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Верховный суд РФ разрешил обороняться от пытающихся проникнуть в дом, даже если они не применяют насилие Статьи редакции

В случае обвинения гражданина в превышении пределов самообороны суд должен исходить из принципа презумпции невиновности.

Верховный суд РФ расширил пределы допустимой самообороны в случае незаконной попытки злоумышленника проникнуть в жильё. Об этом говорится в постановлении.

Ранее к преступлениям, при которых может применяться самооборона, относились побои, грабёж и другие посягательства, связанные с насилием.

Суд дополнил список «незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нём лица, не сопряжённым с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица». Также можно считать «состоянием необходимой обороны» ситуации, когда оборонявшийся пытался предотвратить нападение, если обстоятельства указывают на наличие реальной угрозы его совершения. Например, когда злоумышленник «высказывает угрозу немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», в частности направляет на обороняющегося оружие.

Пленум отмечает, что, если в суде возникли сомнения в превышении пределов самообороны, их необходимо трактовать в пользу обвиняемого.

Законопроект о предоставлении россиянам права на неограниченную самооборону в случаях проникновения злоумышленников в жилище депутаты Госдумы направили в Верховный суд и правительство в феврале. По мнению автором инициативы, «право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека», а жесткие ограничения пределов необходимой обороны в России не позволяют воспользоваться им в полной мере.

#новости #право #суды #самооборона

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65 комментариев
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Равный Данила

Иронично, что сама РФ сейчас в буквальном смысле лезет в чужой дом.

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Легендарный нос

"молодой человек, не для ленинских подарков написано"

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Yggdrasil

Мусора считаются?

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the hard of леопард

Конечно

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1 комментарий
Mykhailo
Верховный суд РФ разрешил обороняться от пытающихся проникнуть в дом, даже если они не применяют насилие

Адекватные законы подъехали? Не верю. В чём подвох?

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я НЕ батон

Хз даже
Но выглядит реально адекватно

Так непривычно, что аж страшно

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11 комментариев
Кошка Жена

Я полагаю, это чтобы богатенькие госслужащие буратины могли защищать своё имущество, когда орки вернуться на родину и захотят украсть, как они привыкли делать это в Украине, у них унитаз, например.

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Alex Pushkin

этот закон явно направлен против журналистов, типа ФБК.

если кто-то снимает дом депутата на дрон или пытается снять вблизи, то он может расценить это как проникновение или попытку, и застрелить желающих без последствий

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Ауф

Это чтобы от митингующих депутаты могли отстреливаться если что

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1 комментарий
Spok

Иллюстрация нашего доверия к власти. Когда появляются адекватные решения, сразу ищешь подвох.

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испанский смех

от мусоров же нельзя ведь?

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Добро и позитив

нет оснований не доверять сотруднику полиции

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Alexandr

Может рассиянский пидросуд теперь отменит приговоры всем тем, кого засадили за самооборону дома?

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max payne

А чем обороняться? Оружия-то нету

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Rostilj je najbolje

У вас же свободно продается охотничье оружие, для самообороны оно вполне подходит. Плюс травматическое оружие.

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8 комментариев
Лабудидадудай

Кричи, что бондеровцы залезли, на крик ебанут ракетой и все пучком)

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1 комментарий
Charlse Bronson

иконами,скрепами)

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Igor Gorbenko

так это не для тебя закон, это закон на случай если ты захочешь ворваться в комнату для грязи

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Roman Kozachenko

Копьем очень удобно удерживать коридор

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Борат Сагдиев

ножей у тебя дома тоже нет?

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Vlad Gigachad

с чего такая щедрость? опять что-то замышляют

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Заработный франт

эта новость была бы очень хороша где-то в 2008 году.
а теперь все мы знаем как этот закон будет применяться

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Грязный шмель

Ментов ебашить на обыске можно будет?

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Scrawder Man

Ну да. Сначала ебашишь мента, потом обыскиваешь его.

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Холодный магнит

Так ментам недавно же разрешили свободно заходить если есть основания.

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1 комментарий
The Engineer

А это зависит от размеров вашего багажника крепоксти материала ваших яиц по шкале Мооса ;)

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Черт из табакеркИ

Т.е наконец-то можно мочить ментов и бухих фсиновцев? И ничего не будет? На деле как обычно это не будет работать) никогда тут. Это просто провокация. Да и вообще странно, к чему бы это... Ожидают видимо тотальный краш)

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Логический инструмент
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Коммерческий браслет

Сотрудников полиции?

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Евгений Кочин

Правильно понимаю, теперь в гости надо ходить к людям, которым доверяешься все 100%?

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ZEMLYAK

Дела тех, кого уже закрыли по спорным, пересматривать естесственно не собираются

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Виктор Ганелес

Нужно апеллировать

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the hard of леопард

Круто, можно защищаться когда пытаются проникнуть в дом без угрозы для жизни, но нельзя, когда убивают

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ame

Готовятся к голодным мародерам с заводов

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Ауф

Значит можно стрелять в ментов которые ломятся в дом с повесткой?

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Spok

Но у них же как раз есть законное основание

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Jerod alp

Лотерея - кто лезет тебе в дом и на сколько ты сядешь после этого

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Дмитрий Царь

Это чтобы не повторилась история с Соболь

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Гигантский теркин30см

Пытается проникнуть в дом*

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masloriy

Оттепель

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RedMoon

Красивые слова, а на деле очередной пшик. Не уверена, что это вообще будет использоваться.

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Spok

На деле мы этого ещё не увидели. О чем речь?

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