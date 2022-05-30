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Суперкомпьютер Frontier занял первое место в рейтинге самых быстрых компьютеров в мире (TOP500), показав производительность 1,1 экзафлопс — каждый флоп представляет собой любой из видов вычисления: сложение, вычитание, умножение или деление.

Система собрана в Окриджской национальной лаборатории на базе оборудования HPE и AMD. Это первая машина, преодолевшая порог производительности в квинтиллион (10 в 18-й степени) операций с плавающей запятой в секунду.

Frontier также занял первое место в рейтинге суперкомпьютеров Green500, который оценивает их энергоэффективность. Машина заняла первое место и в категории вычислений со смешанной точностью, которая оценивает производительность в форматах, обычно используемых для искусственного интеллекта, показав производительность 6,88 экзафлопс.

Машина состоит из 74 суперкомпьютерных шкафов HPE Cray EX, включающих 9408 узлов с 8,7 миллионами ядер на базе процессоров AMD. Каждый узел содержит один оптимизированный процессор EPYC и четыре ускорителя AMD Instinct. Во всей системе насчитывается 37 600 графических процессоров.

О масштабах суперкомпьютера можно судить по энергопотреблению, которое составляет 21 МВт, а всей системы – 40 МВт, что сопоставимо с потребляемой мощностью 30 тысяч домохозяйств.

На Frontier продолжаются испытания — его теоретическая пиковая производительность составляет 2 экзафлопа. В конце 2022 года Frontier будет доступен для раннего научного доступа, а плановая эксплуатация начнется в начале 2023 года. Машина будет загружена исследованиями в области фундаментальной физики.

Фото: Carlos Jones/ORNL/Министерство энергетики США.