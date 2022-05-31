В компании отметили, что причиной стало внешнее воздействие.

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Delivery Club рассказал TJ, что утечка персональных данных курьеров, о которой стало известно 30 мая, не новая — она произошла две недели назад.

Информация о новой утечке не соответствует действительности. Две недели назад служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных. Опубликованные данные курьеров — часть этого инцидента. Delivery Club

Внутреннее расследование показало, что причиной утечки стало внешнее воздействие, заявили в Delivery Club. Cлужба безопасности продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Об утечке данных курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club стало известно 30 мая. В файле с данными второго сервиса содержалась 521 тысяча строк с ФИО, адресами электронной почты (131695 адреса) и номерами телефонов (132742 номера).

В «Яндексе» сообщили TJ, что речь шла о той же утечке, о которой стало известно 1 марта: «Наша служба безопасности изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные о партнёрах, которые доставляют заказы, оказалась в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах».

1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.