей территории европейской части России — за исключением лишь самых северных регионов.
Прогноз сделали при помощи алгоритма машинного обучения искусственного интеллекта, который учитывал характеристики климата и почвы в регионах. В числе таких факторов содержание песка в почве, средняя температура за год, количество осадков и ещё пять переменных.
В Аграрно-технологическом институте РУДН основной причиной назвали тот факт, что у борщевика практически отсутствуют естественные враги — вирусы, бактерии и насекомые, которые могли бы ограничить распространение. При этом учёные не исключают, что за 30 лет такие враги появятся естественным образом.
Заведующий биологической лабораторией МГУ Владимир Мурашов рассказал, что учёные планируют искать естественных «помощников» в борьбе против растения на его родине в Приполярье, где впервые вывели борщевик. «Нужно найти вредителей, изучить их, чтобы быть уверенными, что они не начнут активно размножаться на других видах. Другого пути нет — ни бензином, ни ядохимикатами вытравить борщевик нельзя», — рассказал Мурашов РБК.
Как пить дать из украинских лабораторий
из простых советских
нацелено на славян!11111
Там уже вся страна один большой борщевик
К 2060 году пыня захватит всю Центральную Россию — такой прогноз дал искусственный интеллект из Сколково
Для борьбы с растением учёные будут искать насекомых и бактерии, которые смогут естественным путём ограничить его распространение.
чет орнул
(в одну голосину)
Он будет основной частью борщевого набора.
Предки помнят
Я читал, что есть весельчаки, кто специально его сажает
БНР - Борьщевицкая народная республика ✊
Какое Сколково, такие и прогнозы
Там было норм — с мит действительно общие проекты были. Опять всех ученых жалко бля
прозападные порывы и инициативный Медведев было реально заебись, но все уперлось в не желание чекиста потерять монархию
Где там? В Сколково на одно научное предприятие приходится пара десятков попила. Ещё скажи, что вот конкретным анализом из поста занимались совместно с MIT?
В сколково, да. С ними никогда не работал потому что побаивался брать деньги у режима еще в 2014 ну и сам не МИТ же, но знаю американцев которых сейчас перевели на институтское финансирование срочно потому что проекты прервались.
Когда борьба с борщевиком-нацистом?
как Тимирязевку переучат, так сразу
какой нахуй Киев, если россию даже борщевик ебет?
https://www.youtube.com/watch?v=FRgUOnTIpQY
Срочно нужны снаряды с борщевиком для 155-мм САУ
Он хотя бы высокий и не лысый
А что это за политик с фамилией Борщевик?
Алексей Борщевик
Борщевальный блэд
"учёные будут искать насекомых и бактерии, которые смогут естественным путём ограничить его распространение"
Вы бы сначала от амброзии ебаной избавились. От этой мрази едва ли не больше вреда
30 лет?
То есть теперь борщевик? Не НАТО?
Пора уже сделать борщевик символом оппозиции.
Борщевик, это то из чего в РФ борщ варят?
Ну, так это хорошее решение пищевого вопроса в грядущем кризисе.
Надеюсь, хотя бы борщевик сбросит путина
О, это достойный противник для русской армии. Всем выдать по палке и лсд
*Вставить видос с бабкой, которая говорит что то про интернет, но заменить интернет Макдаком*
Вот! БОРЩевик. Эти семена доставили бандеровские гуси и процесс захвата России-матушки уже начался! Спасайтесь!
Вот и готовый сценарий для фильма про апокалипсис. На этот раз просто тупо сажать урожай будет негде.
Продолжая мысль Захаровой.
Пусть украинцы и захватили борщ,
Но борщевик мы им не отдадим!