На головной обтекатель ракеты нанесены флаги самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также надпись «Россия своих не бросает». На одной из ступеней крупными буквами выведено слово «ДОНБАСС».

Запуск ракеты запланирован на 3 июня 2022 года. Планируется, что старт будет произведен в 12:32 по московскому времени. Она доставит к МКС корабль с 2500 килограммами грузов.