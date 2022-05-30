В сеть утекли персональные данные курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club Статьи редакции
В базу попали имена, телефоны и адреса электронных почт. Всего в списке 1,2 миллиона строк.
- О базе курьеров рассказали исследователи сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI в своём телеграм-канале.
- В файле с данными курьеров «Яндекс.Еды» содержится 700 тысячи строки с ФИО, хешированным паролем, номерами телефона (585298 номеров).
- В файле с данными Delivery Club содержится 521 тысячи строки с ФИО, адресами электронной почты (131695 адреса) и номерами телефона (132742 номера).
В «Яндексе» сообщили TJ, что речь идет о той же утечке, о которой стало известно 1 марта: «Наша служба безопасности изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные о партнерах, которые доставляют заказы, оказалась в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах. Новых инцидентов мы не фиксировали. С того момента все системы „Яндекс. Еды“ прошли многоуровневый аудит безопасности, ужесточены политики хранения данных, ограничено число сотрудников, которые имеют доступ к чувствительной информации. Злоумышленники не смогут получить к доступ к аккаунтам курьеров, хэши паролей из утечки относятся к деактивированному приложению, которое давно не используется».
- В Delivery Club сообщили vc.ru, что «актуальность данных и их принадлежность курьерам требует проверки», а «служба безопасности занимается этим вопросом».
- 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.
- 23 марта Роскомнадзор составил административный протокол против «Яндекс.Еды» Пострадавшие подали несколько коллективных исков к сервису из-за утечки своих данных. 24 марта «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. В апреле суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.
- 18 мая хакеры добавили к утёкшей карте с данными из «Яндекс.Еды» данные из ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Wildberries, Avito, «Билайна» и других сервисов.
Сделайте уже новость "В сеть утекло всё"
У АйТи компаний начался период конфиденциальной течки)
Когда уже мне в рот сольешь??????????
Деньги на штраф в 60 тыщ уже отложены
За курьеров думаю даже не откладывали
Вычтут с курьеров
Ну пароли в базе хэшированы. Уже не плохо )
Правда соль рядом, но да
О нет, ещё 60к/
Чур я следующий это пощу!
Это интересно с точки зрения статистики. Какие имена популярны, устройства, какую-нибудь корреляцию найти
По скриншоту видно что много ***бек‘ов
Но каких именно? Мне иногда кажется что у всех курьеров Яндекс Еды уникальные имена
Это кто-то льёт в знак протеста или в рамках санкций кибербезопасность приостановила деятельность на территории РФ?
в рамках скорого роста преступности на фоне известных событий и упрощения перераспределения богатств
Уже на карту нанесли?
Что опять?
Угрозы нац безопасности нет. Твердо и четко
когда уже все данные с госуслуг вбросят в сеть
Мухамуджоны в чате?
«Ответочка»
ыхыхы
Да как же вы заебали
Это не утечки, а слив баз для спецслужб. В случае чего можно все повесить на мэйлсру и яндекс
Ой не вьіпустят Яндекс в Изралиль 😂
Еще -60K ? Они так разорятся поди.
Теперь можно насрать под дверь курьеру, который привёз остывшую пиццу