«У меня подготовленная психика, и, если я нарисую 30 букв Z, я не начну верить в то, что спецоперация – это хорошее дело, а если дети нарисуют… может быть [они начнут]», — объяснила она свой поступок.

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Педагог школы на северо-западе России написала десятки писем-треуголок с Z-символиков вместо 30 учеников своего класса. Об этом пишут «Север.Реалии». По просьбе учительницы издание не назвало город и номер школы, в которой она работает.

Педагог училась в Лондоне на архитектора и участвует в международной общественной программе, по которой которой выпускники и профессионалы из разных сфер в течение двух лет работают учителями в государственных школах, чтобы обеспечить равенство образовательных возможностей для детей из разных регионов России. В школе на севере она преподаёт английский язык, попутно также ведёт географию, работает учителем-организатором и классным руководителем.

Девушке «спустили» задание для учеников — сделать военные письма в виде треугольничков с рисунками в виде буквы Z. «Почему письма военные, если войны нет?», — задалась она вопросом. В итоге треугольники за три десятка учеников она нарисовала сама. «У меня подготовленная психика, и, если я нарисую 30 букв Z, я не начну верить в то, что спецоперация – это хорошее дело, а если дети нарисуют… может быть [они начнут]», — объяснила педагог. Она добавила, что является неким посредником между «тем адом, который спускается, и детьми».

По словам учительницы, однажды учителям сказали «сходить на какой-то тупой флешмоб, где дети строятся буквой Z». Она нашла способ опоздать на него — когда ученики пришли, всё уже закончилось: «Мы сфоткались с детьми просто на месте, где был флешмоб, как бы отметились, что мы там были, но буквой не становились».

Педагог отметила, что администрация школы «от всего этого дерьма отгораживает». «На школу приходит очень много приказов, требований провести какой-то видеоурок, к такому-то подключиться, такой-то инструктаж провести, что-то рассказать, показать. У нас никто не просит проводить видеоуроки, никто не заходит, не проверяет, что мы говорим. Наша школа просит сделать лишь то, что, если не сделать, будут долбать, и пойдут проверки, и будет еще хуже. К школе у меня претензий нет, они, правда, делают, что могут», — рассказала она.