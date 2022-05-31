Изначально регулятор выступал за запрет оборота и выпуска криптовалют в России.

ЦБ по-прежнему считает, что использование криптовалют внутри России несёт риски, но не против их применения в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

По её словам, ЦБ поменял свою позицию по майнингу, а также допускает использование криптовалюты во внешней торговле и за пределами страны, пишет «Коммерсантъ».

22 мая The Bell сообщал о письме, которое глава ЦБ Эльвира Набиуллина 1 мая направила Михаилу Мишустину. Из него следовало, что криптовалюты не помогут в борьбе с санкциями из-за ужесточившихся KYC-процедур криптобирж и недостаточного объёма криптоплатежей. При этом Набиуллина рассказала, что ЦБ подготовил законопроект, в котором вводится определение майнинга и описываются возможности занятия им для юрлиц и ИП.

27 мая «Ведомости» сообщили, что Минфин доработал законопроект по регулированию криптовалюты — теперь он предлагает использовать её для оплаты по внешнеторговым контрактам. Проект Минфина изначально запрещал использовать криптовалюту на территории России для платежей, но разрешал покупать и продавать её — только через российские банки и тем, кто прошёл идентификацию. Также ведомство предлагало разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, запустить систему анализа криптоплатежей, создать операторов обмена криптовалют и другое.

План Минфина по регулированию цифровой валюты несколько раз критиковал ЦБ — регулятор считает, что оборот криптовалют в России нужно ограничить, но не запрещать владеть ими.

