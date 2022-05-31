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Роскомнадзор потребовал удалить приложение браузера Tor из Google Play Статьи редакции

В браузере нашли «запрещённую» информацию, но какую именно, публично неизвестно.

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Роскомнадзор сообщил в официальном телеграм-канале, что потребовал у Google «удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser». С помощью сервиса можно выходить в сеть анонимно и обходить блокировки.

Регулятор объяснил требование решением Саратовского районного суда.

Суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещённой к распространению на территории Российской Федерации, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений.

Роскомнадзор

18 декабря 2017 года Саратовский районный суд принял решение о внесении сайта Tor о внесении сайта в единый реестр запрещенной информации. Сервис долгое время оставался доступен, однако спустя четыре года, в декабре 2021 года, его начали блокировать. Роскомнадзор объяснил это наличием доступа к «запрещённой информации».

19 мая 2022 года Саратовский областной суд отменил решение суда первой инстанции о блокировке сети Tor. После этого дело отправили на новое рассмотрение.

Интересы организации The Tor Project представляют юристы «Роскомсвободы». По её данным, в мае прокуратура Саратовского района потребовала:

  • признать информацию, содержащуюся в программном приложении Tor Browser, запрещённой в России;

  • признать запрещённым приложение Tor Browser, размещённое в Google Play;

  • обязать Google LLC удалить приложение Tor Browser из Google Play;
  • ограничить доступ к приложению Tor Browser.

Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян отмечал, что защита не понимает, «о какой конкретно информации идёт речь и какую норму закону она нарушает». На заседании 26 мая Саратовский районный суд принял уточнение требований прокуратуры и привлёк Google к делу в статусе заинтересованного лица.

Исковое заявление прокурора полно абсурда, но в целом оно в духе времени. Прокурор просит заблокировать информацию внутри браузера, причём какую именно не уточняет. Это как требовать блокировки принтера из-за бумаги в нём, потому что на ней можно напечатать «злодейские» материалы.

Теперь прокуратура решила пойти дальше и уже требует не только блокировки самого сайта, с которого можно скачать браузер, но и удаления приложения из Google Play, для чего просит привлечь к делу Google.

Мы не стали возражать. Даже если иск удовлетворят, очень сомнительно, что Google в текущих обстоятельствах будет что-то исполнять.

Саркис Дарбинян
глава юридической практики «Роскомсвободы», цитата по телеграм-каналу
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kate
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Плакаты «Заблокировано» на петербургском офисе Роскомнадзора

#новости #tor #роскомнадзор #googleplay

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62 комментария
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Spok

А то что?

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Хенрик Квинто

А то мы сами себе яйца отрежем.

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Dan

А то мы ваш гугол забаним, офис закроем, сарматом пизданем, понел?!!!!1111

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Стройный череп

Выдавили Google из страны, а теперь чего-то требуют

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Веб Инструменты

Требуют да подешевле. Насмотрелись как барин требует и холопы не отстоють от его примеру.

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Единый волк
содержащуюся в Tor Browser информацию запрещённой к распространению на территории Российской Федерации

интересно какие именно байты, содержащиеся в браузере, не понравились РФ

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Цивилизованный шмель

Красавцы. Нахуй педофилов

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Спящий Кит

Так и запишем — @Цветочек использовал тор ради поиска детского порно. О других сценариях использования ему неведомо

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4 комментария
ребе-пчела

ты что, против всей партии единый туалет?

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Пятая колонка

Пруфы

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1 комментарий
Искусственный волк

...

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1 комментарий
Александр Дворовой

Это ты про Путина?

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Red Fox

Почему бы сразу не запретить все браузеры?

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Гордон Фриман

Пусть вырубают инет на юух. Все пойдем пиздится на движениях как в Казахстане)

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6 комментариев
Эммануэль Макрон. Звони обниму

Оставить РосИнтернетОбозреватель и нормально же будет

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базований кавун
содержащуюся в Tor Browser информацию

эксперты подключились

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Благодарный Влад

Плохого не блокируют, надо качать значит.

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Клаус Шульце

Пусть заблокируют себе анус.

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Стройный череп

И заблокировали, а все равно неймется

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ДЕДос Атака

Уже

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1 комментарий
Совершенный колос
в браузере
запрещенную информацию

всё, что нужно знать про ркн

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Times Roman

А кто пользуется им вместо обычных ВПН? Отзовитесь и объясните плиз.

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Клаус Шульце

Этот инструмент конечно не столько для обхода блокировок, сколько для полной приватности, поэтому я им пользуюсь в исключительных случаях.
На Флибусте, к примеру, некоторые вещи можно скачать только через Tor.

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Times Roman

У меня он просто люто тормозит на ПК и я его снёс. На телефон даже не пробовал ставить, там стоит Psiphon.

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Поросенок Петр

Это смотря откуда пользуешься и как, я с него видосы могу смотреть.

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Ukrainian

Пошёл на хуй, Роскомпозор.

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Лев Ботвинник

Во-первых гугл не будет удалять, во-вторых тор ближайшие 2 года заблокировать не смогут.

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MedievalRain

Приложение Навального удаляли, что помешает удалить Tor бразуер?

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1 комментарий
НикакойвойнысУкраиной

Удалят, гугл любит куколдить

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Клаус Шульце

Google в России нет.

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7 комментариев
Грязный шмель

Ну и?

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Artur Ibragimov

Ой, а что случилось?

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Клаус Шульце

Нишмагли как обычно заблокировать, начали ножкаами топать.

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Веб Инструменты

Излюбленное российское занятие все запрещать.

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Веб Инструменты

Почему чебурнет не запустили - на это тоже мозгов не хватило?

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Роман Горячкин

Правильно. Я в браузерах с самого начала всякую порнуху нахожу. Не знаю, откуда она там - установщик меньше сотни мегабайт.

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Невесело и невкусно

А зачем они эту информацию там искали?

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Dmytry Kovalsky
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Перелом Пупка

Гугл такой:

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Alex V

Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми;
Подалее от этих хватов.
В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов,
Там будешь горе горевать.
За пяльцами сидеть, за святцами зевать.

«Горе от ума» (c) А. С. Грибоедов

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Naotaka Yokoyama

Официальный ответ гугла:

во 1) хуле ты мне сделаешь вовторых пошел нахуй втетьих 3)что ты мне сделаешь, я в другом городе за мат извени
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