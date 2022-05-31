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ЦБ «поменял позицию» по майнингу, допустив использование криптовалюты во внешней торговле и за пределами страны Статьи редакции

Изначально регулятор выступал за запрет оборота и выпуска криптовалют в России.

ЦБ по-прежнему считает, что использование криптовалют внутри России несёт риски, но не против их применения в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

По её словам, ЦБ поменял свою позицию по майнингу, а также допускает использование криптовалюты во внешней торговле и за пределами страны, пишет «Коммерсантъ».

  • 22 мая The Bell сообщал о письме, которое глава ЦБ Эльвира Набиуллина 1 мая направила Михаилу Мишустину. Из него следовало, что криптовалюты не помогут в борьбе с санкциями из-за ужесточившихся KYC-процедур криптобирж и недостаточного объёма криптоплатежей. При этом Набиуллина рассказала, что ЦБ подготовил законопроект, в котором вводится определение майнинга и описываются возможности занятия им для юрлиц и ИП.
  • 27 мая «Ведомости» сообщили, что Минфин доработал законопроект по регулированию криптовалюты — теперь он предлагает использовать её для оплаты по внешнеторговым контрактам. Проект Минфина изначально запрещал использовать криптовалюту на территории России для платежей, но разрешал покупать и продавать её — только через российские банки и тем, кто прошёл идентификацию. Также ведомство предлагало разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, запустить систему анализа криптоплатежей, создать операторов обмена криптовалют и другое.
  • План Минфина по регулированию цифровой валюты несколько раз критиковал ЦБ — регулятор считает, что оборот криптовалют в России нужно ограничить, но не запрещать владеть ими.

#новости #криптовалюты

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6 комментариев
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базований кавун
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Логический инструмент

а что случилось

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испанский смех

что-то случилось

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Лев Ботвинник

А во внутренний слабо допустить? Пидорасы, всё для импорта стараются

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ДЕДос Атака

Хотят санкции обходить

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испанский смех

чтож ты фраер сдал назад

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