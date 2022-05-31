Лидеры Евросоюза согласовали частичный запрет импорта нефти из России и отключение «Сбера» от SWIFT Статьи редакции
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года поставки нефти из России сократятся на 90%.
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились о частичном запрете поставок российской нефти в рамках шестого пакета санкций, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Он уточнил, что запрет пока не касается поставок нефти по трубопроводам. По данным Bloomberg, исключение решили сделать для того, чтобы дать Венгрии, Чехии, Словакии и другим странам, не имеющим выхода к морю и зависящим от трубопроводных поставок, адаптироваться к запрету.
По словам Шарля Мишеля, лидеры ЕС также договорились отключить Сбербанк от системы SWIFT. Они решили запретить вещание на территории Евросоюза трёх российских государственных телеканалов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны ЕС намерены как можно скорее покончить «с зависимостью от российского газа, нефти и угля».
Этому будет способствовать реализация плана из четырёх основных пунктов: сохранение энергии; отказ от российского ископаемого топлива; крупные инвестиции в возобновляемые источники энергии; финансирование в размере 300 миллиардов евро, в том числе — в Фонд восстановления и спасения экономики.
Кроме того, по словам Урсулы фон дер Ляйен, лидеры ЕС также договорились работать над механизмом предоставления Украине нового, исключительного пакета макрофинансовой помощи в размере до 9 миллиардов евро.
По расчётам Bloomberg, Россия в результате принятия шестого пакета санкций потеряет более 22 миллиардов долларов доходов в год от экспорта нефти в Европу из-за эмбарго со стороны ЕС, но сохранит около 10 миллиардов долларов поступлений от поставок по нефтепроводу «Дружба».
Я не понимаю. РФ получает от углеводородов сейчас миллиард в день. До конца года остаётся примерно 210 дней. Т.е. 210 миллиардов, могло бы быть получено. Из-за санкций будет потеряно около 10% доходов. И это без учёта возможных продаж на другие рынки, контрабанды и дальнейшего роста цен.
Как-то сомнительно, что это серьёзно повлияет на возможность финансирования СВО.
Тсс, потише, в комментариях празднуют победу над Россией, не мешай.
санкции больше работают на перспективу, сейчас еще деньги будут, но по сути это можно назвать "последними" деньгами, если утрировано, понятно что еще найдут куда продавать, но доходы упадут глобально, а в перспективе и добыча упадет. И сейчас уже наблюдается кассовый разрыв из-за трат на войну. Так что даже получай по миллиарду в день экономика будет падать, долго но падать.
Как говорится "не папа будет меньше пить, а ты будешь меньше есть". Не в буквальном смысле, но разные аспекты просядут в жизни россиян.
Точно и именно поэтому на высшем уровне руzzге политики визжат
РРРРРЯЯЯЯЯЯЯЯЯ, СНИМИТЕ САНКЦИИ
к концу года на 90% это не в конце года на 90%
например на 60% сразу рубанут
Нет, ну серьезно. Они обычно покупали n в день, с началом войны стали покупать 10n в день. Они так экономику раскачали, что она потребовала ускоренных поставок сырья?
ЕС не использует закупленное непосредственно в момент закупки. Он заполняют все доступные хранилища, чтобы полная блокада минимально сотрясла экономику.
Как только заполнят, остановятся. На 210 дней я бы не расчитывал. И вообще, не пытался бы найти в этой истории хоть какую-то позитивную сторону для РФ.
Ну помимо спонсирования войны есть ещё куча затрат. Войну врятли обрежут, но может пенсионный возраст увеличат ещё.
Даже текущие санкции очень сильно бьют по бюджету. Например, Россия раньше продавала нефть по рыночной цене, а сейчас приходится толкать с 30% и меньшие объемы. Сокращение объемов ведет к сокращению перевозок, меньше закупок у других поставщиков и т.д. Всё это бьёт по всей цепочке. Металургам уже хотят обнулить акцизы на фоне падения спроса.
Уже сейчас можно наблюдать как в бюджете образовалась дыра из-за падения доходов. В этом году там будет существенный дифицит, а дальше будет только хуже.
Мне больше нравится другой момент!
Я помню как два года назад цены на нефть снижались.
И наши постоянно визжали, как американская сланцевая нефть загнётся из-за низких цен и мы будем процветать)
Процвели))
В итоге за каким-то хреном сами сделали так, чтобы цены взлетели и сланцевики теперь в масле купаются)
Шёл третий месяц войны.
Четвертый
Вернее, восьмой год.
Не ссы, Роzzия развалится быстрее.
С каждой новой исторической итерацией срок жизни рашки все меньше и меньше.
Как там еще недавно пели в совке?) союз НЕРУШИМЫЙ... XD
А как вообще работал Свифт у сбера, если я посылать деньги уже как несколько месяцев не мог?
Я вообще даже не понял как это делать, в приложении нихуя нет. Можно от туда валюту на тиньку как-нибудь перевести? А то ебучий сбер не банк, а параша какая-то
Так же как и у остальных подключенных к системе, просто подтверждал перевод, а к самим платежам имеет косвенное отношение. В марте OFAC им заблокировал долларовой корреспондентский счет, потом британцы прикрыли фунт. Из-за санкций переводы в валюте и встали.
https://www.sberbank.ru/ru/person/help/faq2502
посылать в сбер или из сбера? даже до официального начала санкций к сберу и альфе я не мог туда через свифт отправить из-за границы.
https://t.me/spydell_finance/1019
На деле ничего критичного для России. А жаль.
Да ебать куда не плюнь, на что эмбарго не наложи💩 - ничего критичного. Ну невероятная страна
Не понимаю позицию людей которые топят за энергонезависимость. Типа такая страна как Германия должна полностью отказаться от всего российского газа по щелчку пальцев? То есть им типа никто не пользуется там? И ничего не произойдёт, если его перекрыть?
Уподет ввп на 3%, избиратели будут негодовать
если бы отказались от всего в первые дни, мб уже сегодня договаривались бы с новым режимом рф о поставках
Пустосечин
Все это прикольно, но откуда они будут брать топливо в таком случае? Они ломают выстроенные десятилетиями логистические цепочки. Другие поставки будут дольше и дороже, следовательно повлияют и так на уже текущую инфляцию.
Не говоря уже о том, что они присунули сюда свою эко-повесточку.
Предположу, что другие поставщики все эти годы тоже не хуй пинали, а прорабатывали варианты логистики на случай, если на них поднимется спрос. И сейчас потому и сразу не отрубили, что надо все-таки новые варианты проработать.
Санкции для виду
Да, именно поэтому инфляция в России достигнет 13%
Отлично!
🤡