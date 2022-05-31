Роскомнадзор потребовал удалить приложение браузера Tor из Google Play Статьи редакции
В браузере нашли «запрещённую» информацию, но какую именно, публично неизвестно.
Роскомнадзор сообщил в официальном телеграм-канале, что потребовал у Google «удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser». С помощью сервиса можно выходить в сеть анонимно и обходить блокировки.
Регулятор объяснил требование решением Саратовского районного суда.
18 декабря 2017 года Саратовский районный суд принял решение о внесении сайта Tor о внесении сайта в единый реестр запрещенной информации. Сервис долгое время оставался доступен, однако спустя четыре года, в декабре 2021 года, его начали блокировать. Роскомнадзор объяснил это наличием доступа к «запрещённой информации».
19 мая 2022 года Саратовский областной суд отменил решение суда первой инстанции о блокировке сети Tor. После этого дело отправили на новое рассмотрение.
Интересы организации The Tor Project представляют юристы «Роскомсвободы». По её данным, в мае прокуратура Саратовского района потребовала:
признать информацию, содержащуюся в программном приложении Tor Browser, запрещённой в России;
признать запрещённым приложение Tor Browser, размещённое в Google Play;
- обязать Google LLC удалить приложение Tor Browser из Google Play;
- ограничить доступ к приложению Tor Browser.
Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян отмечал, что защита не понимает, «о какой конкретно информации идёт речь и какую норму закону она нарушает». На заседании 26 мая Саратовский районный суд принял уточнение требований прокуратуры и привлёк Google к делу в статусе заинтересованного лица.
А то что?
А то мы сами себе яйца отрежем.
А то мы ваш гугол забаним, офис закроем, сарматом пизданем, понел?!!!!1111
Выдавили Google из страны, а теперь чего-то требуют
Требуют да подешевле. Насмотрелись как барин требует и холопы не отстоють от его примеру.
интересно какие именно байты, содержащиеся в браузере, не понравились РФ
Красавцы. Нахуй педофилов
Так и запишем — @Цветочек использовал тор ради поиска детского порно. О других сценариях использования ему неведомо
ты что, против всей партии единый туалет?
Пруфы
...
Это ты про Путина?
Почему бы сразу не запретить все браузеры?
Пусть вырубают инет на юух. Все пойдем пиздится на движениях как в Казахстане)
Оставить РосИнтернетОбозреватель и нормально же будет
эксперты подключились
Плохого не блокируют, надо качать значит.
Пусть заблокируют себе анус.
И заблокировали, а все равно неймется
Уже
запрещенную информацию
всё, что нужно знать про ркн
А кто пользуется им вместо обычных ВПН? Отзовитесь и объясните плиз.
Этот инструмент конечно не столько для обхода блокировок, сколько для полной приватности, поэтому я им пользуюсь в исключительных случаях.
На Флибусте, к примеру, некоторые вещи можно скачать только через Tor.
У меня он просто люто тормозит на ПК и я его снёс. На телефон даже не пробовал ставить, там стоит Psiphon.
Это смотря откуда пользуешься и как, я с него видосы могу смотреть.
Пошёл на хуй, Роскомпозор.
Во-первых гугл не будет удалять, во-вторых тор ближайшие 2 года заблокировать не смогут.
Приложение Навального удаляли, что помешает удалить Tor бразуер?
Удалят, гугл любит куколдить
Google в России нет.
Ну и?
Ой, а что случилось?
Нишмагли как обычно заблокировать, начали ножкаами топать.
Излюбленное российское занятие все запрещать.
Почему чебурнет не запустили - на это тоже мозгов не хватило?
Правильно. Я в браузерах с самого начала всякую порнуху нахожу. Не знаю, откуда она там - установщик меньше сотни мегабайт.
А зачем они эту информацию там искали?
Гугл такой:
Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми;
Подалее от этих хватов.
В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов,
Там будешь горе горевать.
За пяльцами сидеть, за святцами зевать.
«Горе от ума» (c) А. С. Грибоедов
Официальный ответ гугла:во 1) хуле ты мне сделаешь вовторых пошел нахуй втетьих 3)что ты мне сделаешь, я в другом городе за мат извени