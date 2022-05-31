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Российский «Макдоналдс» подал заявки на регистрацию брендов «Это он», «Точно он» и «Компас» Статьи редакции

Сеть продолжает выбирать новое название для бренда.

27 мая 2022 года ООО «Макдоналдс» подало заявки в Роспатент на регистрацию трёх новых брендов: «Это он», «Точно он» и «Компас». Внимание на это обратило агентство «Москва».

В пресс-службе компании заявили РБК, что находятся в процессе работы над созданием нового бренда, отправили заявки на регистрацию нескольких названий и позже выберут из всех зарегистрированных какое-то одно.

27 мая СМИ узнали, что бывший «Макдоналдс» подал заявки на регистрацию четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса». Тогда название хотели сделать с созвучным с рекламным слоганом сети.

В российском «Макдоналдс» сообщили, что бывшие рестораны сети в России откроют под новым брендом 12 июня.

#новости #макдоналдс

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23 комментария
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Мощный Влад
Это он
Точно он
Сто процентов он
Половины меню нету, но это всё равно он
Да, всё теперь дороже, но это всё ещё он
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испанский смех

отечественный аналог

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Katebir

Уже много раз говорили об этом — давайте пожалуйста без "российский макдональдс". Никакого российского макдональдса уже нет, это торговая марка и она больше в России не представлена. "Российский владелец бывших активов макдональдс" как максимум.

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Отдаленный ящик

временный управляющий бизнесом макдональдса на территории РФ тогда уж

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Katebir

Даже если в результате окажется так (то есть спустя время мак вернётся и выкупит всё обратно) — сейчас это доподлинно неизвестно и просто произошла полная продажа

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Andre Macareno

Там многие из продавших получили опцион на покупку взад — в том числе мак

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Отдаленный ящик

ну я всё таки ставлю что это как раз маскировка под полную продажу.
продавалось же не на аукционе , а подбирались специально лояльные люди которые дадут гарантию что по первому требованию вернут

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Nai

Ну у меня в Казани все рестораны Макдоналдс работают, пусть и по франшизе

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дай пять рублей

какая разница если бургеры те же самые-то

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Отдаленный ящик

это он это он вечерний мудозвон

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H8isGR8

Хуя ты рифмоплёт!👍🏻

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Странный татарин

давай лучше я

это он точно он
высер в 10 000 тонн.

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Макс Карр

"Оно", чего уж мелочиться.
https://tjournal.ru/u/471830-maks-karr/638295-daryu-ideyu-besplatno-novyy-brend-ono-tam-i-kloun-est

Дарю идею! Бесплатно! Новый бренд - "ОНО". Там и…
27 мая 2022 года ООО «Макдоналдс» подало заявки в Роспатент на регистрацию трёх новых брендов…
tjournal.ru
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Муниципальный Петя

Компас? 🤔

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Отдаленный ящик

компас три дэ

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Ицтерские Данелянды

Нет денег на специалистов по неймингу?

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Arugin

Смотрите, отличное название: компост. Покрывает и айтишников и верующих.

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Мощный Влад

CumPot.

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Заработный франт

тралируют, одобряю.
но чувствую, что финальный результат не одобрю

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russianvoodoo

Ещё вариант «мам, хочу писать!».

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Дед Макар

Шляпа ебанная

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Кадровый Гоша
отправили заявки на регистрацию нескольких названий и позже выберут из всех зарегистрированных какое-то одно

А нельзя наоборот? Сначала придумать и выбрать, а потом регистрировать

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испанский смех
В пресс-службе компании заявили РБК, что находятся в процессе работы над созданием нового бренда, отправили заявки на регистрацию нескольких названий и позже выберут из всех зарегистрированных какое-то дно.
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Читать все 23 комментария
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