По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года поставки нефти из России сократятся на 90%.

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Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились о частичном запрете поставок российской нефти в рамках шестого пакета санкций, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Он уточнил, что запрет пока не касается поставок нефти по трубопроводам. По данным Bloomberg, исключение решили сделать для того, чтобы дать Венгрии, Чехии, Словакии и другим странам, не имеющим выхода к морю и зависящим от трубопроводных поставок, адаптироваться к запрету.

Charles Michel @eucopresident #Unity



Agreement to ban export of Russian oil to the EU.



This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.



Maximum pressure on Russia to end the war.



#EUCO Agreement to ban export of Russian oil to the EU.This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.Maximum pressure on Russia to end the war. «Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это сразу сокращает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования её военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны».

По словам Шарля Мишеля, лидеры ЕС также договорились отключить Сбербанк от системы SWIFT. Они решили запретить вещание на территории Евросоюза трёх российских государственных телеканалов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны ЕС намерены как можно скорее покончить «с зависимостью от российского газа, нефти и угля».

Ursula von der Leyen @vonderleyen



This will effectively cut around 90% of oil imports from Russia to the EU by the end of the year. I welcome the #EUCO agreement tonight on oil sanctions against Russia.This will effectively cut around 90% of oil imports from Russia to the EU by the end of the year. «Я приветствую сегодняшнее соглашение ЕС о нефтяных санкциях против России. Это фактически сократит около 90% импорта нефти из России в ЕС к концу года».

Этому будет способствовать реализация плана из четырёх основных пунктов: сохранение энергии; отказ от российского ископаемого топлива; крупные инвестиции в возобновляемые источники энергии; финансирование в размере 300 миллиардов евро, в том числе — в Фонд восстановления и спасения экономики.

Кроме того, по словам Урсулы фон дер Ляйен, лидеры ЕС также договорились работать над механизмом предоставления Украине нового, исключительного пакета макрофинансовой помощи в размере до 9 миллиардов евро.