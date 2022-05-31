Верховный суд РФ разрешил обороняться от пытающихся проникнуть в дом, даже если они не применяют насилие Статьи редакции
В случае обвинения гражданина в превышении пределов самообороны суд должен исходить из принципа презумпции невиновности.
Верховный суд РФ расширил пределы допустимой самообороны в случае незаконной попытки злоумышленника проникнуть в жильё. Об этом говорится в постановлении.
Ранее к преступлениям, при которых может применяться самооборона, относились побои, грабёж и другие посягательства, связанные с насилием.
Суд дополнил список «незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нём лица, не сопряжённым с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица». Также можно считать «состоянием необходимой обороны» ситуации, когда оборонявшийся пытался предотвратить нападение, если обстоятельства указывают на наличие реальной угрозы его совершения. Например, когда злоумышленник «высказывает угрозу немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», в частности направляет на обороняющегося оружие.
Пленум отмечает, что, если в суде возникли сомнения в превышении пределов самообороны, их необходимо трактовать в пользу обвиняемого.
Законопроект о предоставлении россиянам права на неограниченную самооборону в случаях проникновения злоумышленников в жилище депутаты Госдумы направили в Верховный суд и правительство в феврале. По мнению автором инициативы, «право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека», а жесткие ограничения пределов необходимой обороны в России не позволяют воспользоваться им в полной мере.
Иронично, что сама РФ сейчас в буквальном смысле лезет в чужой дом.
"молодой человек, не для ленинских подарков написано"
Мусора считаются?
Конечно
Адекватные законы подъехали? Не верю. В чём подвох?
Хз даже
Но выглядит реально адекватно
Так непривычно, что аж страшно
Я полагаю, это чтобы богатенькие госслужащие буратины могли защищать своё имущество, когда орки вернуться на родину и захотят украсть, как они привыкли делать это в Украине, у них унитаз, например.
этот закон явно направлен против журналистов, типа ФБК.
если кто-то снимает дом депутата на дрон или пытается снять вблизи, то он может расценить это как проникновение или попытку, и застрелить желающих без последствий
Это чтобы от митингующих депутаты могли отстреливаться если что
Иллюстрация нашего доверия к власти. Когда появляются адекватные решения, сразу ищешь подвох.
от мусоров же нельзя ведь?
нет оснований не доверять сотруднику полиции
Может рассиянский пидросуд теперь отменит приговоры всем тем, кого засадили за самооборону дома?
А чем обороняться? Оружия-то нету
У вас же свободно продается охотничье оружие, для самообороны оно вполне подходит. Плюс травматическое оружие.
Кричи, что бондеровцы залезли, на крик ебанут ракетой и все пучком)
иконами,скрепами)
так это не для тебя закон, это закон на случай если ты захочешь ворваться в комнату для грязи
Копьем очень удобно удерживать коридор
ножей у тебя дома тоже нет?
с чего такая щедрость? опять что-то замышляют
эта новость была бы очень хороша где-то в 2008 году.
а теперь все мы знаем как этот закон будет применяться
Ментов ебашить на обыске можно будет?
Ну да. Сначала ебашишь мента, потом обыскиваешь его.
Так ментам недавно же разрешили свободно заходить если есть основания.
А это зависит от размеров вашего багажника крепоксти материала ваших яиц по шкале Мооса ;)
Т.е наконец-то можно мочить ментов и бухих фсиновцев? И ничего не будет? На деле как обычно это не будет работать) никогда тут. Это просто провокация. Да и вообще странно, к чему бы это... Ожидают видимо тотальный краш)
Сотрудников полиции?
Правильно понимаю, теперь в гости надо ходить к людям, которым доверяешься все 100%?
Дела тех, кого уже закрыли по спорным, пересматривать естесственно не собираются
Нужно апеллировать
Круто, можно защищаться когда пытаются проникнуть в дом без угрозы для жизни, но нельзя, когда убивают
Готовятся к голодным мародерам с заводов
Значит можно стрелять в ментов которые ломятся в дом с повесткой?
Но у них же как раз есть законное основание
Лотерея - кто лезет тебе в дом и на сколько ты сядешь после этого
Это чтобы не повторилась история с Соболь
Пытается проникнуть в дом*
Оттепель
Красивые слова, а на деле очередной пшик. Не уверена, что это вообще будет использоваться.
На деле мы этого ещё не увидели. О чем речь?