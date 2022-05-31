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Delivery Club: утечка персональных данных курьеров произошла две недели назад Статьи редакции

В компании отметили, что причиной стало внешнее воздействие.

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Delivery Club рассказал TJ, что утечка персональных данных курьеров, о которой стало известно 30 мая, не новая — она произошла две недели назад.

Информация о новой утечке не соответствует действительности. Две недели назад служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных. Опубликованные данные курьеров — часть этого инцидента.

Delivery Club

Внутреннее расследование показало, что причиной утечки стало внешнее воздействие, заявили в Delivery Club. Cлужба безопасности продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Об утечке данных курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club стало известно 30 мая. В файле с данными второго сервиса содержалась 521 тысяча строк с ФИО, адресами электронной почты (131695 адреса) и номерами телефонов (132742 номера).

В «Яндексе» сообщили TJ, что речь шла о той же утечке, о которой стало известно 1 марта: «Наша служба безопасности изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные о партнёрах, которые доставляют заказы, оказалась в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах».

1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.

20 мая в сеть утекли данные о заказах клиентов Delivery Club. В архиве — 250 миллионов строк, содержащих имена, номера телефонов, физические, электронные и IP-адреса, а также составы и даты заказов. Компания извинилась и начала предотвращать распространение базы.

#новости #утечки #deliveryclub

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14 комментариев
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Искусственный волк

Внешнее воздействие, хлопок, подтопление, горный удар, высвобождение

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Программный лолипоп

российская федерация, правовое государство

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Программный лолипоп

просто продолжаю ассоциативный ряд

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The Engineer

"Внешнее воздействие" - это эластик без пароля?

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Программный лолипоп

кто-то на сервер нассал в подвале, данные и вытекли

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Программный лолипоп

-60k
хз как такие компании выживут с такими штрафами
по поводу самой утечки тоже понятно: все ойтишники в Грузии и Армении, так данные охранять некому

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Самарский Данила

Персональные данные уволились две недели назад 😐

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Единый волк

произошло убытие некритически важной информации

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испанский смех

высвобождение же, ну

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Единый волк

нужно каждый раз придумывать новые слова, чтоб электорат ничего не заподозрил

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испанский смех

не нужно, электорат не дурак

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испанский смех
внешнее воздействие

ОТРицательное внутреннее воздействие

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no money no honey

Произошло отрицательное наполнение данных

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Кляр Клецков

"2 недели назад", "не новая"

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