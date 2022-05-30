В «Яндексе» сообщили TJ, что речь идет о той же утечке, о которой стало известно 1 марта: «Наша служба безопасности изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные о партнерах, которые доставляют заказы, оказалась в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах. Новых инцидентов мы не фиксировали. С того момента все системы „Яндекс. Еды“ прошли многоуровневый аудит безопасности, ужесточены политики хранения данных, ограничено число сотрудников, которые имеют доступ к чувствительной информации. Злоумышленники не смогут получить к доступ к аккаунтам курьеров, хэши паролей из утечки относятся к деактивированному приложению, которое давно не используется».