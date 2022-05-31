Российский «Макдоналдс» подал заявки на регистрацию брендов «Это он», «Точно он» и «Компас» Статьи редакции
Сеть продолжает выбирать новое название для бренда.
27 мая 2022 года ООО «Макдоналдс» подало заявки в Роспатент на регистрацию трёх новых брендов: «Это он», «Точно он» и «Компас». Внимание на это обратило агентство «Москва».
В пресс-службе компании заявили РБК, что находятся в процессе работы над созданием нового бренда, отправили заявки на регистрацию нескольких названий и позже выберут из всех зарегистрированных какое-то одно.
27 мая СМИ узнали, что бывший «Макдоналдс» подал заявки на регистрацию четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса». Тогда название хотели сделать с созвучным с рекламным слоганом сети.
В российском «Макдоналдс» сообщили, что бывшие рестораны сети в России откроют под новым брендом 12 июня.
Точно он
Сто процентов он
Половины меню нету, но это всё равно он
Да, всё теперь дороже, но это всё ещё он
отечественный аналог
Уже много раз говорили об этом — давайте пожалуйста без "российский макдональдс". Никакого российского макдональдса уже нет, это торговая марка и она больше в России не представлена. "Российский владелец бывших активов макдональдс" как максимум.
временный управляющий бизнесом макдональдса на территории РФ тогда уж
Даже если в результате окажется так (то есть спустя время мак вернётся и выкупит всё обратно) — сейчас это доподлинно неизвестно и просто произошла полная продажа
Там многие из продавших получили опцион на покупку взад — в том числе мак
ну я всё таки ставлю что это как раз маскировка под полную продажу.
продавалось же не на аукционе , а подбирались специально лояльные люди которые дадут гарантию что по первому требованию вернут
Ну у меня в Казани все рестораны Макдоналдс работают, пусть и по франшизе
какая разница если бургеры те же самые-то
это он это он вечерний мудозвон
Хуя ты рифмоплёт!👍🏻
давай лучше я
это он точно он
высер в 10 000 тонн.
"Оно", чего уж мелочиться.
https://tjournal.ru/u/471830-maks-karr/638295-daryu-ideyu-besplatno-novyy-brend-ono-tam-i-kloun-est
Компас? 🤔
компас три дэ
Нет денег на специалистов по неймингу?
Смотрите, отличное название: компост. Покрывает и айтишников и верующих.
CumPot.
тралируют, одобряю.
но чувствую, что финальный результат не одобрю
Ещё вариант «мам, хочу писать!».
Шляпа ебанная
А нельзя наоборот? Сначала придумать и выбрать, а потом регистрировать