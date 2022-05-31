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Ракету со сбрасываемой частью с надписью «Россия своих не бросает» установили на Байконуре Статьи редакции

Она доставит грузы на МКС.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» установили на стартовый стол площадки космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.

На головной обтекатель ракеты нанесены флаги самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также надпись «Россия своих не бросает». На одной из ступеней крупными буквами выведено слово «ДОНБАСС».

Запуск ракеты запланирован на 3 июня 2022 года. Планируется, что старт будет произведен в 12:32 по московскому времени. Она доставит к МКС корабль с 2500 килограммами грузов.

#новости #космос

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Пыльный теркин30см
Ракету со сбрасываемой частью с надписью «Россия своих не бросает» установили

Юмореска

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испанский смех

Россия своих не бросает, а сбрасывает

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Cheems Thunderbonk

Не бросок, а запланированное отделение

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Bulky Blackcrappy против войны

Не бросили, а забыли

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Добро и позитив

То бабка, то это, как можно так не уметь в символизм

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Mykhailo

Метапостирония, до которой нам далеко.

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Dan

Хех, классека. Отработала - выписана из своих

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испанский смех

отработала - пропала без вести

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Dan

А потом читаешь новости, что даже раненых с поля боя приказ не забирать, что бы не тратить бензин. Потому что де-факто они расходный материал, воевать не смогут, только бюджет тянуть. Срана из картона, все - ширма

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испанский смех

простая советская ширма

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Окончательный турник

Ы в ударе сегодня

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Материальный алмаз

эт чё за руны

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Ученый паркур

проверка зрения перед полетом

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Грандиозный турник

технологии древних славян

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Альф

Надо знакомому палеонтологу показать, может он разберется

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Материальный алмаз

они ж по динозаврам?

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Тёплая Грелочка

Что-то на грузинском

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ZXC

На одной из ступеней крупными буквами выведено слово «ДОНБАСС».

Это первая, которая замертво падает в степи и никому не нужна?
Или вторая, которая телится на орбите пару месяцев, после чего становится или космическим мусором или сгорает в атмосфере?

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Приорат шизов

Я не знаю, ну не верю я, что настолько тупо можно делать, даже бритвой Хэнлона это не оправдать. Очевидно, что закулисье специально такой символизм вкладывает и делает такие вещи.

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испанский смех

всем нравится, поднимает патриотизм

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Замкнутый дебаркадер

Кто как не "приорат шизов" может говорить о закулисье))

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постмодерновый синдром

Рогозин недавно предлагал вместо арестованных у ЦБ долларов напечатать рублей, населению не раздавать (они инфляцию разгонят), а дать «предприятиям», в число которых Рогозин не забыл записать Роскосмос.
Он правда настолько умный.

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Тёплая Грелочка

"когда в тебя не верит даже приорат шизов"

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Отдаленный ящик

зачем вообще в космос летать, рогозин там космические мемы делает, недостаточно что ли

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Стройный череп

Своих не бросаем*

*Предложение действительно при соблюдении следующих условий <...>

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Заработный франт

Готовится к запуску новая российская ракета большой дальности. На дереве у стартовой площадки сидят две вороны:

— Взлетит, — говорит одна.
— Не взлетит, — говорит другая.
— А я говорю, взлетит.
— А я говорю, не взлетит.

Происходит запуск, ракета взрывается не взлетев.

— Ну что, накаркала?
— Слава Украине

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Московский

Взлетiт

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Ученый паркур

Предлагаю поскромнеть и переименовать Прогресс в Процесс

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Егор Павлюк

Правильно, Россия своих не бросает. Она их цинично кидает прямо в самое дерьмо)

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Yggdrasil

Клоуны. И самое смешное, что они же знают, что они бросают своих и еще как сука бросают

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Andrey Frolov

чужую привезли выбросить, наверное

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Какабуча tv

Россия своих не бросает, а убивает

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Веб Инструменты

Там должно быть: «Россия своих не бросает?».

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испанский смех

еее, надпись

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BigBrotherBear

Кого бросили - те не свои. База!)

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Тимурчик

А что там со спутником, который сгорел? Виновных наказали уже?)

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dead moroze

Еще и свалится на старте всем на потеху

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я НЕ батон

Как заорал

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Spok

Нет, с населением планеты (или частью) точно что-то стало за время короны. Ну тут же символичность просматривается с закрытыми глазами. Не говоря уж в целом о неуместности таких надписей на научных объектах.

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экспат

Очень символично

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Алексей Докукин

Зачем делать то, что никто больше не увидит этой надписи, кроме запускателей ракеты, с Айфона ее в космосе точно не снимешь.

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