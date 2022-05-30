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К 2060 году борщевик захватит всю Центральную Россию — такой прогноз дал искусственный интеллект из Сколково Статьи редакции

Для борьбы с растением учёные будут искать насекомых и бактерии, которые смогут естественным путём ограничить его распространение.

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Фото Алексея Задонского

Согласно исследованию учёных Сколковского института науки и технологий, к 2030-2060 годам борщевик Сосновского может распространиться практически на всей территории европейской части России — за исключением лишь самых северных регионов.

Прогноз сделали при помощи алгоритма машинного обучения искусственного интеллекта, который учитывал характеристики климата и почвы в регионах. В числе таких факторов содержание песка в почве, средняя температура за год, количество осадков и ещё пять переменных.

Прогноз на сегодняшний день соответствует тому, что известно о текущем распространении борщевика. А прогноз на 2040–2060 годы предусматривает значительный риск поражения новых территорий, возможно вплоть до самых северных уголков континента.

из доклада Skoltech

В Аграрно-технологическом институте РУДН основной причиной назвали тот факт, что у борщевика практически отсутствуют естественные враги — вирусы, бактерии и насекомые, которые могли бы ограничить распространение. При этом учёные не исключают, что за 30 лет такие враги появятся естественным образом.

Заведующий биологической лабораторией МГУ Владимир Мурашов рассказал, что учёные планируют искать естественных «помощников» в борьбе против растения на его родине в Приполярье, где впервые вывели борщевик. «Нужно найти вредителей, изучить их, чтобы быть уверенными, что они не начнут активно размножаться на других видах. Другого пути нет — ни бензином, ни ядохимикатами вытравить борщевик нельзя», — рассказал Мурашов РБК.

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Борщевик в Твери Фото Tverigrad.ru

#новости #борщевик #технологии

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Пятая колонка

Как пить дать из украинских лабораторий

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испанский смех

из простых советских

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Социологический череп

нацелено на славян!11111

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Степан Пантера

Там уже вся страна один большой борщевик

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Социологический череп

К 2060 году пыня захватит всю Центральную Россию — такой прогноз дал искусственный интеллект из Сколково

Для борьбы с растением учёные будут искать насекомых и бактерии, которые смогут естественным путём ограничить его распространение.

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испанский смех

чет орнул

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испанский смех

(в одну голосину)

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Michael Konovalov

Он будет основной частью борщевого набора.

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innerspace
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Роман Горячкин

Предки помнят

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Новый Гоша
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apple

Я читал, что есть весельчаки, кто специально его сажает

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Jereyaut

БНР - Борьщевицкая народная республика ✊

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Ложный Артем

Какое Сколково, такие и прогнозы

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Noname nonamer

Там было норм — с мит действительно общие проекты были. Опять всех ученых жалко бля

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Соросята спасают Темнова

прозападные порывы и инициативный Медведев было реально заебись, но все уперлось в не желание чекиста потерять монархию

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Ложный Артем

Где там? В Сколково на одно научное предприятие приходится пара десятков попила. Ещё скажи, что вот конкретным анализом из поста занимались совместно с MIT?

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Noname nonamer

В сколково, да. С ними никогда не работал потому что побаивался брать деньги у режима еще в 2014 ну и сам не МИТ же, но знаю американцев которых сейчас перевели на институтское финансирование срочно потому что проекты прервались.

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Молочный Петя
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Гуманитарный паркур

Когда борьба с борщевиком-нацистом?

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Редкий Натр

как Тимирязевку переучат, так сразу

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базований кавун

какой нахуй Киев, если россию даже борщевик ебет?

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ste23

https://www.youtube.com/watch?v=FRgUOnTIpQY

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постмодерновый синдром
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Alex Nocturne

Срочно нужны снаряды с борщевиком для 155-мм САУ

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Грэг Бжезински

Он хотя бы высокий и не лысый

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Just Greg

А что это за политик с фамилией Борщевик?

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испанский смех

Алексей Борщевик

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Slow Dimon

Борщевальный блэд

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Рот eбaл этого путина

"учёные будут искать насекомых и бактерии, которые смогут естественным путём ограничить его распространение"

Вы бы сначала от амброзии ебаной избавились. От этой мрази едва ли не больше вреда

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new_comment
При этом учёные не исключают, что за 30 дней такие враги появятся естественным образом.

30 лет?

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Роман Горячкин

То есть теперь борщевик? Не НАТО?

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new_comment

Пора уже сделать борщевик символом оппозиции.

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Офисная Бумага

Борщевик, это то из чего в РФ борщ варят?
Ну, так это хорошее решение пищевого вопроса в грядущем кризисе.

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Паляниця

Надеюсь, хотя бы борщевик сбросит путина

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Судебный нос

О, это достойный противник для русской армии. Всем выдать по палке и лсд

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Dmitry Sursin

*Вставить видос с бабкой, которая говорит что то про интернет, но заменить интернет Макдаком*

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Алекс Косс

Вот! БОРЩевик. Эти семена доставили бандеровские гуси и процесс захвата России-матушки уже начался! Спасайтесь!

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FrozenYogurt

Вот и готовый сценарий для фильма про апокалипсис. На этот раз просто тупо сажать урожай будет негде.

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Pavel Voronin

Продолжая мысль Захаровой.

Пусть украинцы и захватили борщ,
Но борщевик мы им не отдадим!

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