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Cуперкомпьютер Frontier достиг производительности в 1,1 экзафлопса. Его называют быстрейшим в мире Статьи редакции

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Суперкомпьютер Frontier занял первое место в рейтинге самых быстрых компьютеров в мире (TOP500), показав производительность 1,1 экзафлопс — каждый флоп представляет собой любой из видов вычисления: сложение, вычитание, умножение или деление.

Система собрана в Окриджской национальной лаборатории на базе оборудования HPE и AMD. Это первая машина, преодолевшая порог производительности в квинтиллион (10 в 18-й степени) операций с плавающей запятой в секунду.

Frontier также занял первое место в рейтинге суперкомпьютеров Green500, который оценивает их энергоэффективность. Машина заняла первое место и в категории вычислений со смешанной точностью, которая оценивает производительность в форматах, обычно используемых для искусственного интеллекта, показав производительность 6,88 экзафлопс.

Машина состоит из 74 суперкомпьютерных шкафов HPE Cray EX, включающих 9408 узлов с 8,7 миллионами ядер на базе процессоров AMD. Каждый узел содержит один оптимизированный процессор EPYC и четыре ускорителя AMD Instinct. Во всей системе насчитывается 37 600 графических процессоров.

О масштабах суперкомпьютера можно судить по энергопотреблению, которое составляет 21 МВт, а всей системы – 40 МВт, что сопоставимо с потребляемой мощностью 30 тысяч домохозяйств.

На Frontier продолжаются испытания — его теоретическая пиковая производительность составляет 2 экзафлопа. В конце 2022 года Frontier будет доступен для раннего научного доступа, а плановая эксплуатация начнется в начале 2023 года. Машина будет загружена исследованиями в области фундаментальной физики.

Фото: Carlos Jones/ORNL/Министерство энергетики США.

#суперкомпьютер #frontier

Материал дополнен редакцией
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39 комментариев
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Ху Эмай

Вот бы с такого на ТЖ посидеть.

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Особенный магнит

все равно будет тормозить

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Футбольный фонарь

у тебя тормозит тж?

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Алекс

Он просто с «компуктера» сидит.

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RKA

По классике:
Крайзис потянет?

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Max Mayers

думаю на ремастере первого кукурузера спотыкнётся всё же

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Вольфсон

GTA 4 запустит?

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Igor Baklan

42

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Trident Force
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Дуб-Дерево

I Have No Mouth, and I Must Scream ?

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Trident Force

Да.

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C31H42N2O6

Как подсказывает опыт, для изобретения все-равно-чего-разрушающего, в том числе и супер-пупер бомб, человечеству вполне хватало и собственных мозгов. А вот чтоб изобрести что-нибудь созидающее, - для этого уже приходится задействовать машины. Увы.

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LuiQuao

А майнить на нем можно? Или сразу ключи ломать может

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Областной крюк

Ломать ключи экономически нецелесообразно.

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Алмаз Бекбаев

А представьте, лет через 60, такая производительность будет в мобильном устройстве

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Роман Горячкин

На дешманском аргентинском наглазнике

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Василий Пупкин

Не будет точно. Упёрлось в технологический предел. Дальше мельчить транзисторы в чипе не получается. Включается уже квантовая механика. Так что тут только ждать какого-то прорыва в самом физическом подходе. Типа проц строить на отдельных атомах. Но когда еще это будет? Цивилизация активно тупеет.

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Скучный огонь

Цивилизация совершенно точно не тупеет, не надо тут бумера включать

Сейчас активно работают в сторону наложения логики одна на другую, как сэндвич, если это окажется успешной практикой, то будем ещё долгое время наращивать производительность, делая такие «сендвичи» толще. Плюс здесь же идёт переосмысление архитектуры, улучшение подсистемы памяти и т.д

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LuiQuao

Наверное примерно такая же как между 3310 и 13PRO (хотя тут 20 лет прошло)

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Алмаз Бекбаев

Я имею ввиду, если посмотреть на суперкомпьютеры которые занимали комнаты в 60х и уверен впечатляли производительностью, а теперь такая мощность вычислительная есть в обычном телефоне или возможно даже калькуляторе.

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LuiQuao

аа ну да,

погуглил тему немного - Cray-1 (1975) имел производительность в 80 MFLOPS, производительность iPhone 5s 76.8 GFLOPS (GPU) - примерно быстрее в 1000 раз. Короче страшная тема.

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Юриевич Я

Finally! Майнкрафт на максималках

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Noname nonamer

Ооо — физ симулятор это гуд, там можно классно некоторые вещи предсказывать но выч тяжело

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Slaughter Toven

Оперативки сколько?

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Матвей Коновалов

Cуммарно на всей системе 9.6 петабайта и 36 петабайт NVM (просто локальный NVMe?)
Т.е. примерно 1 терабайт RAM и 4 терабайта NVM памяти на каждую ноду

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Max Mayers

тоже поискал инфу и чёт не особо.
могу ошибаться, но думаю там не очень много, т.к. в основном для решения задач, там основа gpu.
з.ы. прям сейчас ещё и видео от дроидера смотрю про суперкомпьютеры, может там дальше где попадётся инфа о ram.

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Andrei Myagkov

Сколько "попугаев" выдаёт в тесте Гилёва?

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Николай

Один. Но живой.

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Конь Федерации

Пизда моим одинаковым паролям (((

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LuiQuao

Со времён школы

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Jessie Nevin

10 вкладок в гугл хроме одновременно откроет сия машина, не захлебнется?

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Бунт на коленях

Опять кластер, небось. Хочу такую же производительность в один поток. (И запустить Conter Strike 1.6)

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Afanasiy Nezabudko

Они бы там лучше поработали на системой, которая бы со 100% вероятностью перехватывала баллистические ракеты, чтобы выжившие из ума диктаторы не шантажировали весь мир.
Хотя с Россией и это не поможет. Они бы в таком случае угрожали взорвать весь свой ядерный потенциал на своей же территории, чтобы вызвать ядерную зиму и все равно угробить весь земной шар. Православный ИГИЛ, а не страна.

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Александр Ветер

Сталкер потянет?

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Василий Пупкин

Ну, особого смысла установка не имеет. Процессоры обычные, просто их очень до.х.у.я. А у тебя есть такая задача, чтобы могла сразу на миллионе нодов выполняться? Вот и у меня нету. Потому как время на коммуникации между процессорами будет сильно превышать работу на отдельном процессоре. На 1000 процессоров задача будет считаться дольше чем на 500. Поэтому будет как всегда. Сделают доступ всем по сети, и народ будет запускать свои задачки на 124 нода, на 256 и т.п. Считать будет очень быстро конечно, но ты в очереди будешь больше стоять, бу-га-га. В этом смысле лучше меньше, но своё. Я вот собрал себе 4 сервера по 64 нода и не жужжу. Нет никакой очереди, запускай когда хочешь.

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Скучный огонь

Время строить подобную машину на Байкалах

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Yggdrasil

Для Таркова все равно не хватит

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Заработный франт
теоретическая пиковая производительность составляет 2 экзафлопа

речь не о схлопываниях, флопсы не склоняются, буква S означает секунды

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