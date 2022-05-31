Исковое заявление прокурора полно абсурда, но в целом оно в духе времени. Прокурор просит заблокировать информацию внутри браузера, причём какую именно не уточняет. Это как требовать блокировки принтера из-за бумаги в нём, потому что на ней можно напечатать «злодейские» материалы.

Теперь прокуратура решила пойти дальше и уже требует не только блокировки самого сайта, с которого можно скачать браузер, но и удаления приложения из Google Play, для чего просит привлечь к делу Google.

Мы не стали возражать. Даже если иск удовлетворят, очень сомнительно, что Google в текущих обстоятельствах будет что-то исполнять.