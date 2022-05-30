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В сеть утекли персональные данные курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club Статьи редакции

В базу попали имена, телефоны и адреса электронных почт. Всего в списке 1,2 миллиона строк.

  • О базе курьеров рассказали исследователи сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI в своём телеграм-канале.
  • В файле с данными курьеров «Яндекс.Еды» содержится 700 тысячи строки с ФИО, хешированным паролем, номерами телефона (585298 номеров).
  • В файле с данными Delivery Club содержится 521 тысячи строки с ФИО, адресами электронной почты (131695 адреса) и номерами телефона (132742 номера).

  • В «Яндексе» сообщили TJ, что речь идет о той же утечке, о которой стало известно 1 марта: «Наша служба безопасности изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные о партнерах, которые доставляют заказы, оказалась в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах. Новых инцидентов мы не фиксировали. С того момента все системы „Яндекс. Еды“ прошли многоуровневый аудит безопасности, ужесточены политики хранения данных, ограничено число сотрудников, которые имеют доступ к чувствительной информации. Злоумышленники не смогут получить к доступ к аккаунтам курьеров, хэши паролей из утечки относятся к деактивированному приложению, которое давно не используется».

  • В Delivery Club сообщили vc.ru, что «актуальность данных и их принадлежность курьерам требует проверки», а «служба безопасности занимается этим вопросом».
  • 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.
  • 23 марта Роскомнадзор составил административный протокол против «Яндекс.Еды» Пострадавшие подали несколько коллективных исков к сервису из-за утечки своих данных. 24 марта «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. В апреле суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.
  • 18 мая хакеры добавили к утёкшей карте с данными из «Яндекс.Еды» данные из ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Wildberries, Avito, «Билайна» и других сервисов.

#новости #утечки #яндекседа #deliveryclub

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27 комментариев
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Ху Эмай

Сделайте уже новость "В сеть утекло всё"

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Antonio De

У АйТи компаний начался период конфиденциальной течки)

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Выходной ключ

Когда уже мне в рот сольешь??????????

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Игорь Херник

Деньги на штраф в 60 тыщ уже отложены

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Jabas

За курьеров думаю даже не откладывали

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Подводной Даниль

Вычтут с курьеров

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Antonio De

Ну пароли в базе хэшированы. Уже не плохо )

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Veritas Vincit

Правда соль рядом, но да

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Лысина Арика

О нет, ещё 60к/

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Простой лолипоп

Чур я следующий это пощу!

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плюшевый батон

Это интересно с точки зрения статистики. Какие имена популярны, устройства, какую-нибудь корреляцию найти

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Вячеслав

По скриншоту видно что много ***бек‘ов

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плюшевый батон

Но каких именно? Мне иногда кажется что у всех курьеров Яндекс Еды уникальные имена

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Bulky Blackcrappy против войны

Это кто-то льёт в знак протеста или в рамках санкций кибербезопасность приостановила деятельность на территории РФ?

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псина

в рамках скорого роста преступности на фоне известных событий и упрощения перераспределения богатств

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Man

Уже на карту нанесли?

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Уникальный Илья

Что опять?

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Обширный спрей

Угрозы нац безопасности нет. Твердо и четко

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Dr. Acula

когда уже все данные с госуслуг вбросят в сеть

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Невысокий шмель

Мухамуджоны в чате?

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Ддой

«Ответочка»

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Искренний корабль

ыхыхы

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Дед Макар

Да как же вы заебали

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Yggdrasil

Это не утечки, а слив баз для спецслужб. В случае чего можно все повесить на мэйлсру и яндекс

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Генномодифицированный голуб

Ой не вьіпустят Яндекс в Изралиль 😂

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Владислав Косинов

Еще -60K ? Они так разорятся поди.

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Раненый Слава

Теперь можно насрать под дверь курьеру, который привёз остывшую пиццу

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