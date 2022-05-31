Верховный суд РФ разрешил обороняться от пытающихся проникнуть в дом, даже если они не применяют насилие

В случае обвинения гражданина в превышении пределов самообороны суд должен исходить из принципа презумпции невиновности.

Верховный суд РФ расширил пределы допустимой самообороны в случае незаконной попытки злоумышленника проникнуть в жильё. Об этом говорится в постановлении.

Ранее к преступлениям, при которых может применяться самооборона, относились побои, грабёж и другие посягательства, связанные с насилием.

Суд дополнил список «незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нём лица, не сопряжённым с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица». Также можно считать «состоянием необходимой обороны» ситуации, когда оборонявшийся пытался предотвратить нападение, если обстоятельства указывают на наличие реальной угрозы его совершения. Например, когда злоумышленник «высказывает угрозу немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», в частности направляет на обороняющегося оружие.

Пленум отмечает, что, если в суде возникли сомнения в превышении пределов самообороны, их необходимо трактовать в пользу обвиняемого.

Законопроект о предоставлении россиянам права на неограниченную самооборону в случаях проникновения злоумышленников в жилище депутаты Госдумы направили в Верховный суд и правительство в феврале. По мнению автором инициативы, «право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека», а жесткие ограничения пределов необходимой обороны в России не позволяют воспользоваться им в полной мере.