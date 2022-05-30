Cуперкомпьютер Frontier достиг производительности в 1,1 экзафлопса. Его называют быстрейшим в мире Статьи редакции
Суперкомпьютер Frontier занял первое место в рейтинге самых быстрых компьютеров в мире (TOP500), показав производительность 1,1 экзафлопс — каждый флоп представляет собой любой из видов вычисления: сложение, вычитание, умножение или деление.
Система собрана в Окриджской национальной лаборатории на базе оборудования HPE и AMD. Это первая машина, преодолевшая порог производительности в квинтиллион (10 в 18-й степени) операций с плавающей запятой в секунду.
Frontier также занял первое место в рейтинге суперкомпьютеров Green500, который оценивает их энергоэффективность. Машина заняла первое место и в категории вычислений со смешанной точностью, которая оценивает производительность в форматах, обычно используемых для искусственного интеллекта, показав производительность 6,88 экзафлопс.
Машина состоит из 74 суперкомпьютерных шкафов HPE Cray EX, включающих 9408 узлов с 8,7 миллионами ядер на базе процессоров AMD. Каждый узел содержит один оптимизированный процессор EPYC и четыре ускорителя AMD Instinct. Во всей системе насчитывается 37 600 графических процессоров.
О масштабах суперкомпьютера можно судить по энергопотреблению, которое составляет 21 МВт, а всей системы – 40 МВт, что сопоставимо с потребляемой мощностью 30 тысяч домохозяйств.
На Frontier продолжаются испытания — его теоретическая пиковая производительность составляет 2 экзафлопа. В конце 2022 года Frontier будет доступен для раннего научного доступа, а плановая эксплуатация начнется в начале 2023 года. Машина будет загружена исследованиями в области фундаментальной физики.
Вот бы с такого на ТЖ посидеть.
все равно будет тормозить
у тебя тормозит тж?
Он просто с «компуктера» сидит.
По классике:
Крайзис потянет?
думаю на ремастере первого кукурузера спотыкнётся всё же
GTA 4 запустит?
42
I Have No Mouth, and I Must Scream ?
Да.
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Как подсказывает опыт, для изобретения все-равно-чего-разрушающего, в том числе и супер-пупер бомб, человечеству вполне хватало и собственных мозгов. А вот чтоб изобрести что-нибудь созидающее, - для этого уже приходится задействовать машины. Увы.
А майнить на нем можно? Или сразу ключи ломать может
Ломать ключи экономически нецелесообразно.
А представьте, лет через 60, такая производительность будет в мобильном устройстве
На дешманском аргентинском наглазнике
Не будет точно. Упёрлось в технологический предел. Дальше мельчить транзисторы в чипе не получается. Включается уже квантовая механика. Так что тут только ждать какого-то прорыва в самом физическом подходе. Типа проц строить на отдельных атомах. Но когда еще это будет? Цивилизация активно тупеет.
Цивилизация совершенно точно не тупеет, не надо тут бумера включать
Сейчас активно работают в сторону наложения логики одна на другую, как сэндвич, если это окажется успешной практикой, то будем ещё долгое время наращивать производительность, делая такие «сендвичи» толще. Плюс здесь же идёт переосмысление архитектуры, улучшение подсистемы памяти и т.д
Наверное примерно такая же как между 3310 и 13PRO (хотя тут 20 лет прошло)
Я имею ввиду, если посмотреть на суперкомпьютеры которые занимали комнаты в 60х и уверен впечатляли производительностью, а теперь такая мощность вычислительная есть в обычном телефоне или возможно даже калькуляторе.
аа ну да,
погуглил тему немного - Cray-1 (1975) имел производительность в 80 MFLOPS, производительность iPhone 5s 76.8 GFLOPS (GPU) - примерно быстрее в 1000 раз. Короче страшная тема.
Finally! Майнкрафт на максималках
Ооо — физ симулятор это гуд, там можно классно некоторые вещи предсказывать но выч тяжело
Оперативки сколько?
Cуммарно на всей системе 9.6 петабайта и 36 петабайт NVM (просто локальный NVMe?)
Т.е. примерно 1 терабайт RAM и 4 терабайта NVM памяти на каждую ноду
тоже поискал инфу и чёт не особо.
могу ошибаться, но думаю там не очень много, т.к. в основном для решения задач, там основа gpu.
з.ы. прям сейчас ещё и видео от дроидера смотрю про суперкомпьютеры, может там дальше где попадётся инфа о ram.
Сколько "попугаев" выдаёт в тесте Гилёва?
Один. Но живой.
Пизда моим одинаковым паролям (((
Со времён школы
10 вкладок в гугл хроме одновременно откроет сия машина, не захлебнется?
Опять кластер, небось. Хочу такую же производительность в один поток. (И запустить Conter Strike 1.6)
Они бы там лучше поработали на системой, которая бы со 100% вероятностью перехватывала баллистические ракеты, чтобы выжившие из ума диктаторы не шантажировали весь мир.
Хотя с Россией и это не поможет. Они бы в таком случае угрожали взорвать весь свой ядерный потенциал на своей же территории, чтобы вызвать ядерную зиму и все равно угробить весь земной шар. Православный ИГИЛ, а не страна.
Сталкер потянет?
Ну, особого смысла установка не имеет. Процессоры обычные, просто их очень до.х.у.я. А у тебя есть такая задача, чтобы могла сразу на миллионе нодов выполняться? Вот и у меня нету. Потому как время на коммуникации между процессорами будет сильно превышать работу на отдельном процессоре. На 1000 процессоров задача будет считаться дольше чем на 500. Поэтому будет как всегда. Сделают доступ всем по сети, и народ будет запускать свои задачки на 124 нода, на 256 и т.п. Считать будет очень быстро конечно, но ты в очереди будешь больше стоять, бу-га-га. В этом смысле лучше меньше, но своё. Я вот собрал себе 4 сервера по 64 нода и не жужжу. Нет никакой очереди, запускай когда хочешь.
Время строить подобную машину на Байкалах
Для Таркова все равно не хватит
речь не о схлопываниях, флопсы не склоняются, буква S означает секунды