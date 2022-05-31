«Север.Реалии»: российская учительница написала 30 писем с символом Z вместо учеников, чтобы «оградить от госпропаганды» Статьи редакции
«У меня подготовленная психика, и, если я нарисую 30 букв Z, я не начну верить в то, что спецоперация – это хорошее дело, а если дети нарисуют… может быть [они начнут]», — объяснила она свой поступок.
Педагог школы на северо-западе России написала десятки писем-треуголок с Z-символиков вместо 30 учеников своего класса. Об этом пишут «Север.Реалии». По просьбе учительницы издание не назвало город и номер школы, в которой она работает.
Педагог училась в Лондоне на архитектора и участвует в международной общественной программе, по которой которой выпускники и профессионалы из разных сфер в течение двух лет работают учителями в государственных школах, чтобы обеспечить равенство образовательных возможностей для детей из разных регионов России. В школе на севере она преподаёт английский язык, попутно также ведёт географию, работает учителем-организатором и классным руководителем.
Девушке «спустили» задание для учеников — сделать военные письма в виде треугольничков с рисунками в виде буквы Z. «Почему письма военные, если войны нет?», — задалась она вопросом. В итоге треугольники за три десятка учеников она нарисовала сама. «У меня подготовленная психика, и, если я нарисую 30 букв Z, я не начну верить в то, что спецоперация – это хорошее дело, а если дети нарисуют… может быть [они начнут]», — объяснила педагог. Она добавила, что является неким посредником между «тем адом, который спускается, и детьми».
По словам учительницы, однажды учителям сказали «сходить на какой-то тупой флешмоб, где дети строятся буквой Z». Она нашла способ опоздать на него — когда ученики пришли, всё уже закончилось: «Мы сфоткались с детьми просто на месте, где был флешмоб, как бы отметились, что мы там были, но буквой не становились».
Педагог отметила, что администрация школы «от всего этого дерьма отгораживает». «На школу приходит очень много приказов, требований провести какой-то видеоурок, к такому-то подключиться, такой-то инструктаж провести, что-то рассказать, показать. У нас никто не просит проводить видеоуроки, никто не заходит, не проверяет, что мы говорим. Наша школа просит сделать лишь то, что, если не сделать, будут долбать, и пойдут проверки, и будет еще хуже. К школе у меня претензий нет, они, правда, делают, что могут», — рассказала она.
Как же мне повезло учиться в годы, когда страна слишком была занята собой, и не было всего этого мракобесия.
Была занята нихуя
Именно.
Мы ненавидели друг друга и срали в мозг от чистого сердца, а не по наводке пропаганды.
На самом деле такой херни было и в наши годы очень много
Просто дети ее вообще не запоминают и пропускают мимо ушей
Вспомни миллиард походов в музеи ВОВ и кучу всяких гостей ветеранов и тд
Но в походах в музеи и встречах с ветеранами нет ничего плохого. Тут главное – как это подать. Проклятые немцы, можем повторить итд или война рушит семьи, губит личность. Помню в школе это воспринималось как скучная обязаловка. Пришел к выводу, что все же это должно быть рассказано через историю своей семьи, а не страны и неизвестных героев.
Что в этом плохого то?
В Израиле также ходят к выжившим в холокост или ветеранам, и по музеям, более того от школы ездят в Польшу, в концлагеря на экскурсию.
Я не говорю, что это плохо
Просто подобное было и в наше школьное время
Да но это не было именно победобесием
Ну и сравни теперь израиль и рашку
Сравнил, проблема явно не в ветеранах
Ну смотря какие музеи, бывают и музеи превосходства нации
В России я не помню именно музеи превосходства нации в 2000х годах
У меня была совершенно чудесная школа, т.к. за всю мою учебу был ОДИН поход в музей и ОДИН визит ветерана.
Были, конечно, рассказы про героев под 9 мая, разучивание песен, но все это было интересно, воспринималось как история, и еще не успело брасти легким флером ебанутости.
Эх.
Ты хотел сказать "была занята вороством у себя, а не у других"?
"Занята собой" - очень широкое понятие :]
Герой нашего времени
Училась в Лондоне
Нахуя учась в Лондоне сознательно потом приезжать в РФ? Ну вот нахуя, зачем?
Настоящий, а не квасной патриотизм и дюбовь к родене
Патриотка
Написано же - участвует в международной общественной программе. Волонтерство в цивилизованных странах очень ценится
Так что она тут делает тогда?
Даёт ребятам шанс на лучшую жизнь.
Это ее выбор.
Заботиться о детях
Не все мечтают свалить
Повезло детям
а мне кажется не нужно скрывать - что под запретом всегда становится желанным. У детей маркер плохо/хорошо работает на уровне круто/отстой.
Наоборот нужно рассказывать прям вот все что спускают, но рассказывать так чтобы детей тянуло блевать - эдакий препод наоборот, игра в поддавки. "А в чем дело? Программа пройдена, вот мы на митинге, вот построились буквой ХУЙ, вот письма". Мотивированному на саботаж учителю не составит особого труда тонко-тонко намекнуть что это программа минобрнауки и конеееечно она очень важна - дети все сделают сами и первыми накидают херов в панамку сыну героя-долбоеба который захочет рассказать на очередное 9мая как он крошил в капусту укронацистов и вернулся без ноги
И истории про нескрывающих есть, на которых потом жалуются. Просто разные стратегии. По итогу получается, что здесь учитель исключил участие детей в этом полностью, а там дети увидели на примере учителя, что бывает с теми, кто идёт против политики партии и те, кто послабее сделали в голове заметку, что лучше приспособиться.
Ничего дети не смогут сами разобрать. Все дети приходят к педофила сами
Школу покрывает мне кажется из-за личных связей с руководством.
С Z писульками молодец, что детей ограждает
Что с ними будет когда окончат школу и окажутся один на один с русским миром?!
Эх. Риторический вопрос. Эх
интересная версия
Если покрывает школу, то зачем вообще этот случай придала огласке.
Она скрывает даже город. А случай важен
Золотой человек
Не множить зла, уклоняться по мере сил – здоровая стратегия цивилизованного человека без властных полномочий. У нас тут море революционеров, которые призывают не пойми к чему, но для меня, такие маленькие шажки маленького человека куда больше стоят.
По аналогии можно бегать ночью по городу и искать насильников что бы им отдаться для того что бы они не изнасиловали неподготовленных психологически к этому женщин.