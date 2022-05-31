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«Север.Реалии»: российская учительница написала 30 писем с символом Z вместо учеников, чтобы «оградить от госпропаганды» Статьи редакции

«У меня подготовленная психика, и, если я нарисую 30 букв Z, я не начну верить в то, что спецоперация – это хорошее дело, а если дети нарисуют… может быть [они начнут]», — объяснила она свой поступок.

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Педагог школы на северо-западе России написала десятки писем-треуголок с Z-символиков вместо 30 учеников своего класса. Об этом пишут «Север.Реалии». По просьбе учительницы издание не назвало город и номер школы, в которой она работает.

Педагог училась в Лондоне на архитектора и участвует в международной общественной программе, по которой которой выпускники и профессионалы из разных сфер в течение двух лет работают учителями в государственных школах, чтобы обеспечить равенство образовательных возможностей для детей из разных регионов России. В школе на севере она преподаёт английский язык, попутно также ведёт географию, работает учителем-организатором и классным руководителем.

Девушке «спустили» задание для учеников — сделать военные письма в виде треугольничков с рисунками в виде буквы Z. «Почему письма военные, если войны нет?», — задалась она вопросом. В итоге треугольники за три десятка учеников она нарисовала сама. «У меня подготовленная психика, и, если я нарисую 30 букв Z, я не начну верить в то, что спецоперация – это хорошее дело, а если дети нарисуют… может быть [они начнут]», — объяснила педагог. Она добавила, что является неким посредником между «тем адом, который спускается, и детьми».

По словам учительницы, однажды учителям сказали «сходить на какой-то тупой флешмоб, где дети строятся буквой Z». Она нашла способ опоздать на него — когда ученики пришли, всё уже закончилось: «Мы сфоткались с детьми просто на месте, где был флешмоб, как бы отметились, что мы там были, но буквой не становились».

Педагог отметила, что администрация школы «от всего этого дерьма отгораживает». «На школу приходит очень много приказов, требований провести какой-то видеоурок, к такому-то подключиться, такой-то инструктаж провести, что-то рассказать, показать. У нас никто не просит проводить видеоуроки, никто не заходит, не проверяет, что мы говорим. Наша школа просит сделать лишь то, что, если не сделать, будут долбать, и пойдут проверки, и будет еще хуже. К школе у меня претензий нет, они, правда, делают, что могут», — рассказала она.

Интернет
Буква Z — символ поддержки действий России на Украине. Что он означает и почему везде появляется Статьи редакции

История символа, который распространяется по городам и бюджетным организациям, а также наносится на военную технику российской армии.

Плакат в Петербурге. Фото Getty

#новости #образование

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39 комментариев
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Гачимучи Страна

Как же мне повезло учиться в годы, когда страна слишком была занята собой, и не было всего этого мракобесия.

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испанский смех

Была занята нихуя

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Гачимучи Страна

Именно.
Мы ненавидели друг друга и срали в мозг от чистого сердца, а не по наводке пропаганды.

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я НЕ батон

На самом деле такой херни было и в наши годы очень много
Просто дети ее вообще не запоминают и пропускают мимо ушей
Вспомни миллиард походов в музеи ВОВ и кучу всяких гостей ветеранов и тд

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Spok

Но в походах в музеи и встречах с ветеранами нет ничего плохого. Тут главное – как это подать. Проклятые немцы, можем повторить итд или война рушит семьи, губит личность. Помню в школе это воспринималось как скучная обязаловка. Пришел к выводу, что все же это должно быть рассказано через историю своей семьи, а не страны и неизвестных героев.

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Petr Microgal

Что в этом плохого то?

В Израиле также ходят к выжившим в холокост или ветеранам, и по музеям, более того от школы ездят в Польшу, в концлагеря на экскурсию.

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я НЕ батон

Я не говорю, что это плохо
Просто подобное было и в наше школьное время

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Petr Microgal

Да но это не было именно победобесием

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испанский смех

Ну и сравни теперь израиль и рашку

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Petr Microgal

Сравнил, проблема явно не в ветеранах

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Юрий Иванков

Ну смотря какие музеи, бывают и музеи превосходства нации

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Petr Microgal

В России я не помню именно музеи превосходства нации в 2000х годах

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Гачимучи Страна

У меня была совершенно чудесная школа, т.к. за всю мою учебу был ОДИН поход в музей и ОДИН визит ветерана.

Были, конечно, рассказы про героев под 9 мая, разучивание песен, но все это было интересно, воспринималось как история, и еще не успело брасти легким флером ебанутости.

Эх.

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the hard of леопард

Ты хотел сказать "была занята вороством у себя, а не у других"?

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Гачимучи Страна

"Занята собой" - очень широкое понятие :]

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Adel Prokurov

Герой нашего времени

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испанский смех

Училась в Лондоне

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max payne

Нахуя учась в Лондоне сознательно потом приезжать в РФ? Ну вот нахуя, зачем?

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Задумчивой Кот

Настоящий, а не квасной патриотизм и дюбовь к родене

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испанский смех

Патриотка

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megagrem

Написано же - участвует в международной общественной программе. Волонтерство в цивилизованных странах очень ценится

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испанский смех

Так что она тут делает тогда?

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russianvoodoo

Даёт ребятам шанс на лучшую жизнь.

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Killboy Powerhead

Это ее выбор.

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Виктор Ганелес

Заботиться о детях

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Spok

Не все мечтают свалить

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Черт из табакеркИ

Повезло детям

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Кити Щербацкая

а мне кажется не нужно скрывать - что под запретом всегда становится желанным. У детей маркер плохо/хорошо работает на уровне круто/отстой.
Наоборот нужно рассказывать прям вот все что спускают, но рассказывать так чтобы детей тянуло блевать - эдакий препод наоборот, игра в поддавки. "А в чем дело? Программа пройдена, вот мы на митинге, вот построились буквой ХУЙ, вот письма". Мотивированному на саботаж учителю не составит особого труда тонко-тонко намекнуть что это программа минобрнауки и конеееечно она очень важна - дети все сделают сами и первыми накидают херов в панамку сыну героя-долбоеба который захочет рассказать на очередное 9мая как он крошил в капусту укронацистов и вернулся без ноги

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Spok

И истории про нескрывающих есть, на которых потом жалуются. Просто разные стратегии. По итогу получается, что здесь учитель исключил участие детей в этом полностью, а там дети увидели на примере учителя, что бывает с теми, кто идёт против политики партии и те, кто послабее сделали в голове заметку, что лучше приспособиться.

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Юрий Иванков

Ничего дети не смогут сами разобрать. Все дети приходят к педофила сами

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Пыльный теркин30см

Школу покрывает мне кажется из-за личных связей с руководством.
С Z писульками молодец, что детей ограждает

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испанский смех

Что с ними будет когда окончат школу и окажутся один на один с русским миром?!

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Пыльный теркин30см

Эх. Риторический вопрос. Эх

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псина

интересная версия

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Благодарный Влад

Если покрывает школу, то зачем вообще этот случай придала огласке.

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Пыльный теркин30см

Она скрывает даже город. А случай важен

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White Power Ranger

Золотой человек

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Spok

Не множить зла, уклоняться по мере сил – здоровая стратегия цивилизованного человека без властных полномочий. У нас тут море революционеров, которые призывают не пойми к чему, но для меня, такие маленькие шажки маленького человека куда больше стоят.

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Dmytry Kovalsky

По аналогии можно бегать ночью по городу и искать насильников что бы им отдаться для того что бы они не изнасиловали неподготовленных психологически к этому женщин.

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