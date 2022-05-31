Сеть продолжает выбирать новое название для бренда.

27 мая 2022 года ООО «Макдоналдс» подало заявки в Роспатент на регистрацию трёх новых брендов: «Это он», «Точно он» и «Компас». Внимание на это обратило агентство «Москва».

В пресс-службе компании заявили РБК, что находятся в процессе работы над созданием нового бренда, отправили заявки на регистрацию нескольких названий и позже выберут из всех зарегистрированных какое-то одно.

27 мая СМИ узнали, что бывший «Макдоналдс» подал заявки на регистрацию четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса». Тогда название хотели сделать с созвучным с рекламным слоганом сети.

В российском «Макдоналдс» сообщили, что бывшие рестораны сети в России откроют под новым брендом 12 июня.