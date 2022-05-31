Delivery Club: утечка персональных данных курьеров произошла две недели назад Статьи редакции
В компании отметили, что причиной стало внешнее воздействие.
Delivery Club рассказал TJ, что утечка персональных данных курьеров, о которой стало известно 30 мая, не новая — она произошла две недели назад.
Внутреннее расследование показало, что причиной утечки стало внешнее воздействие, заявили в Delivery Club. Cлужба безопасности продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.
Об утечке данных курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club стало известно 30 мая. В файле с данными второго сервиса содержалась 521 тысяча строк с ФИО, адресами электронной почты (131695 адреса) и номерами телефонов (132742 номера).
В «Яндексе» сообщили TJ, что речь шла о той же утечке, о которой стало известно 1 марта: «Наша служба безопасности изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные о партнёрах, которые доставляют заказы, оказалась в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах».
1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.
20 мая в сеть утекли данные о заказах клиентов Delivery Club. В архиве — 250 миллионов строк, содержащих имена, номера телефонов, физические, электронные и IP-адреса, а также составы и даты заказов. Компания извинилась и начала предотвращать распространение базы.
Внешнее воздействие, хлопок, подтопление, горный удар, высвобождение
российская федерация, правовое государство
просто продолжаю ассоциативный ряд
"Внешнее воздействие" - это эластик без пароля?
кто-то на сервер нассал в подвале, данные и вытекли
-60k
хз как такие компании выживут с такими штрафами
по поводу самой утечки тоже понятно: все ойтишники в Грузии и Армении, так данные охранять некому
Персональные данные уволились две недели назад 😐
произошло убытие некритически важной информации
высвобождение же, ну
нужно каждый раз придумывать новые слова, чтоб электорат ничего не заподозрил
не нужно, электорат не дурак
ОТРицательное внутреннее воздействие
Произошло отрицательное наполнение данных
"2 недели назад", "не новая"