Ракету со сбрасываемой частью с надписью «Россия своих не бросает» установили на Байконуре Статьи редакции
Она доставит грузы на МКС.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» установили на стартовый стол площадки космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
На головной обтекатель ракеты нанесены флаги самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также надпись «Россия своих не бросает». На одной из ступеней крупными буквами выведено слово «ДОНБАСС».
Запуск ракеты запланирован на 3 июня 2022 года. Планируется, что старт будет произведен в 12:32 по московскому времени. Она доставит к МКС корабль с 2500 килограммами грузов.
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Юмореска
Россия своих не бросает, а сбрасывает
Не бросок, а запланированное отделение
Не бросили, а забыли
То бабка, то это, как можно так не уметь в символизм
Метапостирония, до которой нам далеко.
Хех, классека. Отработала - выписана из своих
отработала - пропала без вести
А потом читаешь новости, что даже раненых с поля боя приказ не забирать, что бы не тратить бензин. Потому что де-факто они расходный материал, воевать не смогут, только бюджет тянуть. Срана из картона, все - ширма
простая советская ширма
Ы в ударе сегодня
эт чё за руны
проверка зрения перед полетом
технологии древних славян
Надо знакомому палеонтологу показать, может он разберется
они ж по динозаврам?
Что-то на грузинском
На одной из ступеней крупными буквами выведено слово «ДОНБАСС».
Это первая, которая замертво падает в степи и никому не нужна?
Или вторая, которая телится на орбите пару месяцев, после чего становится или космическим мусором или сгорает в атмосфере?
Я не знаю, ну не верю я, что настолько тупо можно делать, даже бритвой Хэнлона это не оправдать. Очевидно, что закулисье специально такой символизм вкладывает и делает такие вещи.
всем нравится, поднимает патриотизм
Кто как не "приорат шизов" может говорить о закулисье))
Рогозин недавно предлагал вместо арестованных у ЦБ долларов напечатать рублей, населению не раздавать (они инфляцию разгонят), а дать «предприятиям», в число которых Рогозин не забыл записать Роскосмос.
Он правда настолько умный.
"когда в тебя не верит даже приорат шизов"
зачем вообще в космос летать, рогозин там космические мемы делает, недостаточно что ли
Своих не бросаем*
*Предложение действительно при соблюдении следующих условий <...>
Готовится к запуску новая российская ракета большой дальности. На дереве у стартовой площадки сидят две вороны:
— Взлетит, — говорит одна.
— Не взлетит, — говорит другая.
— А я говорю, взлетит.
— А я говорю, не взлетит.
Происходит запуск, ракета взрывается не взлетев.
— Ну что, накаркала?
— Слава Украине
Взлетiт
Предлагаю поскромнеть и переименовать Прогресс в Процесс
Правильно, Россия своих не бросает. Она их цинично кидает прямо в самое дерьмо)
Клоуны. И самое смешное, что они же знают, что они бросают своих и еще как сука бросают
чужую привезли выбросить, наверное
Россия своих не бросает, а убивает
Там должно быть: «Россия своих не бросает?».
еее, надпись
Кого бросили - те не свои. База!)
А что там со спутником, который сгорел? Виновных наказали уже?)
Еще и свалится на старте всем на потеху
Как заорал
Нет, с населением планеты (или частью) точно что-то стало за время короны. Ну тут же символичность просматривается с закрытыми глазами. Не говоря уж в целом о неуместности таких надписей на научных объектах.
Очень символично
Зачем делать то, что никто больше не увидит этой надписи, кроме запускателей ракеты, с Айфона ее в космосе точно не снимешь.